Марселино: «Мы получали указания, что нужно отказаться от кубка Испании»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино высказался о своем увольнении:

Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для моего увольнения стала победа в Кубке. В течение всего сезона мы получали прямые и косвенные указания о том, что нам нужно отказаться от притязаний на этот трофей. Когда я отправился в Сингапур 19 июля, Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, а не с выигрышем Кубка. Вы можете понять моё удивление? Тренерский штаб хотел сражаться и выиграть Кубок. Победа в Кубке была спусковым крючком для моего увольнения.