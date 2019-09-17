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«Зенит» встречается с «клиентом» Дзюбы

вчера, 10:30

«Зенит» берет старт в группе Лиги чемпионов во Франции. «Соккер.ру» - о предстоящем матче с «Лионом».

Положение дел

Когда у «Зенита» в первой части нынешнего сезона наметился спад, сопровождаемый отсутствием забитых голов и побед, «Лион» переживал подъем и выиграл в первых двух французских турах с общим счетом 9:0. Затем форма команд кардинально изменилась. Сейчас «Лион», так лихо стартовавший под бразильским управлением Силвиньо и Жуниньо, не может победить на протяжении трех туров. Причем проблемы с балансом возникают во всех линиях. Сначала проиграли «Монпелье» (0:1), потом была ничья с «Бордо» (1:1), а затем поделили очки со скромным «Амьеном» (2:2) в последнем туре, упустив победу в самой концовке. 

«Зенит» же после проигрыша «Уфе» (0:1) собрался и смог одолеть «Спартак» (1:0), а в последнем туре справился с тульским «Арсеналом» (3:1). И если петербуржцы делят первое место в РПЛ с «Краснодаром» и «Ростовом» после девяти туров, то «Лион» в Лиге 1 занимает скромное восьмое место после пяти туров. Конечно, во Франции никто не смог избежать на старте потерь, но для команды, которая намерена финишировать в первой тройке, «Лион» сезон начал более чем скромно.

Отношения

Еще одним поводом для оптимизма может служить отношение Артема Дзюбы к «Лиону». Ведь «Зенит» с этой командой встречался в Лиге чемпионов в 2015 году. Конечно, тогда и те, и другие выглядели совсем иначе. Но «Зенит» смог победить в обеих встречах по счету уверенно – 3:1 и 2:0. А главное, что три из пяти мячей петербуржцев в том противостоянии забил Дзюба, который и сейчас способен расправиться с не самой надежной и местами «рыхловатой» обороной «Лиона». К тому же французский клуб только по своему имени может пугать. 

Та же стоимость состава, оцененная Transfermarkt, у него ниже, чем у «Зенита», примерно в полтора раза. Так что не зря все так радовались жребию российского клуба. С другой стороны, и «Лион», и «Бенфика», и «Лейпциг» тоже наверняка были рады такой группе. Это тот случай, когда все довольны и все рассчитывают на выход в плей-офф. Можно предвидеть, что результаты в таком квартете будут очень запутанные, будет много взаимных потерь, так что набирать очки тут следует в каждой встрече, а не только рассчитывать на домашние игры.

Ориентировочный состав «Лиона»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Ауар, Тузар, Рейн-Аделед, Траоре, Дембеле, Депай.

Ориентировочный состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос, Шатов, Барриос, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

У «Лиона» есть ощутимые проблемы в обороне, причем почти во всех зонах. Команда играет не слишком надежно, защитники допускают приличное количество позиционных ошибок, приходится подчищать великолепному вратарю Антони Лопешу. А тут еще под вопросом было участие в матче Джейсона Денайе, который все же смог восстановиться после повреждения, но не очень понятно, насколько хороша его форма. 

При этом «Лион» уже несколько лет не может избавиться от одной очень неприятной привычки, которая его подводит, но оставляет на слуху и заставляет уважать при этом. В моменты, когда нужно очень мобилизоваться, чтобы обыграть условный ПСЖ или «Манчестер Сити», «Лион» способен выдать лучший матч года. 

А чтобы справиться с соперником, который равен по статусу или даже уступает, не хватает собранности и концентрации: ошибки в защите и безумно низкая реализация. Последнее – это беда «Лиона», который обладает очень хорошей атакой и не изменяет схеме 4-3-3 с яркими крайними нападающими. У «Зенита» в целом проблем с составом нет, хотя мечтавший, как в былые времена забить «Лиону», Малком сыграть не сможет. Он еще в составе «Бордо» огорчал лионцев, и во Франции его ждали, но травма мешает самому дорогому приобретению «Зенита» выйти на поле.

Силвиньо (главный тренер «Лиона»): 

Забить «Зениту» тяжело. Соперник играет быстро и с большой самоотдачей, хорошо защищается. Дзюба – отличный игрок. С ним будет очень трудно. Мы видели много матчей «Зенита», как выигранные, так и проигранные. Я готовлю команду к игре, но всё зависит от футболистов. От их динамики и технических качеств. В Лиге чемпионов нужно играть на максимуме. Денайе, Коне и Мендес готовы вернуться. Сейчас у нас тренируются 23 игрока. На каких позициях будут играть Депай и Дембеле? Думаю, великие футболисты способны играть в разных тактических схемах. Дембеле – «девятка». Он может выходить в основе вместе с Депаем. У них уже есть такой опыт.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): 

Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию, здесь мне очень нравится. «Лион» мало побеждает? Слишком мало прошло матчей, чтобы судить об этом. Во французской лиге все команды пока рядом, есть еще время прорваться наверх. В конце прошлого сезона клуб продал некоторых игроков. Кого-то купил за очень приличные деньги. Есть футболисты, которые играют на протяжении несколько лет, и делают это хорошо. Коллектив сбалансирован, потенциал огромный, очень сильная группа атаки.

В самом деле, атакующий потенциал «Лиона» - главная угроза. Если французская команда покажет хорошую реализацию, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Но трудности «Лиона» в том, что он сам свой потенциал раскрывает не сполна, транжиря много моментов. Что касается организации игры в обороне, то тут в принципе у французского клуба немало трудностей. «Лион» зачастую выглядит легковесным и не очень надежным, когда нужно сохранить или закрепить преимущество. При этом нельзя допускать, чтобы французы словили кураж – в таком состоянии они страшны.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   415 / 848
вчера в 14:01
Лион может победить сегодня. 2-1 думаю
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил zenit_forever2014
   281 / 848
вчера в 13:37
Зайди на сайт Transfermarkt и убедись.
я в курсе от того и вопросы как лион который давно ничего не выигрывал. имея хозяев французов спонсора хендай (не бедная корпорация. но рядом с газпромом близко не стоит) имеет бюджет больше чем у проекта - видимо на финфеирплей во франции давно болт положили со времен покупки псж шейхами
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Мишаня Дмитриев
   310 / 848
вчера в 13:24
чего? как 1 город во франции может быть богаче России??? прикалываешься?
Зайди на сайт Transfermarkt и убедись.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   281 / 848
вчера в 13:24
Проекту конечно же победы ну или ничейки голевой, 1-1 к примеру. гол в гостях ну а тем более победа потом может сказаться. мне плевать на проект. но представляет он Россию а потому удачи ему, как и быкам коням и паровозам
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил zenit_forever2014
   281 / 848
вчера в 13:15
Автор совершил ошибку....Лион на 140 млн богаче....а так Зенит вперёд!!! Удачи нам!!!
чего? как 1 город во франции может быть богаче России??? прикалываешься?
kts
kts
   264 / 848
вчера в 12:22
Лион не заметит Зенит
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   622 / 848
вчера в 12:02
Шансы 50/50 в целом, ну а если в частности, то мне кажется что в подобных матчах равных соперников многое определит первый гол - кто его забъёт, тот обретёт уверенность, а следовательно, одержит победу...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   310 / 848
вчера в 11:47
Автор совершил ошибку....Лион на 140 млн богаче....а так Зенит вперёд!!! Удачи нам!!!
Расул Манаев
Расул Манаев
   284 / 848
вчера в 11:26
Ну здесь однозначно желаю удачи России
spartach091
spartach091
   136 / 848
вчера в 11:21
Победы Лиону
СаняШумок
СаняШумок
   798 / 848
вчера в 11:17
Семаку надо в помощь Ракицкому и Ивановичу выставлять резкие края( возможен выход смольникова и Караваева) и Сантоса к Барриосу, иначе наших опытных бэков лион перебегает тупо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   43 / 848
вчера в 10:56
Связка Дзюба - Азмун должна сработать, удачи Зениту !
Андрей Самойлов
Андрей Самойлов
   822 / 848
вчера в 10:47
У вас ошибка в тексте.
Стоимость состава Зенита 207 млн евро, а ау Лиона 340.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   56 / 848
вчера в 10:33
С Дзюбы голешник.
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