Россия – Казахстан: просто и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:13

Россия

Подопечные Станислава Черчесова оправдывают возложенные на них ожидания в квалификации на Евро-2020. Наши ребята уступают бельгийцам три очка, после поражения в очном противостоянии.

Последняя игры сборной России с шотландцами была непростой. Хозяева сумели в самом начале поединка открыть счет, но россиянам не только удалось отыграться, но и вырвать победу благодаря голу Юрия Жиркова.

Казахстан

Подопечные Михала Белека успешно действуют в квалификации Евро-2020. В активе команды семь набранных очков в отборе. Не идеально пока играет Казахстан, но учитывая силу своего состава команда делает все от себя возможное.

После разгромных поражений от бельгийцев и россиян 0:3 и 0:4 соответственно, команда не поплыла, сумев переиграть Сан-Марино и вырвать ничью в Кипре.

Котировки БК Pinnacle на матч Россия – Сан-Марино

Победа России – 1,15

Ничья – 7,98

Победа Казахстана – 18,81

Интересные факты:

Россия не проигрывала в шести последних домашних поединках – три победы и три ничьи

Россияне ни разу за три последних матча не пропускал от Казахстана

Казахстан один раз в четырех последних матчах забивал более одного гола

Прогноз

Мы считаем, что после тяжелой игры с шотландцами сборная России вряд ли будет форсировать события на футбольном поле. Приоритетная цель для подопечных Черчесова добыть столь важные для себя три пункта. Все остальное является уже некой формальностью. Казахстан же будет строить свою игру на контратаках. Учитывая все выше сказанное ставка на «низ» выглядит весьма перспективно. Наша ставка – тотал меньше 3,5 голов в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 1,60.