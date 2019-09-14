Знакомьтесь, команда «лучшего тренера мира»

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» предлагает познакомиться с работой мстительных великанов Серии А. Конте и Маротта поработили «Интер»!

В Милане появился диктатор

У Набокова есть выдумка, что когда обезьяну научили рисовать, то первое, что она изобразила – прутья своей клетки. Хорошая метафора, она применима к товарищам из «Интера». Миланцы, пожалуй, главные рабы Серии А из числа фаворитов. Нет более послушного коллектива, что упрощает работу тренера с командой.

Просто наставник должен быть особенным. У Спаллетти далеко не все получилось, но его проблема как раз в пролетарской философии тренера. Добрый парень из деревни, который коллекционирует молотки, не смог приколотить футболистов к четким ролям на поле. А вот Антонио Конте – фрукт совершенно другой.

Звезда футбола – 15 трофеев и сотни матчи за «Ювентус» оставили отпечаток, классический итальянец – с глупыми шутками о женщинах и замашками маленького диктатора, который себя любит настолько, что любой ценой не позволит прическе стать такой, как у Гвардиолы. Конте пришел в «Интер», чтобы быть там главным дрессировщиком.

И поскольку его опекает создатель «Ювентуса», то все может получиться. Маротта летом притащил 12 новых футболистов, обойдясь без явных потерь – Перишич не обязательно входил в планы и вписывался в стиль Конте, а Икарди утомил скандалами, как и Наингголан.

Возможно, многие не поймут, какой смысл платить за аренду Николо Бареллы 12 миллионов евро… Также до недавнего времени не все слышали о Стефано Сенси – новичок из «Сассуоло». Но ведь даже если сомневаться в Лукаку – у кого рядом с голами промахи, или в Алексисе Санчесе – чилиец банально разучился работать в Манчестере, стоит признать, что вместе с Годином и Конте формируют команду перемен.

Если сравнивать основной состав «Интера» прошлого сезона и возможный вариант игры сейчас, то Антонио достался более любопытный набор футболистов, чем был у Спаллетти. Сравните основу (согласно времени на поле в Серии А прошлого сезона) и новый проект – разница большая, полкоманды.

«Интер» Спаллетти (4-2-3-1): Ханданович – Д’Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа – Весино, Брозович – Политано, Наингголан, Перишич – Икарди.

«Интер» Конте (3-5-2): Ханданович – Годин, Раноккья, Шкриньяр – Кандрева (Д’Амброзио), Весино (Барелла, Политано), Брозович, Сенси, Асамоа – Мартинес (Санчес), Лукаку.

Стали острее, сохранив козырь

Икарди тащил в атаке, если говорить о количестве мячей, хотя есть эксперты, которые хвалят только игру Мауро головой по мячу. Но не головой, когда мяч у него в ногах. Имеют право, как и те, кто говорит о классе Лукаку, которому МЮ как команда, скорее всего, банально не подошла. Но стать Дзюбой «Интера» бельгиец, которого уже мотивировали уханьем с трибун, вполне может.

Многие сейчас хвалят Сенси – новичок, да и в сборной засветился (не только положительно, зато ярко), и в «Интере» начал круто. Такой человек был нужен, ведь Конте перестраивает команду на «3-5-2». Посмотрим, как впишется в эту игру Годин, но опытный Диего точно не сделает защиту Хандановича хуже. Они и так были хороши, ведь работали сдержанно – соперники создавали мало качественных моментов у ворот Самира.

Сам вратарь невероятный – тащит мертвые мячи, а в награду получил оборону из Година, де Врея и Шкриньяра. Хотя последнего вполне может своровать зимой Гвардиола, раз его Отаменди и Стоунз на сто процентов не устраивают, за Кулибали торги вести сложно, а Ляпорт надолго вылетел. А вот Конте может не устроить игра на флангах, ведь Кандрева как правый латераль – эксперимент с риском последствий в защите.

Но Антонио обычно знает, что делает, всегда можно перейти на схему «4-3-3», к которой может подтолкнуть хорошая игра Санчеса. Если агент Лаутаро не договорится до скамейки для его клиента – много разговоров о «Барселоне», то чилиец, аргентинец и Лукаку могут сформировать ударное трио впереди. Или же южноамериканцы будут воевать за одно место на поле, что тоже полезно для атаки «Интера». Команда становится разнообразнее, Конте экспериментирует, коллективу нравится, судя по стартовым матчам.

Осталось сформулировать задачу

«Интер» в будущем не раз разочарует Конте – и в Серии А, и в Лиге чемпионов. Иногда сам Антонио подведет команду, где нет того запаса прочности по классу исполнителей, что в «Ювентусе», а может и в «Наполи» у Анчелотти. Но миланцы могут сделать прыжок вперед, оставаясь собой в философском смысле – бывшие команды Моуриньо редко разучиваются драться без Жозе.

Прошло почти десять лет после победы в Лиге чемпионов, менялись владельцы, тренеры, футболисты, но «Интер» оставался командой, которой не хватает подходящего наставника все это время. Конте кажется тем, кто справится. И первые матчи доказывают – у Антонио может получиться вселить в футболистов веру в себя. Не замахиваемся на Скудетто или большой успех в ЛЧ , ведь тренер не специалист по еврокубкам, но прогресс будет.

Годин, Сенси, Лукаку и Санчес, если вся четверка заиграет на полную силу сразу – уже невероятное усиление. «Интер» может стать куда разнообразнее и опаснее для соперников. А с учетом, что Ханданович тащил удары и до приезда маэстро Година, получаете команду с шансом на гармоничный футбол. Конте в «Ювентусе» и «Челси» работал на результат, не забывая о качестве, выигрывал чемпионские звания. Сложный характер помешал задержаться в Лондоне, но в Милане у него свой ограничитель от бешенства – Маротта, а вот «Интеру» как команде пора на свободу.

Заметно, что в составе полно тех, кто соскучился по вольной игре, а для кого-то – как для крошки Сенси, это первый в карьере опыт выступлений за одного из фаворитов сезона, хотя в 2015 году он представлял клуб «Сан-Марино» (сами понимаете из какого государства и какого уровня). У миланцев не совсем идеальный состав, но сильные менеджеры, поэтому стартовые победы точно не последние. Сегодня встреча против «Удинезе», и раз у Конте все ключевые игроки могут выйти на поле, то ждем дебюта Санчеса, первый выход Година в основе и новые хитрые тренерские ходы.

Если «Интер» продолжит уверенно работать с мячом – хорошее владение и отличная точность паса, то это уже будет шаг вперед. Если не раскиснет в матчах против статусных соперников (Конте в конце месяца ждет миланское дерби, затем игры с «Лацио», «Барселоной», «Ювентусом» и «Боруссией» Д), то покусают некоторых из них. Если не скажутся очевидные минусы схемы «3-5-2», когда на флангах не прирожденные латерали, то получите солидную команду.

Одновременно принимаются все опасения насчет класса или состояния отдельных исполнителей. Есть слабые места, лучшие из лучших в «Интер» не пойдут ни за какие деньги. Но Конте умеет наводить порядок. Не случайно Лукаку назвал его лучшим тренером в мире, который делает игроков сильнее. С первым утверждением легко поспорить, а вот второе – правда.