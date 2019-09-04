Как «Ростов» это делает? Команду Карпина нужно хвалить

вчера, 19:28

Четверть сезона позади, а «Ростов» делит первое место с «Краснодаром» и «Зенитом». Так высоко «желто-синих» не ждали, но «Соккер.ру» уверен, что все логично.

У «Ростова» пять побед в восьми матчах, причем дома «желто-синие» выиграли три встречи из четырех, потеряв очки только в матче со «Спартаком», в котором проявили волю и в концовке вырвали ничью. На выезде «Ростов» уступил «Уфе» и поделил очки с «Уралом», зато выиграл у двух команд, которые по итогам прошлого сезона пробились в еврокубки, - «Локомотива» и «Арсенала». 17 очков после восьми туров — это даже чуть-чуть больше традиционного чемпионского графика «победа дома, ничья в гостях». Для «Ростова» это блестящий старт, не удивительно, что Карпин второй месяц подряд признается лучшим тренером РПЛ . Так в чем же сила «Ростова»?

Высшее руководство, которое не мешает и доверяет

Очень часто, говоря о неудачных проектах, мы используем выражение «рыба гниет с головы». Впрочем, не обязательно «гнить», там могут протекать и другие процессы, которые могут нарушить равновесие в клубе. Раскачать лодку, сидя на верхушке мачты, куда проще, чем находясь на нижней палубе. В общем, эта самая «голова», от которой так многое зависит, может посчитать себя слишком умной и заняться решением задач, в которых не разбирается. Она может испытывать зависть и ревность, если лавры за успехи команды достаются не ей. Может оказаться занятой другими делами, когда важно вмешаться, или потерять интерес к футбольному клубу, не будучи постоянно вовлеченной в оперативное управление. Насколько я понимаю, «Ростов» от этих проблем сейчас избавлен: президент клуба Арташес Арутюнянц доверяет своим менеджерам, но и свою могучую фигуру в темном чулане не прячет. Он рядом, в курсе событий, но «доверяет профессионалам».

Сильный спортивный менеджер

На вкладке «Администрация» на официальном сайте «Ростова» только один сотрудник остался без фотографии — спортивный директор Алексей Рыскин. Между тем, это ключевой персонаж успешного ныне «Ростова». К этой фигуре можно относиться по-разному, ведь Алексей Анатольевич известен под разными именами - «Леша Таганский» и «Леша Безухий». Только они многое говорят о его прошлом. Рыскин еще в середине 90-х пережил покушение, потом засунул руки по самые плечи в российский футбол, где придумал много интересных схем и заработал миллионы денег. И, помимо прочего, обрел бесценный опыт, которого у большинства из нас с вами нет и никогда не будет.

Именно этот опыт и позволяет ему сейчас считаться одним из лучших спортивных менеджеров в России. Не оцениваю предшествующую деятельность спортивного директора «Ростова» и не пытаюсь заглянуть в будущее, когда наступит день его расставания с «желто-синими», который может принести клубу много печалей. В данной конкретной точке пространства-времени Алексей Рыскин эффективен. Под его руководством Валерий Карпин может полностью сосредоточиться на тренерской работе, а то ведь у него со времен «Спартака» привычка распыляться на все вокруг, футбольный «Синдром Бога». Сейчас есть четкое распределение обязанностей, и это идет на пользу общему делу.

Тренер, у которого есть план

Карпин — тренер. Это для тех, у кого остались сомнения со стародавних времен, когда этот вопрос ставился ребром. Валерий Георгиевич избавился от чрезмерного романтизма, который мешал ему в начале тренерского пути, набил шишки и стал футбольным прагматиком, хотя и не избавился от своих принципов. Во-первых, мы уже видели, как минимум, два карпинских «Ростова». В прошлом сезоне, отталкиваясь от набора игроков и общего уровня команды «желто-синие» действовали по схеме 5-3-2, много оборонялись и в основном заставляли скучать.

Сейчас, благодаря трансферам и прогрессу игроков, «Ростов» способен играть в другой футбол, и Карпин этот момент не упустил: перестроил команду на 4-3-3, осознанно рискует, стремясь выигрывать матчи в атаке. В восьми турах этого сезона только «Краснодар» забил на гол больше «Ростова», правда, и пропускает команда Карпина много — 11 мячей, это уже половина от прошлогодней сезонной нормы. Ну, так и забил «Ростов» уже больше половины от показателя предыдущего сезона. Грамотный тренер стремится играть на сильных сторонах своих футболистов, в исполнении Карпина сейчас видим именно это.

Прогрессирующие игроки

«Ростов» в этом году расстался с двумя своими суперветеранами — Тимофеем Калачевым и Александром Гацканом. Болельщики взгрустнули по этому поводу, но они не могут отрицать, что вся работа клуба нацелена на усиление команды. Прогресс футболистов — это комплимент Рыскину и Карпину. Первый привозит игроков, способных развиваться, а второй создает для этого подходящие условия. Шомуродов стал одним из лучших форвардов РПЛ , Норманн может разрывать в центре поля, как Гацкану уже не под силу, пришел Чистяков — и с ходу стал основным защитником, а есть еще Глебов, Саплинов, Зайнутдинов, Долгов, Прошляков, которые тоже должны заявить о себе во весь голос в обозримом будущем. Команде это идет только на пользу: игроки в активной фазе роста дают результат, выдают «оверперфоминг». Потом может наступить некоторый ступор или даже регресс, но место притормозивших займут другие, кроме того, до наступления «потом» футболистов можно выгодно продавать.

Преданные болельщики