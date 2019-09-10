Юность не порок. 10 самых молодых игроков РПЛ

10 сентября 2019, 19:51

Вчера вспоминали ветеранов РПЛ , а сегодня речь пойдет о самых юных футболистах, уже выходивших на поле в этом сезоне. «Соккер.ру» называет десятку главных «салаг».

10 место. Данила Емельянов («Уфа»; Россия)

Возраст: 19 лет и 7 месяцев (23 января 2000 года)

Данила — воспитанник «Уфы», этим летом родной клуб предложил ему долгосрочный профессиональный контракт. Емельянов дебютировал за «Уфу» в матче первого тура против «Урала», выйдя на замену в середине второго тайма, а в последних матчах — против «Ростова», «Зенита» и «Оренбурга», Вадим Евсеев доверял молодому футболисту место в стартовом составе.

9 место. Данил Степанов («Рубин»; Россия)

Возраст: 19 лет и 7 месяцев (25 января 2000 года)

Защитник «Рубина» Степанов на два дня младше своего почти тезки из «Уфы». Данил дебютировал за казанцев еще в прошлом сезоне и принял участие в десяти матчах. С приходом Романа Шаронова играет в стартовом составе и проводит на поле по 90 минут. Известно, что у Данила Степанова самая маленькая зарплата в «Рубине» и наверняка одна из самых маленьких во всей Премьер-Лиге: талантливый защитник получает всего лишь 50 тысяч рублей в месяц!

8 место. Константин Марадишвили ( ЦСКА ; Россия)

Возраст: 19 лет и 7 месяцев (7 февраля 2000 года)

Если Данила и Данил имеют все шансы, чтобы провести сезон 2019/20 в качестве основных игроков своих клубов, то Константин Марадишвили из ЦСКА может рассчитывать в лучшем случае на эпизодические появления на поле. Из песни слов не выкинешь, ведь полузащитник выходил на замены в матчах против «Крыльев Советов» и «Арсенала», правда, на поле в общей сложности провел минут 7 и, естественно, ничем не запомнился.

7 место. Тимур Сулейманов («Локомотив»; Россия)

Возраст: 19 лет и 6 месяцев (17 марта 2000 года)

То же самое можно сказать и о Тимуре Сулейманове из «Локомотива», которого Юрий Павлович Семин выпустил на пять минут в концовке победного матча с «Уралом». В тот момент у «Локомотива» уже был травмирован Эдер, а Джорджевича железнодорожники еще не подписали. Сейчас такого дефицита в линии атаки нет, так что Сулейманов продолжит выступления за «Казанку» и будет ждать нового шанса.

6 место. Михаил Игнатов («Спартак»; Россия)

Возраст: 19 лет и 4 месяца (4 мая 2000 года)

Михаил Игнатов дебютировал за «Спартак» еще при Массимо Каррере, выходил даже в стартовом составе и даже имеет на своем счету забитый гол в РПЛ (поразил ворота «Енисея» в прошлом сезоне). В нынешней кампании Олег Кононов доверил Мише только концовку матча с «Сочи», в основном же талантливый хавбек получает игровую практику в «Спартаке-2». Хорошо, хоть такая возможность имеется.

5 место. Наиль Умяров («Спартак»; Россия)

Возраст: 19 лет и 2 месяца (27 июня 2000 года)

Чуть больше игровой практики получил Наиль Умяров, который подменял Зобнина и Гулиева в центре полузащиты, когда матчи шли непрерывной чередой. И нужно сказать, хавбек оставил приятное впечатление: Наиль здорово видит поле, обладает высокой культурой паса и, несмотря на юный возраст, не стесняется руководить партнерами. К сожалению, увеличения игрового времени Умярова не предвидится, ведь на финише трансферного окна «Спартак» подписал чеха Алекса Крала за 12 миллионов евро.

4 место. Никита Макаров («Рубин»; Россия)

Возраст: 18 лет и 8 месяцев (2 января 2001 года)

Перемещаемся в 2001-й год, во второй день которого появился на свет полузащитник «Рубина» Никита Макаров. Воспитанник казанцев принял участие в трех матчах — против «Краснодара», «Ростова» и «Сочи». Дебют не самый завидный, ведь во всех этих встречах «Рубин» уступил. Пока что Макаров — спутник неудач.

3 место. Ламек Банда («Арсенал»; Замбия)

Возраст: 18 лет и 7 месяцев (29 января 2001 года)

В тройке самых молодых футболистов Российской Премьер-Лиги один легионер из дальнего зарубежья и двое из ближнего. В тульском «Арсенале» теперь целая колония футболистов из Замбии: к Эвансу Кангва подъехали молодые соотечественники — Кингс Кангва и Ламек Банда. 20-летний Кингс в августе был признан лучшим молодым игроком Замбии, хотя его мы на российских полях еще не видели, зато уже появлялся 18-летний Банда, который по африканской традиции выглядит чуть старше своих лет. Ничем запомниться Ламек пока не успел.

2 место. Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия)

Возраст: 18 лет и 7 месяцев (12 февраля 2001 года)

Кварацхелия вторую половину прошлого сезона провел в «Локомотиве», а с новой кампании выступает за «Рубин». На счету талантливого грузинского хавбека уже 2 гола в РПЛ , что любопытно, за «Локомотив» он забил в ворота «Рубина», а в составе казанцев поразил ворота железнодорожников. Хвича болеет за мадридский «Реал» и мечтает о большой карьере, уже сейчас интерес к нему проявляет лондонский «Арсенал».

1 место. Зурико Давиташвили («Рубин»; Грузия)

Возраст: 18 лет и 7 месяцев (15 февраля 2001 года)