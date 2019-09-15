Бердыев и еще 10 тренеров для «Спартака»

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» догадывается, что Кононов – мазохист, поэтому останется. Но это не отменяет задачу найти «красно-белым» наставника.

Тренер – это 100 %, как и любой начальник. От него все зависит.

Леонид Федун

Не будучи поклонником футбольных талантов Федуна, хочется отметить, что в этот раз ему не повезло. Деньги выделил, менеджеров заменил, Кононову доверял всю дорогу – возможно, до сих пор в Олега верит. Цорна назначил, Измайлова, Вартапетова, Глушакова и компанию убрал.

Федун создал все условия, чтобы даже Кононов с этим составом обыграл «Тамбов» (потому что из ФНЛ ), «Динамо» (потому что вся команда новая и по составу хуже, чем соседи), «Урал» (потому что стыдно так часто Парфенову влетать). Даже с «Зенитом» стоило вырвать ничью, ведь дома давно врагам не сливали.

В «Спартаке» созданы все условия, чтобы вот этот состав с этим календарем и Кононовым не просто прошел «Брагу» - явно не равны «Порту» и «Бенфике», слабее, а в РПЛ стартовал с 7 победами в 9 матчах. Календарь позволял лидировать, проиграв «Зениту» и сыграв 2:2 с «Ростовом», состав позволял – многие игроки нормальные.

Но Кононов не справился. Попытки Джикии и Жиго взять вину на себя – футболистов, похвальные, сыграли ужасно, но ставит футбол тренер. Наставник – 100 % успеха. Или неудачи. В этом случае скорее второе, поэтому рано или поздно Кононова уволят. Логично прикинуть, кто его может заменить.

Начнем с любимчика Федуна. «Сбитый летчик» становится современным тренером, и хотя самому Карпину не советуем бросать «Ростов», где получается, как у Кононова когда-то в Туле, и возвращаться в Москву, где его снова могут уволить в конце сезона, как кандидат Валерий Георгиевич ничем не хуже, чем Олег Георгиевич. «Ростов» - команда с хорошей игрой, «Спартак» по возможностям выше, по футболу сейчас – хуже.

Марселино

От одного гражданина Испании переходим ко второму. Раз Питер Лим настолько глупый, что отправил Марселино в отставку из-за… победы в Кубке Испании, то Федун должен пользоваться моментом. В Ла Лиге Марселино сейчас команду, которая сильнее, чем «Спартак», не предложат. У него могут быть амбиции поработать в АПЛ , и поездку Эмери в Москву припомнят, но Гарсия Тораль сильнее, чем Кононов.

Прошлой осенью Арсен сказал, что не ведет переговоры со «Спартаком». Не исключено, что все ждет, чтобы Тухель покинул ПСЖ , а ему предложат работу в Париже. Но опытный наставник не будет первым в списке шейхов, когда без работы Аллегри и Моуриньо. Их в «Спартаке» представить нельзя, а вот Венгер, который когда-то в Японии работал, мог бы попробовать стать Хиддинком 2.0 в России. Это плохой кандидат, скорее провалится, но Венгера упоминаем, потому что даже в почти 70 лет (кстати, моложе, чем Сёмин) тренер Арсен на две головы выше, чем Кононов.

Спаллетти свободен, знает РПЛ , но из уважения к «Зениту» и Санкт-Петербургу не согласится возглавить «Спартак». А вот наставник, у которого за плечами «Бордо», сборная Франции и ПСЖ вряд ли найдет себе сейчас интересный проект в Лиге 1, где команда с Мбаппе – единственный фаворит. Следовательно, пора ехать за рубеж. Разведку можно начать в Москве. Блан – средний тренер, но у его команд игра была лучше, чем у «Спартака» Кононова.

Из свободных немцев все так себе. Но давайте вспомним, что Томас Цорн – немец по паспорту, с восьми лет жил в Германии, а образование получал в университете города Берлина. И если у бывшего агента нет связей на родине, то откуда у «Спартака» выход на Шюррле? Второго Клоппа на свободе сейчас нет, чтобы пригласить в Москву, но Херрлих – не старый и в каком-то смысле недооцененный тренер.

У Джио мозги парня, который играл за «Барселону». У него есть чемпионский титул с родным «Фейеноордом» - после длительной паузы, есть два кубка – может настроить на такой турнир, и Суперкубок Голландии. Не с «Аяксом», с клубом менее масштабным. Да, ван Бронкхорст занят – нанялся в «Манчестер Сити» в качестве тренера-консультанта дочерних клубов, но если грамотно провести переговоры – может приехать.

Еще один бывший игрок «Ювентуса», как и Каррера. Наставник куда более опытный, чем Массимо. При этом деградировавший за последние годы настолько, чтобы после работы в Турции и ОАЭ может принять предложение из Москвы. Далеко не лучший кандидат в списке, но основную мысль вы давно уловили. Даже Чезаре Пранделли сильнее как тренер, чем Кононов. Вице-чемпион Европы, если кто забыл.

Ветерана тренерского цеха связывали со «Спартаком» раньше, но не кажется удачной ставкой. С «Лестером» получилось, поскольку команда сама по себе волевая. А где коллективы морально слабые, как «Спартак», то у Клаудио чаще неудачи. Впрочем, если Раньери дозрел до переговоров с киевским «Динамо», то «Спартак» легко перебьет предложение Суркиса.

Столько раз обыгрывал «Спартак», что пора одесситу стать частью побед «красно-белых»? Тренера Парфенова немного сложно оценивать, но что не идет по нисходящей, как Аленичев с Тихоновым – абсолютно точно. Выиграл Кубок России, вышел в финал, ломал не только «Спартак», характер точно есть. Парфенов спокойный, «Урал» играет дерзко, кадровые возможности используют на 100 %. Не хуже, чем Кононов.

Если очерчиваем широкий круг, то чем Массимо для него плох? С Федуном лично не ссорился, скорее президент клуба ошибся, когда выбрал Глушакова вместо Карреры. Состав набрал, Трабукки к бюджету клуба Цорн не пустит, так что Массимо может прийти просто как тренер. Если найдет в Италии сильного тактика в штаб – получится не хуже, чем сейчас. Трибуны, опять же, будут в восторге, особенно если пойдут победы.

Курбан Бердыев

Сложно не заметить слона, который имеет ряд преимуществ по сравнению со всеми перечисленными. Знает РПЛ , понимает «Спартак» - годами против него играл, в «Ростове» выдал более атакующий подход, чем в «Рубине», но и казанцев перестраивал на работу с мячом и атаку. Бердыев не так хорош, как был, но по-прежнему с Кононовым на разных планетах в плане тренерского класса. «Спартаку», когда трансферы прошли, не стоит бояться призраков Бердыева, а не подойдет – уволят. Разве в первый раз?

Неужели Кононов переживет поражения?

Не предлагаю, например, Хаби Алонсо. Баск откажется, да и слишком дерзко для «Спартака» искать будущего Гвардиолу. Не говорим пока о Черчесове, ведь занят, да и спорный кандидат. Но оглянитесь - вокруг достаточно не великих (Аллегри и Моуриньо не приедут), но интересных наставников. Объединяет почти всех то, что они квалифицированнее, чем Олег Кононов.

Причем поиски будут успешными, даже если все-все откажутся, кроме одного. Только подбираются к трети чемпионата, сезон еще можно завершить удачно, если у «красно-белых» появится наставник, который начнет прогрессировать синхронно с командой. У Олега Георгиевича были месяцы на адаптацию и два разных состава, но у него пока одни провалы.

Вылет из группы ЛЕ , вылет из Кубка России, пропуск ЦСКА на четвертое место в последнем туре РПЛ , вылет из квалификации ЛЕ и шестое место в таблице после лета бурных трансферов. Наставник все провалил, нужно выбрать и назначить нового. Можно дождаться вылета из Кубка, поражений от «Уфы», «Оренбурга» и «Краснодара». Но в чем смысл?

Федун никогда не умел выбирать, но его можно переубедить. Кто-то ведь ему Кононова насоветовал! Цорну пора заняться непосредственной работой – аргументировать отставку тренера, а затем обосновать, почему должны назначить выбранного им кандидата. Да, личная ответственность, но чистая работа генерального директора во благо клуба.