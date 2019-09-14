ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Кононов – аут! «Урал» дал фору и отвозил «Спартак»

вчера, 19:41
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий
Жиго Самуэль
Жиго Самуэль
Защитник

«Соккер.ру» подозревает, что поражение от «Урала» может стать полезным для москвичей, если хватит ума заменить тренера.

Наставник ничего не контролирует и не меняет

Победа или ничья с «Уралом» шли бы сегодня по цене продолжения работы Кононова со «Спартаком»? С другой стороны, поражения их обычно тоже не учат. О Кононове могли все понять после «Урала» в Кубке, после «Оренбурга» в РПЛ или «Браги» в ЛЕ. В лиге тоже бесовщина.

Кононов – слабохарактерный, что его губило в прошлых клубах. Не вожак, вялый наблюдатель. Поставленной игры у «Спартака» нет, одни потуги индивидуально более перспективных, чем были раньше, игроков. Есть проблемы с кандидатурами, которые могут заменить тренера прямо сейчас, но жаль усилий Цорна и нервов народа.

Сегодня тренер хлопал ресницами, а «Спартак» - влетал. Без нового наставника порядка во всех линиях не ждите. С Кононовым дальше будут ляпы на флангах, в опорной зоне и в атаке. Причем учтите, что у знаменитого заявления Олега Георгиевича про четыре месяца, которые нужны для постановки его тренерской игры, есть оговорка!

Наставник в пиджаке сказал, что хватит четыре месяца, если не было изменений в составе. Если были – «процесс может затянуться». Летом состав изменили наполовину, и, хотя со всеми, кроме Крала, успел познакомиться, результат видите. «Урал» Парфенова ужасно начал матч в Москве, но в перерыве поработал лишь один тренер.

Кононов проиграл «Тамбову», уступил «Браге» (дважды) и «Зениту». Его «Спартак» сломался по ходу матча против «Туна», ведя в счете. Что еще нужно, чтобы сделать выводы и принять решение? Только не вплетайте слух о якобы гарантиях для Черчесова.

Станислав Саламович не может ничего у «Спартака» требовать. А москвичи не имеют права жертвовать целым сезоном в интересах тренера сборной, оставляя Кононова козлом отпущения до конца чемпионата при такой игре – 4 поражения в 5 последних матчах. 

Забивной бек – плохая примета для «Спартака»

Жиго станет лучшим снайпером «Спартака» в сезоне? Шутки шутками, а Кононов едва сдержал смех – ехидно улыбнулся, когда Самуэль снова отличился. Но это нездоровое счастье, центральные защитники не могут быть главной надеждой в центре атаки в команде, где все идет по плану.

Например, Рамос стал выделяться голами в «Реале», когда ушел Роналду, Серхио начал бить пенальти – с 11 голами поставил личный рекорд. Но «сливочные» провели ужасный во всех смыслах сезон, где проиграли во всех турнирах, в которых принимали участие.

«Спартак» уже вылетел из Лиги Европы, явно не первый претендент на чемпионство в России. И не фаворит Кубка. Особенно с учетом жеребьевки, где после «КАМАЗа» светит игра с «Ростовом». А если обыграют Карпина, то могут увидеть дерби с ЦСКА или в полуфинале – битву с «Зенитом». Одним словом, Жиго всюду не спасет. 

Классно, что у защитника тонкое чутье – голы стали отплатой за сложную травму, ведь и прошлый сезон француз начал изумительно. Но когда Жиго принес две победы, а Джикия выручил в Ростове-на-Дону, то это указывает на недоработки со стороны форвардов и тренера.

К слову, в 2004 году после девяти туров «Спартак» шел на пятом месте, набрав те же 14 пунктов. И, что забавно, тогда лучшим снайпером команды был защитник… Парфенов, который забил четыре мяча, но из 18 командных. Прошло пятнадцать лет, сейчас выжали за 9 туров всего 11 мячей.

Не стоит радоваться, когда самым успешным снайпером в дебюте сезона является защитник, ведь это обычно указывает на наличие нерешенных проблем. Парфенов в 2004 в чемпионате больше не забивал, а «Спартак» тогда закончил на восьмом месте, финишировав ниже «Шинника», «Торпедо» и «Сатурна». Могут повторить?

«Спартак» снова сыграл без тренера, но долго так не сможет

И если судить поверхностно, и если изучить разрывы между линиями, пересмотреть матч, зафиксировав количество точных передач подряд и посчитав варианты развития каждой атаки, то придете к одному выводу. Кононов пока не поставил «Спартаку» игру.

Почему повели в счете? Потому что Жиго и потому что «Урал» поначалу был мертвым, пассивный и помогал сопернику. При этом, как только сам пытался надавить – и по флангах проходили, и опорную зону «Спартака» не замечали, поскольку Зобнину и Кралу плохо объяснили, что в первой совместной игре делать.

Возможно, Кононову просто дико повезло в предыдущих матчах? Против «Сочи» могли не забить и пропустить. С «Динамо» судья не указал на «точку» - ошибочно. «Ростов» тоже мог выиграть. С «Ахматом» победа 1:3, но там соперник сыграл ужасно – один удар в створ Максименко дома. А «Зениту» хватило одного гола для выездной победы.

«Спартак» Кононова легко мог заработать вместо 14 всего 9 пунктов, а это шанс оказаться на одиннадцатом месте, или даже в зоне стыковых матчей. «Красно-белым» делали скидки из-за перемен в составе, но это не проблема соперников и не индульгенция.

Тактической четкости нет, Кононова вытаскивают игроки. Видно, что молодые футболисты хотят побеждать, как мечтали их коллеги после отставки Аленичева и в первом сезоне Карреры. Большой плюс для «Спартака», но знак вопроса по поводу главного тренера. Нужно ли отправлять Кононова в отставку уже сегодня?

В таких ситуациях полезно поделиться личным мнением, верной позиции не существует, есть развилка на дороге. Изначально мне казалось, что Кононов ничего «Спартаку» не даст – не тот типаж, чтобы потушить ад. А тягомотина под его руководством была бы простительной с Глушаковым и Комбаровым на поле, а не с Шюррле и Тилем.

Нужен новый тренер, даже если к смене рулевого не готовились

Время – невосполнимый ресурс, и Кононов впустую тратит отрезки жизней фанатов «Спартака», футболистов, руководства клуба и свое собственное. Возможно, Федун уже немножко ревнует к отношению толпы к Цорну, поэтому слушает его через раз. Но если Томас предлагал уволить Олега Георгиевича до паузы на матчи сборных – интуиция не подвела.

Команда естественным образом сыграется и может чуть добавить в будущем, даже если Кононова оставят. Но рывка не будет, Олег Георгиевич не тренер для успешного «Спартака». Даже Парфенов, хотя не безгрешный наставник, лучше реагирует на кризисные повороты, коих у «красно-белых» всегда хватает. Тренера «Зенита» Манчини назвали манекеном для шарфа, а у «Спартака» - манекен для пиджака.

Не исключено, что Кононов должен уйти сам, принять решение. Видит, что не получается, не тянет который месяц подряд. Да, у «красно-белых», как обычно, все по диагонали справа налево – сначала набрали новый состав, а теперь в середине сентября начали догадываться, что хорошо бы пригласить мощного наставника.

Идеальной кандидатуры нет, но оцените разницу. Бюджет «Спартака» больше, чем у «Урала», в 11 раз. В одиннадцать! А по ударам в створ сегодня счет 3:7 в пользу гостей, причем команда Парфенова могла выиграть 1:3, момент подходящий имели. «Спартак» Кононова никакой и будет приблизительно таким же в ближайшие месяцы.

Хотят добра для команды и ее фанатов – пора действовать. В этом году почти все ключевые решения, начиная с лета, можно было объяснить. И нельзя внятно аргументировать, зачем «Спартаку» именно Кононов. Когда тренер бесполезен для команды – пора в отставку.

Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА отправился в Саранск
Вчера, 16:50 ФотоКомментарии10
«Тамбов» опубликовал ролик к матчу с ЦСКА
Вчера, 11:55 ВидеоКомментарии21
Матвей Сафонов пропустил матч с Болгарией из-за травмы
13 сентября Комментарии3
ОфициальноНа матче «Зенит» - «Арсенал» ожидается до 45 тысяч зрителей
13 сентября Комментарии29
«Спартак» не будет приглашать Карреру на матч с «Уралом»
13 сентября Комментарии58
Мостовой: «Пауза в чемпионате должна пойти на пользу “Спартаку”»
13 сентября Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Андрей77 4
Андрей77 4
сегодня в 00:31
Вот интересно, что за презерватив пишет данные статейки? О каком крутом составе ты пишешь? Кого привёз сынок кто сразу заиграл? Где супер нападающие привезённые сынком? Сколько голов они забили? Бакаев - так он пришёл с Кононовым... Наверное Понсе с Ларсеном блещут? Может вы забыли, что игроки привезены сынком во время сезона и не факт, что они согласованы с тренером... Ты с первого тура пишешь о замене тренера, при этом все игроки говорят, что они полностью тренера поддерживают, а всю нервозность в команде создают вот такие горе писатели. Ты требуешь снять тренера, и кого предлагаешь взамен? Курбана с оборонительным футболом? или может Шалимова, позволяющего себе мат? Карпина? так он сам не хочет связываться... Не мути воду, пиши про Зенит...
mihaluch
mihaluch
   92 / 761
сегодня в 00:09
А так ли виноват Кононов?
Alex-96
Alex-96
вчера в 23:10
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       213 / 761
    вчера в 22:28
    Чемпионство и места в тройке упускаются именно в таких матчах, а не в играх с прямыми конкурентами, где как правило очки делятся попалам
    bio
    bio
       539 / 761
    вчера в 22:13
    Мне больше всего себя , как болельщика,жалко в этой ситуации!
    Faustello
    Faustello
       16 / 761
    вчера в 22:04
    Пора запускать хэштег - Держисьгеоргичь!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       274 / 761
    вчера в 21:58
    Мясо для того и существует, чтобы его через мясорубку пропускать!
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
       739 / 761
    вчера в 21:57
    На фоне блеклой игры в еврокубках, поражения в чемпионате не удивляют.
    spartak kursk
    spartak kursk
       357 / 761
    вчера в 21:56
    Похоже,что результат этого сезона не имеет значения для руководства.......
    Nikola45
    Nikola45 ответил Литейный 4
       40 / 761
    вчера в 21:52
    Испортил пиджак себе карьеру, вляпавшись в Это! Гыгыгы
    Все кто попадает в этот клуп помечен! Что Быстров что все остальные! ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил mugik1973
       40 / 761
    вчера в 21:51
    Олег Георгиевич, вы мужик иди пустослов? Обещали поставить игру в течении 4 месяцев. Не получилось, уйдите пожалуста как мужик. Наверное вас после отставки будут только уважать. А так, вы олег Георгиевич получаетяся не мужик
    Оставьте человека в покое!
    Он на своем месте!
    Лично мне и большей части страны, Тарасовские ребята такими нам и нравятся!
    Не могу понять почему Конь за борова переживает?! ))
    Мне такой Итальянский раб нравится ))
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       349 / 761
    вчера в 21:48
    Уральцам и персонально Дмитрию Парфенову - браво!!!
    Jake Sully
    Jake Sully
       77 / 761
    вчера в 21:42
    спартак был отрапижен Уралом в результате чего в 100500 раз опозорился
    mugik1973
    mugik1973
       171 / 761
    вчера в 21:37
    Олег Георгиевич, вы мужик иди пустослов? Обещали поставить игру в течении 4 месяцев. Не получилось, уйдите пожалуста как мужик. Наверное вас после отставки будут только уважать. А так, вы олег Георгиевич получаетяся не мужик
    valt134
    valt134
       189 / 761
    вчера в 21:33
    Кононов явно «не тянет» Спартак. Надо принять мужское решение и уйти самому.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 761
    вчера в 21:22
    Испортил пиджак себе карьеру, вляпавшись в Это! Гыгыгы
    KURUM
    KURUM
       139 / 761
    вчера в 21:21
    Гнать, гнать однозначно..
    Дед Мазая
    Дед Мазая
    вчера в 21:00
    Был против назначения Кононова изначально. Но в данной ситуации виноват ли он один? Продали более классных игроков, набрали уровнем значительно ниже. Полсостава не прошли предсезонку. Ощущение, что Федун целенаправленно гробит Спартак и ему это нравится...(
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Алексей Овчинников
       56 / 761
    вчера в 20:46
    Парфёнов, смотрелся хорошо, на фоне Кононова
    А Карпин вообще супер на фоне Кононова, практически Гвардиола!
    Алексей Овчинников
    Алексей Овчинников
       181 / 761
    вчера в 20:42
    Парфёнов адекватные замены делал.И руководил Уралом на мой взгляд неплохо.
    Алексей Овчинников
    Алексей Овчинников
       181 / 761
    вчера в 20:41
    Парфёнов, смотрелся хорошо, на фоне Кононова
    П.Пар
    П.Пар
       451 / 761
    вчера в 20:39
    Команда, где лучший бомбардир - защитник, не команда, а полный отстой! Позор, Спартак!
    Союзник противников
    Союзник противников
       7 / 761
    вчера в 20:24
    Там теперь всем правит ариец Цорн. Найдёт нового тренера,но любой из выбранных будет при нём "мальчиком для битья".А состоявшаяся в футболе личность под него не пойдёт.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       213 / 761
    вчера в 20:13
    Видимо это конец для Кононова, а жаль....
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       42 / 761
    вчера в 20:09
    Ничего необычного, на классе
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       161 / 761
    вчера в 19:57
    Все правильно, единственно господин Горин, отключите комментарии к этой статье, они будут лишними)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100