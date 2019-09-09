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Будем скучать! Лучшие футболисты, покинувшие РПЛ

вчера, 19:55
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Зе Луиш
Зе Луиш
Нападающий
Боккетти Сальваторе
Боккетти Сальваторе
Защитник

Новичкам всегда уделяется больше внимания, чем тем, кто ушел. «Соккер.ру» исправляет несправедливость, рассказывая о самых значимых потерях российской Премьер-Лиги. 

Вратарь 

Юрий Лодыгин (Россия)

Откуда и куда: из «Зенита» в «Газишехир» (Турция)

В последнее время Лодыгин чаще был объектом для насмешек из-за ошибок на футбольном поле, но стоит напомнить, что Юрий провел в «Зените» шесть лет, сыграл 164 матча, из которых семь десятков на ноль, выиграл с «сине-бело-голубыми» все титулы в России и играл в Лиге чемпионов. А еще на счету Лодыгина 11 матчей за сборную России. И пусть в последнее время вратарь был запасным в «Зените», а вторую половину прошлого сезона и вовсе провел в аренде в «Олимпиакосе», наш чемпионат покидает футболист с бэкграундом. Кстати, Юрию всего лишь 29 лет, так что у него все шансы перезапустить карьеру и вернуться в РПЛ за реваншем. 

Защитники

Луиш Нету (Португалия)

Откуда и куда: из «Зенита» в «Спортинг» (Португалия)

После шести с половиной лет и 175 матчей португальский защитник покинул «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России. Сделал он это в статусе свободного агента, как и Лодыгин. Может быть, Луиш звезд с неба и не хватал, но это квалифицированный защитник с солидным опытом выступлений в РПЛ. Если говорить о португальцах, то больше Нету в наших краях сыграл только Мигель Данни. 

Агустин Рохель (Уругвай)

Откуда и куда: из «Крыльев Советов» в «Тулузу» (Франция)

Прошлым летом «Крылья Советов» умудрились подписать Рохеля без компенсации, Агустин сыграл всего лишь 18 матчей за волжан и уехал в «Тулузу», которая заплатила за 21-летнего уругвайца 2.5 миллиона евро. Уж не знаю, вырастят ли во Франции из Агустина нового Година или Хименеса, но для «Крылышек» это хорошая сделка.

Сальваторе Боккетти (Италия)

Откуда и куда: из «Спартака» в «Верону» (Италия)

Девять лет провел в России Боккетти, выступая за «Рубин» и «Спартак», а еще женился на русской девушке и пропитался культурой нашей страны. Сальваторе признавался, что у него были варианты в России, но он не захотел играть против своего любимого клуба - «Спартака», с которым два года назад стал чемпионом России. Теперь Боккетти можно увидеть в матчах Серии A, он выступает за команду из города Ромео и Джульетты. 

Милад Мохаммади (Иран)

Откуда и куда: из «Ахмата» в «Гент» (Бельгия)

Один из лучших левых защитников чемпионата России последних лет мечтал поиграть в Англии, а его агент сообщал об интересе от клубов из ведущих пяти лиг, однако карьеру в Западной Европе иранец начнет с бельгийского «Гента». Впрочем, если здорово проявит себя в Бельгии, то еще успеет и в АПЛ, куда зовет мечта, ведь Миладу всего лишь 25 лет, он основной игрок своей сборной, а качественные левые защитники всегда в дефиците. 

Полузащитники

Фернандо (Бразилия)

Откуда и куда: из «Спартака» в «Бэйцзин Гоань» (Китай)

Как же не хватало мастера стандартных положение Фернандо «Спартаку» в матче с «Зенитом», где Шюррле и Джикия раз за разом били неточно с перспективных позиций. Бразилец — умный и умелый футболист высшей пробы, правда, нужно признать, что свой пик в «Спартаке» он прошел в чемпионском сезоне, пусть со штрафных стал чаще забивать в следующих кампаниях. Может быть, так лучше для всех: москвичи выгодно продали футболиста (15 миллионов евро) и вложили деньги в обновление команды, а сам Фернандо получил роскошный контракт в Китае. 

Маурисио Перейра (Уругвай)

Откуда и куда: из «Краснодара» в «Орландо Сити» (США)

Еще один думающий полузащитник, покинувший РПЛ. У Перейры истек контракт с «Краснодаром», и он решил начать новую главу своей карьеры. Сначала смотрел в сторону Испании, но «Орландо Сити» был настойчив, и бывший «бык» Маурисио подписал с «львами» контракт на полтора года. Теперь уругваец играет в одной команде с португальцем Нани, который носит в «Орландо» капитанскую повязку. 

Софьян Ханни (Алжир)

Откуда и куда: из «Спартака» в «Аль-Гарафу» (Катар)

Наверняка на этом месте оказался бы Мануэл Фернандеш, который после ухода из «Локомотива» два месяца оставался без команды, но «Краснодар» все-таки оставил португальского мастера в РПЛ, поэтому отдельно прощаемся с Ханни, который, видимо, решил стать спутником чемпионатов мира. Софьян играл в России во время ЧМ-2018, теперь будет дожидаться ЧМ-2022 в Катаре, играя за местный клуб. Нужно сказать, Софьян по-царски дебютировал за «Аль-Гарафу», забив гол и отдав две результативные передачи в дебютном матче. 

Нападающие 

Эмилиано Ригони (Аргентина)

Откуда и куда: из «Зенита» в «Сампдорию» (Италия)

1 сентября Ригони вышел в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака» и отыграл первый тайм, а на следующий день перешел в «Сампдорию» на правах аренды. Аренда не простая, а с правом выкупа. В общей сложности генуэзский клуб должен будет заплатить «Зениту» около 10 миллионов евро за аргентинца, который так и не прижился на берегах Невы. 

Луис Адриано (Бразилия)

Откуда и куда: из «Спартака» в «Палмейрас» (Бразилия)

Луис Адриано провел за «Спартак» восемь десятков матчей, забил 25 голов и сделал 15 «ассистов», однако в последнее время перестал оправдывать свою высокую зарплату, поэтому «Спартак» был рад избавиться от сильного, но размякшего бразильца. Москвичи разгрузили зарплатную ведомость, а Луис уже забил за свой новый клуб в четвертьфинале Кубка Либертадорес, правда, это не помогло «Палмейрасу» выйти в следующий раунд. Вылет обернулся увольнением Луиса Фелипе Сколари, к которому ехал Адриано, теперь его тренером будет другой (и гораздо менее успешный в этой роли) экс-наставник сборной Бразилии Мано Менезес. 

Зе Луиш (Кабо-Верде)

Откуда и куда: из «Спартака» в «Порту» (Португалия)

Если о Луисе Адриано спартаковские болельщики не очень-то скучают, то с Зе Луишем другая ситуация. Африканский форвард всегда бился и старался приносить пользу, а память о нем поддерживают два обстоятельства: во-первых, у «Спартака» сейчас нет выраженного центрфорварда, кроме Понсе, который пока не убедил. Во-вторых, очень уж лихо Зе стартовал в «Порту»: 5 голов в 6 матчах. 

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Дед за ЦСКА
   144 / 759
сегодня в 02:23
Чистяков скромно умолчал о Головине ( из ЦСКА в Монако). Почему???
Потому что он не топ.
trimetil
trimetil ответил Мишаня Дмитриев
   323 / 759
сегодня в 01:09
лав и данни беспорно халк это грабежь страны хоть и не плохой игрок но Промеса ты забыл
Халк лучший игрок десятилетия ЧР, судя по статистике и оценкам.
trimetil
trimetil
   323 / 759
сегодня в 00:56
Боккетти все таки дошел до Италии пешком.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Леон Бугаев
   115 / 759
вчера в 23:59
Эти все забудутся. Ничего особенного. Это вам не Данни, Вагнер Лав или Халк.
лав и данни беспорно халк это грабежь страны хоть и не плохой игрок но Промеса ты забыл
papic337
papic337
   490 / 759
вчера в 23:59
Почему-то никого не жалко.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   115 / 759
вчера в 23:58
самые топы из Спартака ну еще грек которого в проекте слили а мог бы конифе менять на постой
Правдин Семён
Правдин Семён
   62 / 759
вчера в 23:28
Зе и Мохаммади. Остальные так и сяк.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   398 / 759
вчера в 23:12
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Lucho Gonzalez
       97 / 759
    вчера в 22:48
    О Молло и Паредасе скучает весь Пипитер
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       301 / 759
    вчера в 22:14
    Эти все забудутся. Ничего особенного. Это вам не Данни, Вагнер Лав или Халк.
    Александр Чистяков
    Александр Чистяков ответил Дед за ЦСКА
       604 / 759
    вчера в 21:51
    Чистяков скромно умолчал о Головине ( из ЦСКА в Монако). Почему???
    Головин ушел прошлым летом.
    Армейская душа
    Армейская душа
       82 / 759
    вчера в 21:39
    Мега-бамбардир Зе Луиш, забивающий за сезон 2 гола. По этому недоразумению могут только хряки скучать. Как и ещё по тройке свиных симулянтов
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       25 / 759
    вчера в 21:15
    Чистяков скромно умолчал о Головине ( из ЦСКА в Монако).
    Почему???
    plusnindimon
    plusnindimon
       196 / 759
    вчера в 21:00
    По ним только спартачи будут скучать, статья не о чем, ушли и слава богу.
    Заполярный
    Заполярный ответил Lucho Gonzalez
       165 / 759
    вчера в 20:54
    Ну о софье и ковролино скучают только спартачи
    А ОБ Ригони НИ КТО И НЕ ВСПОМНИТ
    Viktor Rocky
    Viktor Rocky
    вчера в 20:42
    5 игроков спартака и 3 из газпрома... чемпионат их потерял, но они нашли нормальные клубы, удачи))
    112910415
    112910415
       41 / 759
    вчера в 20:40
    да, были люди !
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       50 / 759
    вчера в 20:35
    Ну о софье и ковролино скучают только спартачи
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