Группа «H»: клуб Абрамовича и команда Черышева

сегодня, 15:15

Насколько силен «Челси» Фрэнка Лэмпарда? Что покажет «Валенсия» без Марселино? Сможет ли «Аякс» повторить прошлогодний успех. «Соккер.ру» раскрывает секреты группы «H».

Группа «H»: «Челси», «Валенсия», «Лилль», «Аякс»

«Челси» (14-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Фрэнк Лэмпард (Англия)

Главные летние потери: Эден Азар и Маурицио Сарри

Главные летние приобретения: вернувшиеся из командировок окрепшими воспитанники — Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, а также Кристиан Пулишич.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 2011/12.

Лидеры команды: вожак №1 на тренерском мостике — Фрэнк Лэмпард. В поле по статусу положено Аспиликуэте, Канте, Педро, но молодые Маунт и Абрахам, судя по статистике, готовы нести лидерскую ношу здесь и сейчас: на счету этих парней 10 из 11 голов «Челси» в АПЛ . 11-й гол забил Фикайо Томори — еще один 21-летний парень, проведший прошлый сезон в «Дерби» под руководством Лэмпарда.

Слабые места: молодость команды и главного тренера несут в себе и плюсы, но есть также однозначный минус — отсутствие опыта. Еще один — игра в обороне. У «синих» нулевая разница забитых и пропущенных мячей на старте АПЛ — 11:11, а чаще них доставали мяч из ворот только футболисты «Норвича».

Сильные стороны: «Челси» - растущая команда, чей потолок пока не виден, следовательно, дружина Фрэнка Лэмпарда непредсказуема. Соперникам будет непросто изучать «синих» и предугадывать их действия на поле.

Оптимальный состав (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Пулишич (Педро), Абрахам, Маунт.

Прогноз «Соккер.ру»: по статусу «синим» положено завоевывать первое место в группе, но «Аякс», «Лилль» и «Валенсия» ничего дарить лондонцам не станут. Думаю, «Челси» все-таки выиграет квартет, но побывает в передрягах и будет бит в отдельных матчах.

«Аякс» (21-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Эрик тен Хаг (Нидерланды)

Главные летние потери: Френки де Йонг и Матийс де Лигт

Главные летние приобретения: Квинси Промес, Эдсон Альварес и Разван Марин

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четырехкратный победитель — 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95.

Лидеры команды: Тадич, ван де Бек, Зийех, Блинд.

Слабые места: оголившиеся после продаж де Йонга и де Лигта позиции по центральной оси. Само собой, адекватной замены таким талантливым футболистам «Аякс» не получил и получить не мог. По сравнению с прошлым сезоном команда стала слабее, но все стали относиться к «Аяксу» серьезнее, помня о его успехе в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сильные стороны: несмотря на потерю двух ведущих звеньев, система, выстраиваемая тен Хагом, стала более зрелой и управляемой.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Онана — Мазруаи, Блинд, Шуурс, Тальяфико — Альварес, Марин — Зийех, ван де Бек, Нерес — Тадич.

Прогноз «Соккер.ру»: пошуметь, как в прошлом розыгрыше, будет проблематично, но выйти из группы с проблемной «Валенсией», сменившим тренера «Челси» и «Лиллем» амстердамцам по силам.

«Валенсия» (30-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Альберт Селадес (Испания)

Главные летние потери: главная потеря случилась не летом, а уже в сентябре. Питер Лим принял совершенно дурацкое решение расстаться с тренером Марселино Гарсией Торалем, который построил эту команду.

Главные летние приобретения: Макси Гомес и Яспер Силлессен, хотя вместо голландского вратаря пришлось отправить в «Барселону» Нето, так что наверняка не скажешь, на пользу ли «Валенсии» такой размен.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : дважды финалист — 1999/2000 и 2000/01.

Лидеры команды: Гарай, Гайя, Парехо и Родриго.

Слабые места: высшее руководство клуба и новый главный тренер. На Марселино все держалось, он построил на «Месталье» филиал «Атлетико», а относительно перспектив его преемника прогнозы весьма пессимистичные. Да и если что-то вдруг пойдет хорошо, Питер Лим из Сингапура всегда сможет это исправить очередным вредительством.

Сильные стороны: сильные игроки и дух «Местальи». В прошлом сезоне Дани Парехо в середине сезона, когда «Валенсия» шла на 16-м месте в Ла Лиге, сделал заявление, в котором отказался «сдавать сезон» в январе. В итоге, «Лос Чес» запрыгнули в лигочемпионскую четверку, дошли до полуфинала Лиги Европы и выиграли Кубок Короля (первый трофей за 11 лет).

Оптимальный состав (4-4-2): Силлессен — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер (Черышев), Кондогбия, Парехо, Гедеш — Родриго, Гомес (Гамейро).

Прогноз «Соккер.ру»: не вижу «Валенсию» среди участников плей-офф Лиги чемпионов, не удивлюсь даже финишу на четвертом месте в группе.

«Лилль» (117-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Кристоф Галтье (Франция)

Главные летние потери: Николя Пепе в обмен на 80 миллионов евро отправился в «Арсенал», ушли талантливые Рафаэль Леау и Тиаго Мендеш.

Главные летние приобретения: Ренату Санчеш, Тимоти Веа и еще ряд футболистов, которым только предстоит прославить свои имена.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2006/07.

Лидеры команды: пять мячей в дебютных пяти матчах за «Лилль» забил Виктор Осимхен. Ждут подвигов от молодых Жонатонов — Бамба и Иконе, у Ренату Санчеша тоже есть определенный статус, пусть он молод и в команде без году неделя. Если говорить об опыте, то выделяется чемпион Европы Жозе Фонте.

Слабые места: «Лилль» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов, причем летом расправился с творцами бронзового успеха. У «догов» нет ни привычки выступлений на таком уровне, ни сложившейся и доросшей до этой планки команды — она осталась в прошлом сезоне, существовала до продажи Пепе и Ко.

Сильные стороны: эффект неожиданности — в деталях никто не понимает, на что способен обновленный «Лилль». Это подтверждает и старт Лиги 1, где «доги» обыграли «Нант» и разгромили «Сент-Этьен», но уступили «Реймсу» и «Амьену».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Меньян — Челик, Фонте, Джало, Брадарич — Андре, Санчеш — Язичи, Иконе, Бамба — Осимхен.

Прогноз «Соккер.ру»: в лучшем случае третье место в группе, если «Валенсия» окажется совсем «раскладной».

Фишки группы

- В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов из участников этого квартета принимал участие только «Аякс». «Челси» и «Валенсия» играли в Лиге Европы, «Лилль» пропускал евросезон 2018/19.

- «Валенсия» не смогла обыграть «Челси» ни разу в шести матчах: 3 поражения, 3 ничьи. В обоих случаях, когда эти команды оказывались в одной группе, «Челси» финишировал первым, а «Лос Чес» не выходили из группы — были и третьими, и четвертыми.

- Зато «Валенсия» ни разу не проиграла «Лиллю» в четырех матчах: 3 победы и ничья. Команды дважды соперничали друг с другом на групповых этапа, по разу в ЛЧ и ЛЕ . В обоих случаях «Валенсия» финишировала выше: 2-е и 4-е места в Лиге чемпионов 2012/13, 1-е и 2-е в Лиге Европы 2009/10.

- У «Лилля» нет истории встреч с «Челси» и «Аяксом».

- «Аякс» из своих соперников по группе прежде имел дела только с «Валенсией»: во втором групповом этапе Лиги чемпионов 2002/03 обе встречи завершились со счетом 1:1, и «Валенсия», и «Аякс» вышли в четвертьфинал, где синхронно уступили миланским клубам.