Гостевая неделя. Российские клубы готовы к еврокубкам?

сегодня, 22:15

Великолепная четверка наигралась в РПЛ , и «Соккер.ру» собирает информацию о готовности к стартовым турам групп ЛЧ и ЛЕ .

«Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и ЦСКА придется работать за шестерых – «Арсенал» и «Спартак» серьезно подставили РПЛ , ведь очки будут делить на всех, кто получил путевки, а побеждать могут лишь четверо. Изучим, все ли готовы к дебютным играм групповых раундов.

«Зенит»

Пять последних матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей – 6:3.

Будущий соперник: «Лион» в гостях.

Опасения. Связаны с тем, что «Зенит» не играет так круто, как можно подумать, когда изучаешь лишь его результаты. Это лидер чемпионата, но если сравнивать футбол команды Семака с петербуржскими стандартами – времен Спаллетти или лучших матчей при Виллаш-Боаше, то команда предводителя Дзюбы уступает старым чемпионам по многим параметрам.

И если у тех ребят с Халком были приключения в ЛЧ , то разве эти застрахованы? Еще у «Зенита» медлительная оборона, а все атаки соперников – быстрые. Также в гостях они хуже, чем дома, а начинать будут в Лионе. «Зениту» не хватает легкости, они не порхают, а дерутся, дерутся и еще раз дерутся. Когда Азмун был в такой же форме, как Дзюба – работало. Сейчас Азмун подсел, «Зениту» тоже нужно прибавлять.

Козыри. Спортивная наглость Дзюбы – однозначно. Также ясно, что Семак понимает минусы своей команды. Сергей Богданович, имея схему «4-4-2», мотивировал Смольникова подписанием Караваева, Сантос уже играл в центре поля, слева и справа, Жирков в очень хорошей форме и часто приносит пользу. Дриусси вернулся, Барриосу важно показать себя на уровне Лиги чемпионов – за тем в Россию и приехал.

Наконец, в резерве Сутормин, Кузяев, Ерохин, Шатов – все хотят играть. У «Зенита» с их неидеальной игрой достаточно побед и успешных отрезков важных матчей, чтобы видеть в них очевидного лидера дивизиона наравне с «Краснодаром». Но не все свои козыри показали, не всегда легко идут вперед и редко не тревожат Лунева. Или в этом козырь для ЛЧ ? Более занудный «Зенит», чем обычно, может уважить «Лейпцинг», «Лион» и «Бенфику» неудобной игрой.

«Локомотив»

Пять последних матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей – 9:4.

Будущий соперник: «Байер» в гостях.

Опасения. Что не будут в себя верить, оказавшись в группе, где шесть поражений собрать куда проще, чем годом ранее. «Атлетико» и «Ювентус» могут обыграть команду Семина четыре раза, «Байер» после того, что с ними сделали «шмели» из Дортмунда, будет злым, стартует дома и понимает – в первом туре сразу финал за третье место.

«Локомотив» также подкосят травмы. Эпидемия, которая не коснулась в еврокубковом квартете лишь «Зенита», ведь травму получил Антон Миранчук, голову разбили Хеведесу, в Сочи не мог сыграть Алексей Миранчук. У Чорлуки тоже были проблемы, Фарфан восстанавливается. С учетом, что оборона «Локомотив» не блещет надежностью на старте сезона, опасений немало.

Козыри. У Семина точно нет нового облика для «Локомотива» - эксперименты с тремя центральными остались в бесславном прошлом, зато, если оценивать готовность «железнодорожников» не через результаты (они средние, потеряли очки в 4 турах из 9), а через игру, то можно прийти к выводу, что у команды крепко сбитая основная схема. Фланги в защите не крутые, но понятные – и сменяемость есть, как и в центре защиты.

Двойка хавбеков очень крутая, трио в атаке без Миранчуков страдает, но есть Мариу и Жемалетдинов, так что совсем без козырей не останутся. Плюс в атаке появился выбор, Смолов, Эдер и Джорджевич должны доказывать Семину, что среди них есть лучший. «Локомотив» хорошо понимает себя, но в прошлый раз в ЛЧ плохо понимал соперников. Если изменят подход, то как минимум с «Байером» повоюют, как воевал весной «Краснодар».

«Краснодар»

Пять последних матчей: 2 поражения, 1 ничья, 2 победы, разница мячей – 10:11

Будущий соперник: «Базель» в гостях.

Опасения. Связаны с травмами, конечно, ведь их уже критическое количество. Хотелось бы иметь широкий резерв. Классон, Газинский и Кабелья – игроки под основу. Также совсем не радует игра команды в защите, поскольку грубые ошибки видели и против «Олимпиакоса», и против «Крыльев Советов» - класс соперника мало что меняет.

Футболисты «быков» обожают усложнить себе жизнь, и хотя часто героически спасаются – даже от «Порту» могли пропустить больше, но пронесло, накануне матча в Базеле – городе, где встретят вице-чемпионов Швейцарии, хорошо бы сделать выводы. Опорная зона влияет, но в линии защиты у Мусаева оптимальный состав, а провалы случаются. В Европе нужно сыграть строже.

Козыри. «Краснодар» - команда уровня группы Лиги чемпионов. Справляются после всех кадровых потерь. Поскольку в основе клубной и командной философии яркий атакующий футбол, а в опорной зоне пока нет всех, кто там должен быть, то приключения у «быков» будут. Но так даже веселее, ведь ответ ударом на удар создает зрелище.

У Мусаева хороший коллектив. Сафонов – главный вратарь России здесь и сейчас, Шапи – лучший по умению создать гол из ничего, ветераны команды – крепкие мастера, которым стоит занять первое место в своей группу Лиги Европы. «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор» - интересные соперники, но «Краснодар» - команда, которая может и должна побеждать постоянно.

ЦСКА

Пять последних матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей – 8:3

Будущий соперник: «Лудогорец» в гостях.

Опасения. И здесь травмы влияют на готовность! После матча с «Тамбовом» заговорили о повреждениях Гогуа и Шарлии, и хотя сроки восстановления не сообщались пока официально, ситуация тревожная. Лазарет уже полный – Щенников, Ефремов, Набабкин, у Васина, Сигурдссона и Бийола тоже были проблемы, о Дзагоеве стали забывать.

ЦСКА через неделю играть против «Краснодара» дома, а до этого ждет путешествие в Болгарию. «Лудогорец» - достаточно неприятный соперник, поскольку является многократным чемпионом своей страны, а ЦСКА было сложно против «Тамбова», пока соперника не остался в меньшинстве. Чалов приуныл после срыва трансфера в АПЛ , у Влашича не все получается. «Армейцы» не на пике формы…

Козыри. Гинер. Менеджер умеет считать деньги, поэтому не позволит после вылета за пределы зоны Лиги чемпионов транжирить возможности заработать нормальные премиальные во втором еврокубке. У ЦСКА точно есть задача выхода из группы, а если повезет с жеребьевкой – продвижения в плей-офф как можно дальше, ведь в турнире, где не только «Арсенал» можно встретить весной, тоже платят.

Также из плюсов нужно отметить класс Фернандеса – прекрасный игрок, лидер, непростую для соперников схему Ганчаренко – «3-5-2» сложно раскусить. Акинфеев с его опытом – плюс команды, Обляков в очень хорошей форме, хотя пока не самый везучий на поле. Чалов не забил пенальти «Тамбову», но Федор – результативный нападающий. Возможно, среднее состояние команды наоборот плюс. В нынешнем состоянии выгрызают победы, разбегаются – станет легче.