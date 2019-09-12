Иногда они возвращаются

12 сентября 2019, 19:47

Массимо Каррера приехал в Москву по своим делам, но болельщики «Спартака» встрепенулись. А что? А вдруг? «Соккер.ру» расскажет несколько историй о камбэках тренеров.

Долгие годы «лузерства» болельщики «Спартака» надеялись, что Олег Романцев возобновит карьеру, и, как по мановению волшебной палочки, вернется молодость, вечная весна, а «Спартак» будет бессменным чемпионом. Теперь «красно-белые» в душе надеются однажды снова увидеть на тренерском мостике Массимо Карреру, который, как им кажется, еще не сказал последнего слова в качестве главного тренера «Спартака». Что ж, на данный момент никаких предпосылок к возвращению итальянца нет, хотя сам он точно не откажется, ведь не держит обиды на Федуна и называет «Спартак» любовью. Если Каррера все-таки вернется, он станет далеко не первым, кто прошел по этому пути.

По обе стороны. Юрий Сёмин в «Локомотиве» и киевском «Динамо»

Первый, кто приходит на ум, Семин, называвший Карреру «хорошим парнем», когда соперничал с итальянцем в РПЛ . И ведь Юрий Павлович возвращался не только в «Локомотив», но и в киевское «Динамо». Бразды правления железнодорожниками тренер принимал четырежды, наибольшего успеха достиг в период с 1992 по 2005 год, когда выиграл четыре Кубка России и дважды сделал «Локо» чемпионом, причем это первые титулы в истории клуба. Потом Семин ушел в сборную России и на время потерял связь с «Локомотивом».

Первое возвращение состоялось в 2009-2010 годах и не было триумфальным — четвертое и пятое место в РПЛ , зато нынешнее пришествие Палыча на радость всем болельщикам: что ни сезон — то трофей (чемпионство, два Кубка России, Суперкубок). Удачными получаются четные пришествия легендарного тренера — второе и четвертое, которое продолжается до сих пор и может обернуться новыми победами, ведь «Локомотив» силен. А вот в Киеве успех поджидал Юрия Павловича в первом случае — чемпионство, выход в полуфинал Кубка УЕФА , а по возвращении в «Динамо» все пошло наперекосяк, и российский тренер попал под увольнение после серии неудачных результатов.

«Я не устану повторять». Фатих Терим и «Галатасарай»

Фатих Терим в декабре 2017-го возглавил «Галатасарай» в четвертый раз в карьере спустя 21 год после первого захода. С 1996-го по 2000-й «львы» под руководством мудрого дрессировщика четыре раза подряд выиграли чемпионат Турции и взяли Кубок УЕФА . В итоге, Терим уехал в Италию, где работал в «Фиорентине» и «Милане», но в 2002-м снова вернулся в «Галатасарай», однако следующие два года получились безрадостными, причем не по вине тренера: стамбульский клуб преследовали финансовые проблемы, неудачная трансферная политика и ошибки руководства.

В следующий раз Терим пришел в «Галатасарай» в 2011-м, выиграл два чемпионата и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, после отказался продлить контракт на два года и был выставлен клубом за дверь в сентябре, не дожидаясь окончания действующего соглашения. Несмотря на столь неприятное прощание, Фатих не увернулся от еще одного призыва и добавил в копилку «львов» еще два титула. 8 из 12 последних чемпионств «Галатасарай» выиграл под руководством Терима, три из четырех водружений Фатиха на тренерский мостик принесли трофеи.

От очарования к разочарованию. Жозе Моуриньо и «Челси»

Моуриньо возглавил «Челси» после больших европейских побед у руля «Порту» и сходу подмял под себя АПЛ с патриархом Фергюсоном, который сломил предыдущего достойного противника — Венгера, и мечтал потягаться с кем-нибудь дерзким и талантливым. Жозе оказался крепким орешком для сэра Алекса, ведь он и с «Порту» выбил МЮ по пути к победе в Лиге чемпионов, и первые два розыгрыша АПЛ после переезда из Португалии выиграл вместе с «Челси».

Потом были разногласия с Романом Абрамовичем, и Моуриньо ушел, чтобы небезынтересно провести следующие шесть лет в «Интере» и «Реале». Возвращение Жозе на «Стэмфорд Бридж» в 2013-м было обставлено, как возвращение Мессии, и действительно португалец со второй попытки снова привел «Челси» к титулу, однако в третьем по счету сезоне все рассыпалось в прах, и Моуриньо был отправлен в отставку, когда «синие» занимали 16-ю строчку в турнирной таблице.

Провал и стабильность. Фабио Капелло в «Реале» и «Милане»

Фабио Капелло провел в «Реале» два сезона, разделенные девятью годами и в обоих случаях приводил «сливочных» к первому месту в Ла Лиге. Правда, в обоих же случаях настолько утомлял публику, что даже победы были не в радость, поэтому дольше, чем на год, в Мадриде не задерживался. Куда более бурные и необычные отношения у дона Фабио с «Миланом». В свой первый заход он выиграл четыре из пяти возможных Скудетто, разок даже прошел сезон без поражений, трижды затаскивал «россонери» в финалы Лиги чемпионов, в одном из которых грохнул «Барселону» Кройфа со счетом 4:0. Умница! Гений! Герой! А теперь представьте резонанс: после сезона в «Реале» Капелло вернулся в «Милан», чтобы финишировать на 10-м месте в Серии A.

Пристально следим. Зинедин Зидан и «Реал»

В этом году уже состоялось одно невероятное возвращение. Зидан за два с половиной года у руля «Реала» выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов подряд, но потом не сошелся во взглядах с Пересом и оставил свой пост. К чести дона Флорентино, он признал ошибку и попросил Зизу вернуться обратно, когда стало очевидно, что пустил «Реал» по дорожке неудач. После 10 месяцев отсутствия Зинедин вернулся в «Королевский клуб», и в этом сезоне посмотрим, какой получится вторая попытка француза войти в одну реку.