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Бердыев и еще 10 тренеров для «Спартака»

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» догадывается, что Кононов – мазохист, поэтому останется. Но это не отменяет задачу найти «красно-белым» наставника. 

Тренер – это 100 %, как и любой начальник. От него все зависит.   

Леонид Федун 

Не будучи поклонником футбольных талантов Федуна, хочется отметить, что в этот раз ему не повезло. Деньги выделил, менеджеров заменил, Кононову доверял всю дорогу – возможно, до сих пор в Олега верит. Цорна назначил, Измайлова, Вартапетова, Глушакова и компанию убрал. 

Федун создал все условия, чтобы даже Кононов с этим составом обыграл «Тамбов» (потому что из ФНЛ), «Динамо» (потому что вся команда новая и по составу хуже, чем соседи), «Урал» (потому что стыдно так часто Парфенову влетать). Даже с «Зенитом» стоило вырвать ничью, ведь дома давно врагам не сливали.

В «Спартаке» созданы все условия, чтобы вот этот состав с этим календарем и Кононовым не просто прошел «Брагу» - явно не равны «Порту» и «Бенфике», слабее, а в РПЛ стартовал с 7 победами в 9 матчах. Календарь позволял лидировать, проиграв «Зениту» и сыграв 2:2 с «Ростовом», состав позволял – многие игроки нормальные. 

Но Кононов не справился. Попытки Джикии и Жиго взять вину на себя – футболистов, похвальные, сыграли ужасно, но ставит футбол тренер. Наставник – 100 % успеха. Или неудачи. В этом случае скорее второе, поэтому рано или поздно Кононова уволят. Логично прикинуть, кто его может заменить.

Валерий Карпин

Начнем с любимчика Федуна. «Сбитый летчик» становится современным тренером, и хотя самому Карпину не советуем бросать «Ростов», где получается, как у Кононова когда-то в Туле, и возвращаться в Москву, где его снова могут уволить в конце сезона, как кандидат Валерий Георгиевич ничем не хуже, чем Олег Георгиевич. «Ростов» - команда с хорошей игрой, «Спартак» по возможностям выше, по футболу сейчас – хуже. 

Марселино

От одного гражданина Испании переходим ко второму. Раз Питер Лим настолько глупый, что отправил Марселино в отставку из-за… победы в Кубке Испании, то Федун должен пользоваться моментом. В Ла Лиге Марселино сейчас команду, которая сильнее, чем «Спартак», не предложат. У него могут быть амбиции поработать в АПЛ, и поездку Эмери в Москву припомнят, но Гарсия Тораль сильнее, чем Кононов.

Арсен Венгер

Прошлой осенью Арсен сказал, что не ведет переговоры со «Спартаком». Не исключено, что все ждет, чтобы Тухель покинул ПСЖ, а ему предложат работу в Париже. Но опытный наставник не будет первым в списке шейхов, когда без работы Аллегри и Моуриньо. Их в «Спартаке» представить нельзя, а вот Венгер, который когда-то в Японии работал, мог бы попробовать стать Хиддинком 2.0 в России. Это плохой кандидат, скорее провалится, но Венгера упоминаем, потому что даже в почти 70 лет (кстати, моложе, чем Сёмин) тренер Арсен на две головы выше, чем Кононов. 

Лоран Блан

Спаллетти свободен, знает РПЛ, но из уважения к «Зениту» и Санкт-Петербургу не согласится возглавить «Спартак». А вот наставник, у которого за плечами «Бордо», сборная Франции и ПСЖ вряд ли найдет себе сейчас интересный проект в Лиге 1, где команда с Мбаппе – единственный фаворит. Следовательно, пора ехать за рубеж. Разведку можно начать в Москве. Блан – средний тренер, но у его команд игра была лучше, чем у «Спартака» Кононова.  

Хайко Херрлих

Из свободных немцев все так себе. Но давайте вспомним, что Томас Цорн – немец по паспорту, с восьми лет жил в Германии, а образование получал в университете города Берлина. И если у бывшего агента нет связей на родине, то откуда у «Спартака» выход на Шюррле? Второго Клоппа на свободе сейчас нет, чтобы пригласить в Москву, но Херрлих – не старый и в каком-то смысле недооцененный тренер. 

Джованни ван Бронкхорст

У Джио мозги парня, который играл за «Барселону». У него есть чемпионский титул с родным «Фейеноордом» - после длительной паузы, есть два кубка – может настроить на такой турнир, и Суперкубок Голландии. Не с «Аяксом», с клубом менее масштабным. Да, ван Бронкхорст занят – нанялся в «Манчестер Сити» в качестве тренера-консультанта дочерних клубов, но если грамотно провести переговоры – может приехать. 

Чезаре Пранделли 

Еще один бывший игрок «Ювентуса», как и Каррера. Наставник куда более опытный, чем Массимо. При этом деградировавший за последние годы настолько, чтобы после работы в Турции и ОАЭ может принять предложение из Москвы. Далеко не лучший кандидат в списке, но основную мысль вы давно уловили. Даже Чезаре Пранделли сильнее как тренер, чем Кононов. Вице-чемпион Европы, если кто забыл.  

Клаудио Раньери

Ветерана тренерского цеха связывали со «Спартаком» раньше, но не кажется удачной ставкой. С «Лестером» получилось, поскольку  команда сама по себе волевая. А где коллективы морально слабые, как «Спартак», то у Клаудио чаще неудачи. Впрочем, если Раньери дозрел до переговоров с киевским «Динамо», то «Спартак» легко перебьет предложение Суркиса. 

Дмитрий Парфенов

Столько раз обыгрывал «Спартак», что пора одесситу стать частью побед «красно-белых»? Тренера Парфенова немного сложно оценивать, но что не идет по нисходящей, как Аленичев с Тихоновым – абсолютно точно. Выиграл Кубок России, вышел в финал, ломал не только «Спартак», характер точно есть. Парфенов спокойный, «Урал» играет дерзко, кадровые возможности используют на 100 %. Не хуже, чем Кононов.  

Массимо Каррера

Если очерчиваем широкий круг, то чем Массимо для него плох? С Федуном лично не ссорился, скорее президент клуба ошибся, когда выбрал Глушакова вместо Карреры. Состав набрал, Трабукки к бюджету клуба Цорн не пустит, так что Массимо может прийти просто как тренер. Если найдет в Италии сильного тактика в штаб – получится не хуже, чем сейчас. Трибуны, опять же, будут в восторге, особенно если пойдут победы. 

Курбан Бердыев

Сложно не заметить слона, который имеет ряд преимуществ по сравнению со всеми перечисленными. Знает РПЛ, понимает «Спартак» - годами против него играл, в «Ростове» выдал более атакующий подход, чем в «Рубине», но и казанцев перестраивал на работу с мячом и атаку. Бердыев не так хорош, как был, но по-прежнему с Кононовым на разных планетах в плане тренерского класса. «Спартаку», когда трансферы прошли, не стоит бояться призраков Бердыева, а не подойдет – уволят. Разве в первый раз? 

Неужели Кононов переживет поражения?

Не предлагаю, например, Хаби Алонсо. Баск откажется, да и слишком дерзко для «Спартака» искать будущего Гвардиолу. Не говорим пока о Черчесове, ведь занят, да и спорный кандидат. Но оглянитесь - вокруг достаточно не великих (Аллегри и Моуриньо не приедут), но интересных наставников. Объединяет почти всех то, что они квалифицированнее, чем Олег Кононов. 

Причем поиски будут успешными, даже если все-все откажутся, кроме одного. Только подбираются к трети чемпионата, сезон еще можно завершить удачно, если у «красно-белых» появится наставник, который начнет прогрессировать синхронно с командой. У Олега Георгиевича были месяцы на адаптацию и два разных состава, но у него пока одни провалы. 

Вылет из группы ЛЕ, вылет из Кубка России, пропуск ЦСКА на четвертое место в последнем туре РПЛ, вылет из квалификации ЛЕ и шестое место в таблице после лета бурных трансферов. Наставник все провалил, нужно выбрать и назначить нового. Можно дождаться вылета из Кубка, поражений от «Уфы», «Оренбурга» и «Краснодара». Но в чем смысл? 

Федун никогда не умел выбирать, но его можно переубедить. Кто-то ведь ему Кононова насоветовал! Цорну пора заняться непосредственной работой – аргументировать отставку тренера, а затем обосновать, почему должны назначить выбранного им кандидата. Да, личная ответственность, но чистая работа генерального директора во благо клуба. 

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Nety-net
Nety-net ответил Ваня лучший
сегодня в 16:13
Вот давайте нефть не будем бизнесом называть, нефть это подарок.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Риелтор с берегов Невы
   69 / 780
сегодня в 15:44
Я за Григоряна. У спартачей во всех линиях клоунов хватает, включая руководство. И бывшие (Глушаков), и ветераны (Ловчев, Рейнголд) умеют и любят веселить народ. Да даже сдесь на соккере спартаковские глоры клоунадят. А тренер (Кононов), смурной какой то. А с Григоряном если победы не придут, то хоть посмеёмся. А то действующие клоуны уже приелись.
А если серьезно, то до тех пор пока Федун не поймет, что нефть и футбол это совершенно разные виды бизнеса, все будет также при любом тренере. Кстати , при Федуне Кононов уже 10-й тренер за 11 лет. Что это доказывает?
Сп62
Сп62
   123 / 780
сегодня в 15:23
Не читая статью, посмотрел автора. Стало всё ясно. Почитал комментарии, тоже ничего путного. Лучше уж читать Ловчего и Рейнгольда. Здесь хотя бы эмоции и искренность.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   102 / 780
сегодня в 14:24
Я за Григоряна. У спартачей во всех линиях клоунов хватает, включая руководство.
И бывшие (Глушаков), и ветераны (Ловчев, Рейнголд) умеют и любят веселить народ. Да даже сдесь на соккере спартаковские глоры клоунадят. А тренер (Кононов), смурной какой то. А с Григоряном если победы не придут, то хоть посмеёмся. А то действующие клоуны уже приелись.
Великолепный
Великолепный
   100 / 780
сегодня в 14:21
спартаку-середняку уже никто не поможет.
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 14:08
Автор так преподносит якобы все эти перечисленные люди просто мечтают работать в спартаке, многие из них даже не знают, что это такое.
Аксинья
Аксинья
   192 / 780
сегодня в 14:02
Для Валеры развести Федуна на бабло дело привычное, но карьеру тренера лучше продолжить делать в Ростове...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 780
сегодня в 13:37
Про Венгера скажу одно Гыгыгы.
Туркмена в самый раз. Правда Цорн будет крайне против. Он сам неплохо пилит бюджет свиней. Гыгыгы
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   219 / 780
сегодня в 13:11
каждый год одно и то же...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   199 / 780
сегодня в 13:07
Можно Слуцкого попробовать он и опыта набрался, и в случае неудачи есть с кем поржать
Aniva
Aniva
   34 / 780
сегодня в 12:58
Ледяхов или шалимов подойдут для свиней в ФНЛ.
Aris
Aris
   618 / 780
сегодня в 12:58
В список впихнули всех, кто не нужен! Если о Венгере, Парфенове и Раньери еще можно говорить, то все остальные то какого боку??? Не Карпин ли или Каррера разваливали СМ???? Остальные - это кто???
Groove000
Groove000
   174 / 780
сегодня в 12:57
Венгер - тренер Спартака. Ору
itujan
itujan
   287 / 780
сегодня в 12:51
Почему в списке нет Гвардиолы и Клоппа, они тоже не прочь побороться за место тренера спартака.
Лиговский
Лиговский
   185 / 780
сегодня в 12:48
Смешно читать, когда знаешь, что будет шалимов.
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