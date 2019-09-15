Нас ждёт уникальный сезон в Лиге чемпионов!

сегодня, 20:00

После прошлого сказочного не может быть лучше? «Соккер.ру» готов поспорить, ведь интриг накануне старта группового раунда полно.

Причина № 1. Нет явного фаворита

Клуба, готового диктовать свою волю до финального свистка финала, не видно. Иногда так, бывало, сама по себе причина не может быть гарантией крутого сезона. Но раньше «Барселона» Месси и «Реал» Роналду на пике формы входили в сезон с пониманием, что их ждут в финале. А теперь Месси скучает по «ушастому», и в нашем опросе вы голосуете равномерно за четыре клуба.

При этом ни один из них не в идеальном состоянии, с минусами. Мощно смотрится «Ливерпуль», но будут мечтать об АПЛ , могут не добраться до еще одного финала ЛЧ . «Ман Сити» - очевидный фаворит, но его «Норвич» может обыграть. «Ювентусу» нужен кубок, но пусть раньше «Фиорентину» уверенно вынесут. У испанцев свои минусы, у «Баварии» или ПСЖ - тоже. Явного лидера в забеге нет, интрига – есть.

Причина № 2. Перестройка у испанцев

«Барселона» не решила проблему в обороне. Де Йонг бесподобен с мячом – может отыграть с 100 % точных пасов, но его с Гризманном надо внедрить в игру, когда вернется Месси. «Атлетико» потерял Антуана, отпустил еще парочку футболистов – ушел Годин, не захотел остаться Эрнандес, уехал в Манчестер Родри. В результате увидим новых «индейцев» старого Симеоне. Но команду строят вокруг юного Фелиша.

Ну, а у «Реала» в каждой линии по вопросу без ответа. Куртуа выдаст сильный сезон, или будет пропускать в каждом матче? Оборона, к которой все соперники привыкли, удивит надежностью, Менди заиграет? В центре поля будет нечто новое, или Каземиро, Кроос и Модрич на весь сезон? У Азара получится идеально адаптироваться? Тренер Зидан – великий наставник, или просто оказался в нужном месте в нужное время в прошлый раз? «Реал», очевидно, перестраивается.

Причина № 3. Тактическая зеркальность

Прошла мода на тройку в центре, остается мода на «4-4-2» под разным соусом, а самой главной была и будет схема «4-3-3». Когда почти все фавориты играют так, как Кройф и Михелс завещали «Аяксу», то понимание оппонента происходит быстрее. В результате видим дикие перестрелки, или же свержение традиционных грандов. А на десерт будут камбэки, как весной.

Что ПСЖ может тактически понять «Реал», что «сливочные» - парижан. Предсказывать результаты даже на групповом этапе станет намного сложнее. Структурно почти все одновременно готовы к сезону и не готовы. «Ливерпуль» не имеет плана «Б» - пусть его пока и не заставляют предъявить. У «Манчестер Сити» будут проблемы в защите под прессингом, у «Баварии» - аналогично. Тактически безупречных нет, а интересных – полно.

Причина № 4. Состояние английских клубов

Давно британцы так сильны не были. Вернее, сборные мира. «Челси» пока уходит в сторону – потеряли Азара, назначили молодого тренера Лэмпарда, ставят на юных игроков, вроде Абрахама, не могли провести летнюю трансферную кампанию из-за бана от УЕФА . Но «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Ливерпуль» среди фаворитов, причем каждая команда в плей-офф может показать класс, что доказывала не раз.

«Горожане» вылетали от англичан, но могут исправиться. Команда невероятно мощная, хотя немного повторяемая, что их обычно и губит. А еще невезучие, в отличие от «Ливерпуля». Клопп после неудачного киевского финала словно заговоренный в ЛЧ . Даже против «Барселоны» отыгрались в сказочном матче. Три английских фаворита очень хороши, а главное – ни у кого нет существенных потерь. Финансовый вес АПЛ обеспечил стабильность и наличие сильных тренеров.

Причина № 5. Принципиальность многих пар

Если «Аякс» в плей-офф встретится с «Тоттенхэмом», то это будут великолепные матчи. Голландцы попробуют отомстить судьбе и себе самим за глупый вылет от коллег по прозвищу. Но «Реал» и «Ювентус» тоже станут мстить клубу из Амстердама, если пересекутся. У «Манчестер Сити» есть зуб на «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и решения арбитров. ПСЖ и «Барселона» вообще стали врагами.

«Реал» и «Ювентус» - классическая пара в ЛЧ , со свежими ранами, а пикантности добавит наличие Роналду по итальянскую сторону баррикад. «Атлетико» против Криштиану – классика, которую увидим уже на групповом этапе. Даже у «Ливерпуля» и «Наполи» новые «старые счеты». А поскольку многие пересекались недавно, то, чем дальше – тем интереснее. ПСЖ и «Реал» в третий раз встречаются, парижане хотят и могут перехватить инициативу.

Причина № 6. Ущемленные амбиции грандов

«Манчестер Юнайтед» стабильно пролетает мимо медальной кассы в еврокубках. «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года. ПСЖ и «Ювентус» в 21 веке не побеждали, «Атлетико» с «Тоттенхэмом» - никогда. «Барселоне» нужен кубок, «Реалу» тоже не помешает. «Бавария» давно не выигрывала, «Боруссия» Д – очень давно. Большие клубы настраиваются на турнир серьезно.

«Интер», у которого низкие шансы, но новый тренер, редкая для сезона схема и признаки команды с характером, с 2010 года не был королем в Лиге чемпионов. Для «Манчестер Сити», учитывая вложенные деньги, этот сезон в Лиге чемпионов – ключевой. Гвардиола должен показать результат своей многолетней работы. Отчасти проигрывали сами себе, а это всегда ранит. Кубки «Реала» привели к трофейному дефициту у других.

Причина № 7. Каждый может обыграть каждого

Не на групповом этапе, где будут принцы фонтанирующей игры и нищие футбольным духом, а потом, в плей-офф. «Тоттенхэм» вот собирается выиграть Лигу чемпионов, и кто им запретит мечтать и действовать? «Аякс» может выйти в плей-офф, и, хотя потеряли ключевых игроков, а соперники готовы к их козырям, команда по-прежнему интересная. И главные фавориты такие же.

«Ювентус» может обыграть «Барселону», «Атлетико», «Реал», «Манчестер Сити». И может этим же клубам с легкостью проиграть. Будут обмены успехами в плей-офф, когда останутся лишь лучшие. Начнется та же самая битва, что весной. Тогда летели головы записных фаворитов, словно сценарий турнира писали те же ребята, что «Игру престолов», и за лето ничего не изменилось.

Слишком много мотивированных сказочно богатых клубов с невероятно мощными составами претендуют на один маленький блестящий кубок. Серийные финалы «Реала», «Ювентуса», «Атлетико» и «Ливерпуля» намекают, что нужно для успеха. Необходим характер, кроме современной игры. Но волевых команд много, просто мастеровитых – еще больше. Лига чемпионов не подведет!