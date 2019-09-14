«Барселона» без Месси – середняк?

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» оценивает «блаугранас» без лидера, ведь Лионель не будет рисковать здоровьем ради раннего старта в сезоне.

Ждут в гости неудобного соперника

У «Барселоны» не только матч против участника ЛЧ и победителя Кубка Испании, но и столкновение с самым большим страхом. Что будет с командой, если Месси вдруг получит первую серьезную травму? Пропустил лишь старт сезона, а уже проблемы.

Еще и соперник колючий. «Валенсия» могла сегодня провести пятый поединок против «Барселоны» за 2019 год. Сыграли в Примере – 2:2, причем на «Камп Ноу». Потом был финал Кубка Испании, где «Лос Чес» в третий раз подряд не проиграли каталонцам – выиграли 1:2, взяли трофей.

Важно напомнить, что все голы в ворота команды Гарая организовывал именно Лионель. И мог пропустить еще два поединка между соперниками. По традиции должны были сыграть два матча Суперкубка Испании, однако ради увеличения прибыли решили провести матчи в январе в Индии.

Для «Валенсии» это минус. В августе от трофея отделяла бы только «Барселона», а теперь Суперкубок разыграют между четверкой претендентов. Добавили «Реал» и «Атлетико», решили хорошенько заработать в первый дни 2020 года. Впрочем, на сегодняшнюю игру придумка не влияет.

«Валенсия» хорошо знает «Барселону», и хотя ослабили себя скандалом – владелец приревновал к менеджерам, в результате чего Марселино ушел в отставку, Вальверде не стало автоматически легче.

Матч против «Бетиса» является единственным победным из восьми последних без Лионеля. Севильцы зря решили дважды подряд взять каталонцев в их логове нахрапом, отвечая ударом на удар. В ноябре сработало – выиграли 3:4, а теперь получили 5:2.

Впрочем, «Барселона» не сделала выводов – сыграли 2:2 с «Осасуной», позволили сопернику отыграться. Когда оппонент не видит Месси напротив, то явно смелеет. Оцените имена оппонентов в последних играх без Лионеля и результаты. «Интер» - 1:1, «Леванте» - поражение 2:1.

«Севилья» обыграла «Барселону» 2:0, «Уэска» взяла мир 0:0, «Сельта» выиграла 2:0, а «Атлетик» обыграл каталонцев 1:0. Целых 8 матчей, 3 ничьих, всего 1 победа и 4 поражения. В пятидесяти процентах случаев без Лионеля «Барселона» тренера Вальверде проигрывает.

У осечек без лидера есть объяснения

Можно вспомнить, что Месси не играл также в Эль Класико на «Камп Ноу», когда Суарес сделал хет-трик, а «Реал» получил 5:1. Но разница очевидна. Во-первых, теперь уругваец реже включает режим лидера, только вернулся из лазарета. Во-вторых, «сливочные» тогда были в кризисе и относятся к удобным соперникам для «Барселоны».

«Атлетик», «Севилья» и «Валенсия» порой умеют сыграть иначе, они не пробуют работать на равных. Отдают «Барселоне» мяч, а получают минимум ничью. Или победы, ведь «привозы» каталонцев в защите наличие Месси не отменяет. Наоборот – с Лионелем прессинг хуже. А еще хуже, что при Вальверде «Барселона» полностью перестроилась на игру через Месси.

Возьмите прошлый чемпионский сезон в Ла Лиге. Лионель забил 36 мячей, отдал 13 голевых передач, создавал больше всех моментов в команде, заметно опережая и Дембеле, и Суареса, и Альбу. Теперь приехал Гризманн, но напарники понимают, что не он будет главным, поэтому полного подчинения Антуану не ждите.

А вот если думаете, что только Месси сожалеет о срыве сделки по Неймару – ошибаетесь. Лионель публично озвучил мнение многих в команде, ведь «Барселона» не боится терять очки в августе и сентябре в Примере – верит, что позже отыграется. Им страшно остаться командой без идеальной атаки в плей-офф Лиги чемпионов.

Месси и сам убедился, что его личных подвигов мало. «Барселона» теперь частенько проигрывает и решающие матчи, независимо от наличия Месси на поле, и рядовые. Соперники приноровились, а «Барселона» остается скорее набором феноменально сильных футболистов, чем командой-феноменом.

Пусть у них поражение, ничья и победа в трех турах, но по голам и владению – первые, по точности паса – вторые. Но Месси добавлял ударов, в том числе опасных и точных, а без него соперники получают «лишних» людей, если им не нужно ловить Лионеля. Моуриньо не случайно сказал, что стал сильнее как тренер благодаря матчам против форварда.

Месси нужно идеально передавать от защитника к защитнику, важно понимать, что забить может и дальним ударом, и со стандарта – вспомните количество штрафных в прошлом сезоне. Компенсировать его потерю невозможно, но отсутствие Лионеля показывает важную проблему звездного, но уже не такого монолитного как раньше состава.

У каталонцев остался класс без желания

Пропала искра. Не видно, чтобы Пике и Ленгле считали тер Штегена младшим братом, которого не дадут в обиду форвардам-хулиганам. Бускетс откровенно устал, хотя и монстр. А де Йонг испугался перспективы работы в зоне Серхио, голландцу удобнее рубиться выше. «Барселону» пытаются спасти юниоры – у Переса 2 ассиста, у Фати – гол, но старики не радуют.

Конечно, когда у тебя не заиграл человек за 140 миллионов – Коутиньо, а сразу можешь поставить на новичка за сотню – Гризманна, то можно обыграть «Валенсию» строго за счет разницы в мастерстве. Вот только «Лос Чес» не такие простые, а отсутствие Месси – их дополнительный шанс. Без Лионеля, или без эгоиста Неймара – у бразильца хватило бы наглости, чтобы сейчас взять управление игрой, им будет сложно.

Вот эти 7 осечек в 8 последних матчах без Месси не только напоминают, что Лионель стареет – стал чаще пропускать игры, боится заработать рецидив травмы, но и подчеркивают тревожность клуба, тренера и самой команды. А без Месси «Барселона» является серьезным бойцом. Или увидим второй закат в стиле «Манчестер Юнайтед», только в Испании?

Месси, Суарес, Пике, Видаль, Ракитич, Бускетс, Альба – все за тридцать. Артуро и шесть человек из состава, что последний раз брал ЛЧ . Бартомеу точно имеет чутье и средства, чтобы всех заменить? Вспомните историю поисков нового Алвеса. Проблематика завязана не только на одном Месси. Его отсутствие заметно сильнее всего, поскольку раскрепощает врагов и сковывает каталонцев.

Заточены на действия через Месси. В любой непонятной ситуации привыкли отдавать ему мяч и ждать подвига. А с учетом, что есть проблемы в центре защиты – пропускают не из-за отсутствия Лионеля, видели недочеты на двух флангах, пока нет идеальной связки Бускетса и lе Йонга – хотя ее появление может улучшить положение, и у Суареса была травма, сопряженная с природным спадом, то причин смотреть игру «Барселоны» и «Валенсии» лишь больше.

«Атлетико» и «Реал» понимают, насколько важны матчи «Барселоны» без Месси для результатов сезона. Не всегда могут угнаться за командой с Лионелем, а без него каждый матч может означать потерю очков. С одной стороны, Вальверде проще удивить оппонента – с Месси соперники знают, откуда ждать беды, с другой – «Барселона» без Лионеля раз за разом возит мяч, коллекционирует пустые передачи и не оставляет впечатления стабильной успешной команды.

Вряд ли «Валенсия» сегодня победит – скорее уступит в один мяч, ведь ушел очень умный и подходящий тренер, подставились. Но если левантийцы заставят каталонцев повторять заученные ходы и закроют де Йонга с Гризманном – сюрприз возможен, ведь «Лос Чес» не слабее, чем «Осасуна», «Леванте» или «Атлетик».