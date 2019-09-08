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​Виновники убогих выступлений клубов РПЛ в еврокубках

вчера, 22:30

«Соккер.ру», анализируя невеселый старт евросезона, методом исключения находит важную причину влетов, о которой редко говорят. 

Причина не в игроках или средствах

Всех под одну гребенку стричь не будем, у отдельных клубов есть нестыдные вылеты и парочка интересных побед. Но если следите за конкретным клубом годами, то у вас точно есть список матчей, после которых было неловко за любимцев. 

Затем обычно называют поверхностные причины вылетов и влетов, забывая одну важную. Точно не стоит начинать с денег. В РПЛ не самые элитные, но крутые исполнители. Можно цитировать классику про Фалькао, но Тиль в чемпионатах Бельгии, Украины или Турции невозможен. 

Как и Шюррле, Малком или Иванович. Статусный и финансовый ресурс для заманивания игроков есть. На трибунах достаточно людей. Посещаемость не такая, как в Чемпионшипе или Бундеслиге 2, но лучше, чем в большинстве средних европейских лиг. Фактор поддержки точно не тянет вниз в международных играх. 

«Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак» собирают трибуны в еврокубках. «Ростов» или «Динамо», попав в ЛЕ, увидят аншлаги на новых аренах, популярных кандидатов на высокие места хватает. Но не для плей-офф ЛЧ, ведь в элитном турнире вторым эшелоном прицеплены клубы из Франции или Италии, если это не ПСЖ или «Ювентус». 

А свой «Аякс» в РПЛ пока исключен – нет клубной культуры, чтобы зайти в полуфинал ЛЧ дважды за тридцать лет. Поэтому, начав перебирать все факторы футбольного успеха, выйдете на единственный крайне важный, который топит клубы РПЛ в еврокубках. Речь о классе главных тренеров. 

Наставники отстают от своих коллег

На данный момент все тренеры РПЛ говорят на русском языке, и это не комплимент. Ни один не имеет опыта работы на высоком уровне в топ-5. Нет сезонов с «Боруссией» Д, «Лионом» или «Наполи», не говоря о чемпионах больших лиг или полуфиналистах еврокубков. 

Семин немножко в стороне – опытный без вариантов, но его тренерский пик в прошлом. Выше, чем во времена полуфинала Кубка Кубков, не заберется. Однако Семак, Кононов, Мусаев, Ганчаренко, Черевченко, Карпин, Хохлов и так далее – не тренеры для элиты. Не для «Барселоны» и «Ювентуса». 

Их не позовут и не рассмотрят. Так что когда унижают игроков из РПЛ, то хочется спросить: а учителя где? Крутость Клоппа была видна уже в «Майнце». «Ливерпуль» тренирует Юрген, а «Спартак» - тренер, не справившийся с «Ахматом». Цорн собрал состав, но выжмут ли результат? Есть сомнения не как в футболистах, а как в Кононове. 

Никто не настраивается на финалы ЛЕ и ЛЧ – глупо подобные задачи озвучивать. Но достойный футбол с клубами из лиг с более низким рейтингом и финансированием – выполнимая задача. Потеря третьей путевки в ЛЧ станет провалом, а без международных успехов сложнее заманить новых мастеров. Ну, и местные таланты не получат опыт. 

Полное отсутствие тренерской школы

Получается замкнутый круг, если не переигрывать «Рапид», «Црвену Звезду», «Андерлехт», «Нефтчи», «Брагу», «Олимпиакос», «Галатасарай» и так далее. «Зенит» Семака легко может проиграть в футбол «Бенфике», «Лиону» и «Лейпцигу». «Краснодару» пришлось рубиться вторым номером, чтобы осилить «Байер», и с «Порту» не с позиции силы выиграли.

Но дальше Мусаев недооценил «Олимпиакос» - поплатился. ЦСКА недооценивал чешскую «Викторию», располагая рвением талантов, что смогли переиграть кризисный и с потерями в составе, но «Реал». Глупостью стал вылет «Локомотива» из самой слабой группы прошлого сезона в ЛЧ. А теперь такой квартет, что вспоминаются игры с «Атлетико» в ЛЕ – будет больно.

После всех провалов стало понятно, что в РПЛ нет выдающихся перспективных российских тренеров. Заезжие именитые появлялись не на пике формы, а местной продуктивной школы нет. Прекрасно, если Мусаев станет наставником европейского уровня – есть условия и возраст подходящий, но тот же «Спартак» Романцева не выдал ни одного Гвардиолу «красно-белого» разлива. 

У ЦСКА нет преемственности. Газзаев, Слуцкий, Ганчаренко – фрукты разных сортов. В «Зените», если Семак облажается, вернутся к иностранцам. Каррера не является великим наставником, хотя стал подходящим, что испугало «Спартак», который пойдет летом за Черчесовым. Но Станислав Саламович не элитный наставник, ему «Лейпциг» не доверят, хотя там 32-летний Нагельсман. 

Нет сомнений, что Юлиан может дослужиться до «Баварии» и салатниц, а Черчесов – не сможет, хотя по-немецки чешет, как разведчик, и живет в Австрии. Испанское гражданство Карпина не сделало его главным тренером «Хетафе» - чтобы сыграть с «Краснодаром» в ЛЕ. Слуцкий не тренер «Челси» пока, и даже если вдруг именно у Леонида Викторовича получится, то будет единственным исключением, не правилом. 

Бывший наставник ЦСКА не идеален, нет в нем дикости или одержимости Симеоне, Клоппа, Почеттино и Моуриньо, но это единственный тренер РПЛ, которому стало тесно и душно. Рискнул адаптироваться к западному футболу в Голландии. Но Слуцкий не сможет заявить, что был бы первым в списке в «Халл Сити» или «Витесс» без Абрамовича. Продуктивной школы нет, культуры менеджмента нет – у Мусаева лицензии не нашлось, как и у Шаронова. 

Поражения от тех, кому стыдно уступать

Очевидное доказательство тренерской вины. «Спартак» с сильным наставником должен переигрывать «Рапид» дома, «Зенит» не имел права уступать 4:0 минскому «Динамо». «Краснодар» после победы над «драконами» мог лучше подготовиться к «Олимпиакосу» - команде, чья игра строится на старичке, который на пике формы пилил в РПЛ.

У «Локомотива» свои грехи, хотя стоит признать, что в ЛЧ в прошлый раз играли лучше, чем получили. У «Арсенала» или «Уфы» не было подвигов и групповых этапов ЛЕ, где играли ребята из разных стран. У ЦСКА – «Виктория», хотя вспомните шведский АИК. У каждого полно позорных страниц. «Железнодорожников» переигрывали «Аполлон» и «Шериф», великие соперники! 

Отнимая матчи против топов, остается достаточно слабых победителей. У них тоже хватало травм или перестановок в составах. Почти всегда было меньше денег, чем у грандов РПЛ. Тот факт, что греки, киприоты, чехи, поляки, бельгийцы или португальцы не из большой тройки китов выбивали зубы российским клубам – камень в огород тренеров. 

Нет крутости в наставниках. Класса Семака, Кононова, Ганчаренко, Мусаева и Семина не хватает, чтобы перестраховаться от позорных поражений в еврокубках. А без подходящих рулевых и команды, собранные за миллиард, не сыграют успешно. В РПЛ теперь мало растущих тренеров. Это юный Слуцкий был на границе крутости, когда не без удачи, но выходил в плей-офф ЛЧ.

Адвокат и Газзаев были готовы к победам в еврокубках, но их время прошло. Их последователи собрали поражения, которые нельзя прощать и забывать. И поскольку смешно утверждать, что у «Спартака» возможности ниже, чем у «Браги», или игроки хуже, то причина ясна. Влеты клубов РПЛ в Европе – прошлые и будущие, очень часто на совести недостаточно мощных для амбиция клубов тренеров. 

Команды АПЛ годами доверялись персонажам, которые уступали Гвардиоле, Клоппу, Почеттино и Сарри, а возвращаются на вершину в Европе, когда поняли важность тренеров. Теперь у них есть обратная связь. А вот наставники клубов РПЛ, за редкими исключениями, совершенно не умеют говорить о футболе, объяснять его. 

Как может человек, который отстает от Клоппа по подаче информации на световой год, обыгрывать его с заведомо более слабым составом? Клубы РПЛ с топами стартуют вторыми номерами, но и середняков не обыгрывают стабильно. А ведь задача элементарная – убирать тех, кто точно не сильнее, а если лучше – не намного. И подготовку к таким соперникам чаще всего проваливали именно наставники.

Когда богатый клуб с более солидным составом проигрывает бедному с ноунеймами на поле, то причина в том, кто ставил спектакль. Плохая актерская игра – плохая режиссура. Всегда разделяем матчи с теми, кого обыграть можно только чудом – при недооценке и стечении обстоятельств, от тех, кто не лучше, но идет дальше. Пока клубы не обыгрывают врагов второго сорта – виноваты именно тренеры. 

Жребий у «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» непростой, но терпимый. У «Локомотива» страшный по именам, но рабочий – давление упало до нуля, надо показать максимум и радоваться приобретенному опыту. Но если этот евросезон продолжится провалами, то винить нужно в первую очередь Семака, Семина, Мусаева и Ганчаренко, как виним Кононова и Черчевченко. 

Годами грубо ошибались главные тренеры, ведь львиная доля поражений клубов РПЛ в Европе от тех, кому уступать стыдно. Права на ошибку не осталось, португальцы обойдут в рейтинге УЕФА, придется снова догонять.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   47 / 793
сегодня в 02:35
    djaich
    djaich ответил djaich
       254 / 793
    сегодня в 02:24
    Не согласен. Немцы - народ основательный, хорошие условия предложишь - будут работать на совесть хоть для африканцев, хоть для китайцев. По голландцам не знаю. И никто не предлагает зарплату в 20 - 30 тысяч рублей и от 50 тысяч за трансфер. Содержание их всех вместе будет стоить миллионы евро ежегодно, как и указал в предыдущем сообщении, но риски с подготовкой более высококлассных доморощенных игроков при подобной системе воспитания будут несравнимо ниже, чем у лотереи при покупке зарубежных игроков с непонятным потенциалом за суммы большие их рыночной стоимости.
    Про обмен опытом говорить бессмысленно. Обмен давным давно есть - результатов нет. Ни у Карпина, ни у Рахимова. Да и Леня сначала добился успеха с ЦСКА, а уж затем поехал на Запад. На этом вопрос закрыт.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов ответил djaich
       290 / 793
    сегодня в 01:29
    Необходимо набирать немцев и голландцев во все структуры, начиная с детского футбола, чтобы первые прививали настоящий европейский рабочий футбольный менталитет и понимание игры будущим профессионалам с молодых ногтей. Извиняюсь, но нужно гнать всех легенд того или иного клуба даже с должностей тренеров футбольных школ. Старая советская система поставки высококлассных футболистов себя изжила, с каждым годом отдача все хуже и хуже. Что стоит, к примеру, Федуну взять на долгосрочные контракты тех же самых германцев на все тренерские вакансии в спартаковскую Академию и тратить на них, максимум, пару-тройку миллионов евро ежегодно, вместо того, чтобы купить какую либо посредственность для лавки за десяток миллионов да еще и с сумасшедшей зарплатой? А результат будет, через пять-десять лет, но будет. Воспитаем настоящих собственных звезд и тогда, впоследствии, после окончания карьеры, они сами состоятся как тренеры в работе с молодежью.
    не будет результата. Ни один немец или голландец не будет тебе звезд выращивать (потому что мы чужие, конкуренты их сборной в конце концов) он просто по имеет деньги и уедет. Опять же, чтобы их заманить к нам нужна большая зарплата. Нужен % от трансферов за каждого воспитанника. Ни один детский тренер из-за рубежа не поедет работать за 20-30 тысяч рублей и % от 50 т.р. за трансфер воспитанника. А платить больше, ради возможного будущего результата никто не станет, потому что нет таких гарантий. Что действительно нужно, так это обмен опытом. Автор не упомянул того же Карпина (работал в Испании, знает их язык, имеет связи и представление о подготовке футболистов), Рахимова (когда находится без работы, за свой счёт стажируется в топ-клубах мира). Можно добавить сюда как минимум Слуцкого, Черчесова. Уверен, если "копнуть" глубже многие работают в этом направлении, а не просто смотрят упражнения для футболистов на ютубе 😂
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       448 / 793
    сегодня в 01:12
    "Eбогое" выступление мы видели недавно... а спартачи все орут. не в обиду, но... адекватным - мое сожаление, а бабируссам - не отдыхать)
    djaich
    djaich ответил СаняШумок
       254 / 793
    сегодня в 00:29
    Статья такое себе. У нас нет нормальной структуры в клубах, где есть полное взаимопонимание тренера и селекционного отдела( спасибо только рубину Берлыева в прошлом, когда выигрывал и барсу и челси и не вылетал позорно). Тому же Зениту после ухода Денисова годами нужен был опорник. Сейчас привезли, стали меньше пропускать, но теперь нет креативщтка в атаке( спасибо хоть за обещание зимой привезти). Спартак сейчас остался без опорной зоны и нет нормального правого фланга. Цска после потери Понтуса так же потерял то, за что годами вырывал чемпионство. На самом деле во многих клубах годами не хватает человека на одну позицию, а решают, когда одна позиция становится не одной.
    Необходимо набирать немцев и голландцев во все структуры, начиная с детского футбола, чтобы первые прививали настоящий европейский рабочий футбольный менталитет и понимание игры будущим профессионалам с молодых ногтей. Извиняюсь, но нужно гнать всех легенд того или иного клуба даже с должностей тренеров футбольных школ. Старая советская система поставки высококлассных футболистов себя изжила, с каждым годом отдача все хуже и хуже. Что стоит, к примеру, Федуну взять на долгосрочные контракты тех же самых германцев на все тренерские вакансии в спартаковскую Академию и тратить на них, максимум, пару-тройку миллионов евро ежегодно, вместо того, чтобы купить какую либо посредственность для лавки за десяток миллионов да еще и с сумасшедшей зарплатой? А результат будет, через пять-десять лет, но будет. Воспитаем настоящих собственных звезд и тогда, впоследствии, после окончания карьеры, они сами состоятся как тренеры в работе с молодежью.
    nubom
    nubom
       436 / 793
    вчера в 23:48
    Наш футбол ничем не хуже всего Нашего... А наши успехи потрясают весь мир! Вперед Россия!
    Питер Ман
    Питер Ман
       48 / 793
    вчера в 23:30
    Как умело автор приплел достойные клубы к игрушке Федуна и игрушке Галицкого, которые "покорили" деревенские Брагу и Олимпиакос
    Ждем выступление Зенита в ЛЧ, уверен, выйдем в плей-офф с 1 места, а Семак очень талантливый и перспективный тренер, который будет российским Фергюсоном
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       19 / 793
    вчера в 23:24
    Таки да. У нас на каждом углу трубят о «никчёмности» наших футболистов, которые не хотят переезжать в Европу, повышать свой класс и сидят на лимите, но почему то все забывают, что и на наших тренеров в Европе спрос минимальный. Лёню-космонавта по блату Абрамович пристроил и всё - больше никого нет.
    Roger Young
    Roger Young
       110 / 793
    вчера в 23:18
    У нас нет ни одного тренера в лиге. Кто тренер?
    Хохлов, Григорян, Семак, Карпин, Сёмин, Шаронов, Евсеев, Божович, Рахимов? Это все зицпредседатели в безденежное время.

    Нет денег, но на скамейке кто-то должен изображать свадебного генерала. А тут люди знакомые. Их попросили, они и согласились.

    А если у людей имеется хоть какой-то талант, он тонет в массе договорняков и безалаберного руководства. Так происходит с Гончаренко и Кононовым. Оба более менее нормальные спецы, но ничего не могут сделать потому что мало одного таланта.

    В нашем чемпионате золото не на поле зарабатывают.
    Roger Young
    Roger Young
       110 / 793
    вчера в 23:17
    Господи, наконец-то кто-то написал статью о том, что я говорю в комментах годами.

    Спасибо Вадиму.
    СаняШумок
    СаняШумок
       153 / 793
    вчера в 23:10
    Статья такое себе. У нас нет нормальной структуры в клубах, где есть полное взаимопонимание тренера и селекционного отдела( спасибо только рубину Берлыева в прошлом, когда выигрывал и барсу и челси и не вылетал позорно). Тому же Зениту после ухода Денисова годами нужен был опорник. Сейчас привезли, стали меньше пропускать, но теперь нет креативщтка в атаке( спасибо хоть за обещание зимой привезти). Спартак сейчас остался без опорной зоны и нет нормального правого фланга. Цска после потери Понтуса так же потерял то, за что годами вырывал чемпионство. На самом деле во многих клубах годами не хватает человека на одну позицию, а решают, когда одна позиция становится не одной.
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