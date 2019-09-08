​Виновники убогих выступлений клубов РПЛ в еврокубках

вчера, 22:30

«Соккер.ру», анализируя невеселый старт евросезона, методом исключения находит важную причину влетов, о которой редко говорят.

Причина не в игроках или средствах

Всех под одну гребенку стричь не будем, у отдельных клубов есть нестыдные вылеты и парочка интересных побед. Но если следите за конкретным клубом годами, то у вас точно есть список матчей, после которых было неловко за любимцев.

Затем обычно называют поверхностные причины вылетов и влетов, забывая одну важную. Точно не стоит начинать с денег. В РПЛ не самые элитные, но крутые исполнители. Можно цитировать классику про Фалькао, но Тиль в чемпионатах Бельгии, Украины или Турции невозможен.

Как и Шюррле, Малком или Иванович. Статусный и финансовый ресурс для заманивания игроков есть. На трибунах достаточно людей. Посещаемость не такая, как в Чемпионшипе или Бундеслиге 2, но лучше, чем в большинстве средних европейских лиг. Фактор поддержки точно не тянет вниз в международных играх.

«Зенит», ЦСКА , «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак» собирают трибуны в еврокубках. «Ростов» или «Динамо», попав в ЛЕ , увидят аншлаги на новых аренах, популярных кандидатов на высокие места хватает. Но не для плей-офф ЛЧ , ведь в элитном турнире вторым эшелоном прицеплены клубы из Франции или Италии, если это не ПСЖ или «Ювентус».

А свой «Аякс» в РПЛ пока исключен – нет клубной культуры, чтобы зайти в полуфинал ЛЧ дважды за тридцать лет. Поэтому, начав перебирать все факторы футбольного успеха, выйдете на единственный крайне важный, который топит клубы РПЛ в еврокубках. Речь о классе главных тренеров.

Наставники отстают от своих коллег

На данный момент все тренеры РПЛ говорят на русском языке, и это не комплимент. Ни один не имеет опыта работы на высоком уровне в топ-5. Нет сезонов с «Боруссией» Д, «Лионом» или «Наполи», не говоря о чемпионах больших лиг или полуфиналистах еврокубков.

Семин немножко в стороне – опытный без вариантов, но его тренерский пик в прошлом. Выше, чем во времена полуфинала Кубка Кубков, не заберется. Однако Семак, Кононов, Мусаев, Ганчаренко, Черевченко, Карпин, Хохлов и так далее – не тренеры для элиты. Не для «Барселоны» и «Ювентуса».

Их не позовут и не рассмотрят. Так что когда унижают игроков из РПЛ , то хочется спросить: а учителя где? Крутость Клоппа была видна уже в «Майнце». «Ливерпуль» тренирует Юрген, а «Спартак» - тренер, не справившийся с «Ахматом». Цорн собрал состав, но выжмут ли результат? Есть сомнения не как в футболистах, а как в Кононове.

Никто не настраивается на финалы ЛЕ и ЛЧ – глупо подобные задачи озвучивать. Но достойный футбол с клубами из лиг с более низким рейтингом и финансированием – выполнимая задача. Потеря третьей путевки в ЛЧ станет провалом, а без международных успехов сложнее заманить новых мастеров. Ну, и местные таланты не получат опыт.

Полное отсутствие тренерской школы

Получается замкнутый круг, если не переигрывать «Рапид», «Црвену Звезду», «Андерлехт», «Нефтчи», «Брагу», «Олимпиакос», «Галатасарай» и так далее. «Зенит» Семака легко может проиграть в футбол «Бенфике», «Лиону» и «Лейпцигу». «Краснодару» пришлось рубиться вторым номером, чтобы осилить «Байер», и с «Порту» не с позиции силы выиграли.

Но дальше Мусаев недооценил «Олимпиакос» - поплатился. ЦСКА недооценивал чешскую «Викторию», располагая рвением талантов, что смогли переиграть кризисный и с потерями в составе, но «Реал». Глупостью стал вылет «Локомотива» из самой слабой группы прошлого сезона в ЛЧ . А теперь такой квартет, что вспоминаются игры с «Атлетико» в ЛЕ – будет больно.

После всех провалов стало понятно, что в РПЛ нет выдающихся перспективных российских тренеров. Заезжие именитые появлялись не на пике формы, а местной продуктивной школы нет. Прекрасно, если Мусаев станет наставником европейского уровня – есть условия и возраст подходящий, но тот же «Спартак» Романцева не выдал ни одного Гвардиолу «красно-белого» разлива.

У ЦСКА нет преемственности. Газзаев, Слуцкий, Ганчаренко – фрукты разных сортов. В «Зените», если Семак облажается, вернутся к иностранцам. Каррера не является великим наставником, хотя стал подходящим, что испугало «Спартак», который пойдет летом за Черчесовым. Но Станислав Саламович не элитный наставник, ему «Лейпциг» не доверят, хотя там 32-летний Нагельсман.

Нет сомнений, что Юлиан может дослужиться до «Баварии» и салатниц, а Черчесов – не сможет, хотя по-немецки чешет, как разведчик, и живет в Австрии. Испанское гражданство Карпина не сделало его главным тренером «Хетафе» - чтобы сыграть с «Краснодаром» в ЛЕ . Слуцкий не тренер «Челси» пока, и даже если вдруг именно у Леонида Викторовича получится, то будет единственным исключением, не правилом.

Бывший наставник ЦСКА не идеален, нет в нем дикости или одержимости Симеоне, Клоппа, Почеттино и Моуриньо, но это единственный тренер РПЛ , которому стало тесно и душно. Рискнул адаптироваться к западному футболу в Голландии. Но Слуцкий не сможет заявить, что был бы первым в списке в «Халл Сити» или «Витесс» без Абрамовича. Продуктивной школы нет, культуры менеджмента нет – у Мусаева лицензии не нашлось, как и у Шаронова.

Поражения от тех, кому стыдно уступать

Очевидное доказательство тренерской вины. «Спартак» с сильным наставником должен переигрывать «Рапид» дома, «Зенит» не имел права уступать 4:0 минскому «Динамо». «Краснодар» после победы над «драконами» мог лучше подготовиться к «Олимпиакосу» - команде, чья игра строится на старичке, который на пике формы пилил в РПЛ .

У «Локомотива» свои грехи, хотя стоит признать, что в ЛЧ в прошлый раз играли лучше, чем получили. У «Арсенала» или «Уфы» не было подвигов и групповых этапов ЛЕ , где играли ребята из разных стран. У ЦСКА – «Виктория», хотя вспомните шведский АИК . У каждого полно позорных страниц. «Железнодорожников» переигрывали «Аполлон» и «Шериф», великие соперники!

Отнимая матчи против топов, остается достаточно слабых победителей. У них тоже хватало травм или перестановок в составах. Почти всегда было меньше денег, чем у грандов РПЛ . Тот факт, что греки, киприоты, чехи, поляки, бельгийцы или португальцы не из большой тройки китов выбивали зубы российским клубам – камень в огород тренеров.

Нет крутости в наставниках. Класса Семака, Кононова, Ганчаренко, Мусаева и Семина не хватает, чтобы перестраховаться от позорных поражений в еврокубках. А без подходящих рулевых и команды, собранные за миллиард, не сыграют успешно. В РПЛ теперь мало растущих тренеров. Это юный Слуцкий был на границе крутости, когда не без удачи, но выходил в плей-офф ЛЧ .

Адвокат и Газзаев были готовы к победам в еврокубках, но их время прошло. Их последователи собрали поражения, которые нельзя прощать и забывать. И поскольку смешно утверждать, что у «Спартака» возможности ниже, чем у «Браги», или игроки хуже, то причина ясна. Влеты клубов РПЛ в Европе – прошлые и будущие, очень часто на совести недостаточно мощных для амбиция клубов тренеров.

Команды АПЛ годами доверялись персонажам, которые уступали Гвардиоле, Клоппу, Почеттино и Сарри, а возвращаются на вершину в Европе, когда поняли важность тренеров. Теперь у них есть обратная связь. А вот наставники клубов РПЛ , за редкими исключениями, совершенно не умеют говорить о футболе, объяснять его.

Как может человек, который отстает от Клоппа по подаче информации на световой год, обыгрывать его с заведомо более слабым составом? Клубы РПЛ с топами стартуют вторыми номерами, но и середняков не обыгрывают стабильно. А ведь задача элементарная – убирать тех, кто точно не сильнее, а если лучше – не намного. И подготовку к таким соперникам чаще всего проваливали именно наставники.

Когда богатый клуб с более солидным составом проигрывает бедному с ноунеймами на поле, то причина в том, кто ставил спектакль. Плохая актерская игра – плохая режиссура. Всегда разделяем матчи с теми, кого обыграть можно только чудом – при недооценке и стечении обстоятельств, от тех, кто не лучше, но идет дальше. Пока клубы не обыгрывают врагов второго сорта – виноваты именно тренеры.

Жребий у «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» непростой, но терпимый. У «Локомотива» страшный по именам, но рабочий – давление упало до нуля, надо показать максимум и радоваться приобретенному опыту. Но если этот евросезон продолжится провалами, то винить нужно в первую очередь Семака, Семина, Мусаева и Ганчаренко, как виним Кононова и Черчевченко.