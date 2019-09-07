Кокорин и Мамаев. Трансферы из ФК «Бутырка»

вчера, 15:15

Почти год жизни выбросили Александр и Павел, но теперь пора возвращаться в футбол. «Соккер.ру» оценивает варианты и перспективы.

На свободу выйдут явно не худшие футболисты в РПЛ . Кокорину-Карташову нет и тридцати, может играть еще несколько сезонов на высоком уровне. А жалобы адвокатов Александра по поводу здоровья стоит оценивать скорее как попытку защитить клиента, чем как приговор. После СИЗО в тюрьме форвард смог начать тренироваться – лишний вес не станет большой проблемой.

Мамаеву скоро 31 год, но ребята его возраста в сборной России в основе играют, так что Павел тоже найдет себе новую команду в РПЛ . «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с хавбеком, и хотя кадровый дефицит может натолкнуть Галицкого на мысль о примирении, если быть принципиальным – на рынке окажется два свободных агента.

Кокорину стоит вернуться в «Зенит»?

С одной стороны, и коллектив, и Семак высказали такую поддержку, что Александр в застенках заявлял, что готов играть за северян хоть бесплатно. Клуб при этом дистанцировался. Впрочем, раз формально форварда можно назвать даже действующим чемпионом страны – медаль могли тихо вручить и после трех матчей, хорошо бы поддержку отработать.

Тем более что «Зенит» словно специально расставался с форвардами и не подписал никого на лавку за спину Дзюбе и Азмуну. Схема «4-4-2», а центральных нападающих ровно двое – маловато. Вот только Кокорин в Санкт-Петербурге будет торчать на лавке и ждать, когда Сердара накроет очередной спад. Если его устраивает такое положение – увидите Кокорина в форме «Зенита». Но есть и другие опции…

Александру лучше обдумать варианты?

Кадыров уже несколько раз говорил, что примет и Кокорина, и Мамаева. Но, судя по старту Глушакова в Грозном – 178 минут из 720 в РПЛ , ужасный брак и средний футбол, набор отряда парней с попахивающей репутацией не обязательно поможет Рахимову осуществить мечту спонсоров клуба – оказаться в Лиге Европы через Кубок России. Впрочем, Кокорин может играть не только за «Зенит»…

В «Сочи» вряд ли стоит идти. Не потянут «личку» - учтите, что у Александра был царский контракт, который уже истек. Зато свободный агент способен, например, вернуться в «Динамо». А что мешает заключить контракт с форвардом, если на просмотре окажется, что он не хуже Грулева или Шейдаева готов к реализации моментов? Игбун – форвард оттяжки, а лучшие матчи за «Зенит» Кокорин провел на острие.

Скорее всего, подпишет контракт с бывшим клубом, поскольку у петербуржцев полно денег, есть потребность в форвардах резерва – Заболотный и Полоз ушли, а заполучить теперь можно лишь свободных агентов. Но еще посмотрим, какой будет позиция тех, к кому в «Зените» прислушиваются. Если позвонят и скажут, что Кокорин больше не игрок для первой команды Санкт-Петербурга – новый контракт не заключат.

«Краснодару» не стоит подписывать Мамаева?

Парадокс в том, что если Кокорин только-только возвращался после травмы перед загулом, а приход Азмуна позже показал, какого именно форварда не хватало для счастья «Зениту» и конкретно Дзюбе – со своим другом Александром так круто не смотрелся, то игрой «Краснодара» перед глупыми приключениями руководил именно Мамаев.

Помните гол рабоной в матче против «Анжи»? Случился за три недели до празднования десятилетия дружбы. Павел потерял шанс забраться в заявку на ЧМ -18, выбросил сезон карьеры, когда мог рубиться на пике – помогать «Краснодару» зайти напрямую в ЛЧ или выиграть Кубок России, например. Но, если Галицкому важно показать воспитанникам клуба пример – Мамаева стоит отпустить.

Это не совсем выгодно экономически, в составе есть места – потребность в связующих звеньях между обороной и атакой остается, ведь много травм и один Фернандеш всех сразу не заменит. Однако ситуация скользкая, поскольку есть ощущение, что Мамаева в «Краснодаре» тихо прощали много раз, а криминал стал последней каплей. Если вопрос принципа – Павел сможет найти себе новый клуб.

Павел быстро найдет команду по душе?

Немного смущает, что рассмотрение разрыва контракта «быков» и Мамаева будут обсуждать лишь в ближайшем будущем в палате по разрешению споров при РФС . Значит, что формально Мамаев не уволен из ФК «Краснодар», а если не был свободным агентом до конца трансферного периода, то может пропустить полгода до зимы. Но этим должны были заниматься юристы, с которыми консультировался агент футболиста.

Если же Павел сразу доступен на рынке, то должен подписывать соглашение с новым клубом. Всегда успеет съездить в Казахстан, но скорее нужно присмотреться к российским вариантам. Не исключено, что такой футболист нужен в обойме… ЦСКА . Помним, как прощались, но время калечит, зато приучает забывать. Возможно, Гинер подумает и примет решение приютить «блудного сына» футбольных «армейцев».

«Ахмат» как вариант учитываем – хотя странно, что Рахимову диктуют игроков на позиции, где уже были Швец и Иванов, которые неплохо справлялись с поставленными задачами. Глушаков и Мамаев чисто по амплуа отчасти дублируют друг друга и вряд ли, если не ставить Павла на фланг атаки – на позицию инсайда, нужны одновременно в одном составе.

Также, если у «Ростова» вдруг нет финансовых проблем – надеемся на это, можно подумать о приглашении хавбека Мамаева в состав команды Карпина. Будет круто, ведь Валерий Георгиевич называл ребят в 2016 году чудами на букву «м» после Монте-Карло, а вот когда их посадили – обозначил наказание как «слишком». Возможно, поработает с одним из дуэта, ведь «Ростов» - интересная команда. Как и «Локомотив», хотя там места Мамаеву нет.

Особенность выбора клуба для Павла и Александра, если искать выгодный с футбольной точки зрения вариант, заключается в том, что лучше пойти на понижение оклада и статуса команды – не в «Зенит» и «Краснодар» стремиться, но при этом показать класс. Репутацию легко потерять и тяжело вернуть. Впрочем, Кокорин и Мамаев присели не по делу Рибери и Бензема – связь с несовершеннолетней, и не после пьяного ДТП с трупами детей, общей антипатии тут быть не может.

Клубам повезет с такими новичками?

За одного небитого двух битых дают? На трансферном рынке РПЛ появился дуэт футболистов, битых судьбой и прошедших через заключение. Уникальная – хочется верить, что так и будет, история, но интересно ее продолжение и завершение. Кокорин и Мамаев очевидно мотивированы вернуться в футбол и показать максимум.

Никого пальцем не тронут за полем в ближайшие пару лет. Поступали глупо достаточно раз, чтобы завязать с «приключениями», поэтому клубы, которые подпишут Александра и Павла, вряд ли проиграют. С учетом, что у них теперь своеобразный статус, не смогут диктовать странные условия на переговорах и будут рады любой возможности себя проявить.

Урок, хочется верить, усвоен. Назидательность – единственный плюс, когда порка показательная и направлена на защиту представителя власти, а не торжество правосудия как таковое, поэтому будущим командам Кокорина и Мамаев повезло. Заберут шелковых опытных игроков, у которых было время сделать выводы, что футбол – работа, за которую надо уметь быть благодарным судьбе.

Александр и Павел были неблагодарными везунчиками – им повезло, побои лежачего часто завершаются трагично, и получают последний шанс. Россия по количеству заключенных на 100 000 человек – первая в Европе и 19-я в мире (из больших стран выше только лидеры из США ). Если здесь не давать людям шанс адаптироваться к свободе, то где еще стоит в меру лояльно относиться к бывшим осужденным?

Ну, и Дзюба прав – дети увидят родителей. Дети Мамаева и Кокорина не виноваты в хулиганстве отцов, и хорошо, что теперь взрослые смогут уделить малышам внимание.