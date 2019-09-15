«Краснодар» - «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:24

«Краснодар»

Подопечные Мурада Мусаева очень неплохо действует в Премьер-Лиге. Команда заметно усилилась в межсезонье и это сказывается на перспективах коллектива. «Краснодар» имеет в своем активе 17 очков, на три больше у «Зенита», но у команды и на игру больше. В случае победы хозяева гарантируют себе первую строчку в РПЛ .

«Краснодар» в последней своей игре в чемпионате сумел переиграл «Урал» (4:2). Этот триумф помог продлить серию без поражений до семи поединков.

«Крылья Советов»

Коллектив Миодрага Божовича находится на 13-й позиции в Российской Премьер-Лиге. Команда не может похвастаться стабильными результатами. В последней игре «крылья» сумели сыграть вничью с «Динамо» 0:0. На протяжении двух встреч команда не знает радости поражений.

«Крылья Советов» очень сильно нуждаются в усилении, иначе их максимум в этом сезоне это борьба за выживание.

Котировки БК Pinnacle на матч «Краснодар» - «Крылья Советов»

Победа Краснодара – 1,39

Ничья – 4,75

Победа Крыльев Советов – 8,85

Интересные факты

В семи последних очных встречах «Краснодар» не проигрывал «крыльям»

«Быки» в одной из трех последних встречах забивали менее двух голов

«Крылья Советов» проиграл 2 из 3 выездных матча в РПЛ

Прогноз

Мы считаем, что «Крылья Советов» начнут встречу очень осторожно. Целью команды будет поймать соперника на контратаке. Ожидаем, что гости сумеют воспользоваться не всегда стабильными действиями хозяев в обороне и сумеют избежать разгромного поражения. Немного подстрахуем свой выбор плюсовой форой на «Крылья Советов». Сыграть в букмекерской конторе Pinnacle гостей с учетом плюсовой форы в +1,5 можно с коэффициентом 1,77. Не верится, что «Краснодар» сумеет победить с разницей в два и более голов.