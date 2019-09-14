Кононов – аут! «Урал» дал фору и отвозил «Спартак»

вчера, 19:41

«Соккер.ру» подозревает, что поражение от «Урала» может стать полезным для москвичей, если хватит ума заменить тренера.

Наставник ничего не контролирует и не меняет

Победа или ничья с «Уралом» шли бы сегодня по цене продолжения работы Кононова со «Спартаком»? С другой стороны, поражения их обычно тоже не учат. О Кононове могли все понять после «Урала» в Кубке, после «Оренбурга» в РПЛ или «Браги» в ЛЕ . В лиге тоже бесовщина.

Кононов – слабохарактерный, что его губило в прошлых клубах. Не вожак, вялый наблюдатель. Поставленной игры у «Спартака» нет, одни потуги индивидуально более перспективных, чем были раньше, игроков. Есть проблемы с кандидатурами, которые могут заменить тренера прямо сейчас, но жаль усилий Цорна и нервов народа.

Сегодня тренер хлопал ресницами, а «Спартак» - влетал. Без нового наставника порядка во всех линиях не ждите. С Кононовым дальше будут ляпы на флангах, в опорной зоне и в атаке. Причем учтите, что у знаменитого заявления Олега Георгиевича про четыре месяца, которые нужны для постановки его тренерской игры, есть оговорка!

Наставник в пиджаке сказал, что хватит четыре месяца, если не было изменений в составе. Если были – «процесс может затянуться». Летом состав изменили наполовину, и, хотя со всеми, кроме Крала, успел познакомиться, результат видите. «Урал» Парфенова ужасно начал матч в Москве, но в перерыве поработал лишь один тренер.

Кононов проиграл «Тамбову», уступил «Браге» (дважды) и «Зениту». Его «Спартак» сломался по ходу матча против «Туна», ведя в счете. Что еще нужно, чтобы сделать выводы и принять решение? Только не вплетайте слух о якобы гарантиях для Черчесова.

Станислав Саламович не может ничего у «Спартака» требовать. А москвичи не имеют права жертвовать целым сезоном в интересах тренера сборной, оставляя Кононова козлом отпущения до конца чемпионата при такой игре – 4 поражения в 5 последних матчах.

Забивной бек – плохая примета для «Спартака»

Жиго станет лучшим снайпером «Спартака» в сезоне? Шутки шутками, а Кононов едва сдержал смех – ехидно улыбнулся, когда Самуэль снова отличился. Но это нездоровое счастье, центральные защитники не могут быть главной надеждой в центре атаки в команде, где все идет по плану.

Например, Рамос стал выделяться голами в «Реале», когда ушел Роналду, Серхио начал бить пенальти – с 11 голами поставил личный рекорд. Но «сливочные» провели ужасный во всех смыслах сезон, где проиграли во всех турнирах, в которых принимали участие.

«Спартак» уже вылетел из Лиги Европы, явно не первый претендент на чемпионство в России. И не фаворит Кубка. Особенно с учетом жеребьевки, где после «КАМАЗа» светит игра с «Ростовом». А если обыграют Карпина, то могут увидеть дерби с ЦСКА или в полуфинале – битву с «Зенитом». Одним словом, Жиго всюду не спасет.

Классно, что у защитника тонкое чутье – голы стали отплатой за сложную травму, ведь и прошлый сезон француз начал изумительно. Но когда Жиго принес две победы, а Джикия выручил в Ростове-на-Дону, то это указывает на недоработки со стороны форвардов и тренера.

К слову, в 2004 году после девяти туров «Спартак» шел на пятом месте, набрав те же 14 пунктов. И, что забавно, тогда лучшим снайпером команды был защитник… Парфенов, который забил четыре мяча, но из 18 командных. Прошло пятнадцать лет, сейчас выжали за 9 туров всего 11 мячей.

Не стоит радоваться, когда самым успешным снайпером в дебюте сезона является защитник, ведь это обычно указывает на наличие нерешенных проблем. Парфенов в 2004 в чемпионате больше не забивал, а «Спартак» тогда закончил на восьмом месте, финишировав ниже «Шинника», «Торпедо» и «Сатурна». Могут повторить?

«Спартак» снова сыграл без тренера, но долго так не сможет

И если судить поверхностно, и если изучить разрывы между линиями, пересмотреть матч, зафиксировав количество точных передач подряд и посчитав варианты развития каждой атаки, то придете к одному выводу. Кононов пока не поставил «Спартаку» игру.

Почему повели в счете? Потому что Жиго и потому что «Урал» поначалу был мертвым, пассивный и помогал сопернику. При этом, как только сам пытался надавить – и по флангах проходили, и опорную зону «Спартака» не замечали, поскольку Зобнину и Кралу плохо объяснили, что в первой совместной игре делать.

Возможно, Кононову просто дико повезло в предыдущих матчах? Против «Сочи» могли не забить и пропустить. С «Динамо» судья не указал на «точку» - ошибочно. «Ростов» тоже мог выиграть. С «Ахматом» победа 1:3, но там соперник сыграл ужасно – один удар в створ Максименко дома. А «Зениту» хватило одного гола для выездной победы.

«Спартак» Кононова легко мог заработать вместо 14 всего 9 пунктов, а это шанс оказаться на одиннадцатом месте, или даже в зоне стыковых матчей. «Красно-белым» делали скидки из-за перемен в составе, но это не проблема соперников и не индульгенция.

Тактической четкости нет, Кононова вытаскивают игроки. Видно, что молодые футболисты хотят побеждать, как мечтали их коллеги после отставки Аленичева и в первом сезоне Карреры. Большой плюс для «Спартака», но знак вопроса по поводу главного тренера. Нужно ли отправлять Кононова в отставку уже сегодня?

В таких ситуациях полезно поделиться личным мнением, верной позиции не существует, есть развилка на дороге. Изначально мне казалось, что Кононов ничего «Спартаку» не даст – не тот типаж, чтобы потушить ад. А тягомотина под его руководством была бы простительной с Глушаковым и Комбаровым на поле, а не с Шюррле и Тилем.

Нужен новый тренер, даже если к смене рулевого не готовились

Время – невосполнимый ресурс, и Кононов впустую тратит отрезки жизней фанатов «Спартака», футболистов, руководства клуба и свое собственное. Возможно, Федун уже немножко ревнует к отношению толпы к Цорну, поэтому слушает его через раз. Но если Томас предлагал уволить Олега Георгиевича до паузы на матчи сборных – интуиция не подвела.

Команда естественным образом сыграется и может чуть добавить в будущем, даже если Кононова оставят. Но рывка не будет, Олег Георгиевич не тренер для успешного «Спартака». Даже Парфенов, хотя не безгрешный наставник, лучше реагирует на кризисные повороты, коих у «красно-белых» всегда хватает. Тренера «Зенита» Манчини назвали манекеном для шарфа, а у «Спартака» - манекен для пиджака.

Не исключено, что Кононов должен уйти сам, принять решение. Видит, что не получается, не тянет который месяц подряд. Да, у «красно-белых», как обычно, все по диагонали справа налево – сначала набрали новый состав, а теперь в середине сентября начали догадываться, что хорошо бы пригласить мощного наставника.

Идеальной кандидатуры нет, но оцените разницу. Бюджет «Спартака» больше, чем у «Урала», в 11 раз. В одиннадцать! А по ударам в створ сегодня счет 3:7 в пользу гостей, причем команда Парфенова могла выиграть 1:3, момент подходящий имели. «Спартак» Кононова никакой и будет приблизительно таким же в ближайшие месяцы.

Хотят добра для команды и ее фанатов – пора действовать. В этом году почти все ключевые решения, начиная с лета, можно было объяснить. И нельзя внятно аргументировать, зачем «Спартаку» именно Кононов. Когда тренер бесполезен для команды – пора в отставку.