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Марселино: «Мы получали указания, что нужно отказаться от кубка Испании»

вчера, 19:50

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино высказался о своем увольнении:

Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для моего увольнения стала победа в Кубке. В течение всего сезона мы получали прямые и косвенные указания о том, что нам нужно отказаться от притязаний на этот трофей. Когда я отправился в Сингапур 19 июля, Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, а не с выигрышем Кубка. Вы можете понять моё удивление? Тренерский штаб хотел сражаться и выиграть Кубок. Победа в Кубке была спусковым крючком для моего увольнения. 

Напомним, что новым наставником «летучих мышей» стал экс-тренер юношеской и молодежной сборных Испании Альберт Селадес.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   77 / 713
сегодня в 01:59
Что-то не сходится. Должна быть ещё причина, Тораль чего-то не договаривает.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   296 / 713
вчера в 23:03
Да не, не может такого быть, не хочу в это верить... В год столетия клуба подняли Кубок Короля, и это действительно стало "бальзамом на душу". Если в Испании действительно есть сила способная влиять на результаты команд в розыгрышах различных трофеев, при этом она пристрастна к какому либо клубу, то это удручает...
dzvinka
dzvinka
   51 / 713
вчера в 22:29
позорная лига, позорная федерация.
dzvinka
dzvinka
   51 / 713
вчера в 22:29
    juvenale
    juvenale
       65 / 713
    вчера в 21:05
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         116 / 713
      вчера в 21:00
      ошибка Марселино была что нужно было слить финал Барсе, а он не понял указания )))))))
      Рома Олейник
      Рома Олейник
         258 / 713
      вчера в 20:58
      Уволить за победу в Кубке - никогда не поверю. Одно дело уточнять, что этот турнир не является в приоритете и совсем другое увольнять за победу в нём. Да невозможно это абсолютно!
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         711 / 713
      вчера в 20:55
      Перес опять воду мутит через админрусурс - на поле ведь не получается! Гы-гы
      dimagas1
      dimagas1
         64 / 713
      вчера в 20:51
      Руководство еще и Родриго хотело продать в Атлетико,Марселино был против.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         336 / 713
      вчера в 20:45
      Я думаю это не справедливо
      Kresi frok
      Kresi frok
         115 / 713
      вчера в 20:19
      Абсолютно нормальным тренер, чем не угодил руководству. Мутная история!
      волгодон 2
      волгодон 2
         69 / 713
      вчера в 20:06
      полились бразильские какушки
      Left Boy
      Left Boy
         310 / 713
      вчера в 19:56
      А мося в Испании ток так трофеи и зарабатывает: представители барсы запугивают всех подряд, а потом гном выходит и фармит статку
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         105 / 713
      вчера в 19:52
      Казалось бы, причем тут Барселона?
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