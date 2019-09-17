Антисборная 9-го тура. В глазах рябит от «Спартака»!

вчера, 14:30

«Соккер.ру» никому не желает увязнуть в антисборной, однако антигерои встречаются в каждом туре РПЛ . В 9-м раунде большинство из них были одеты в красно-белые цвета…

Вратарь

Виталий Гудиев («Ахмат»)

В первом тайме ростовского матча Гудиев был на высоте, отвел несколько угроз, уверенно играл на выходах. Виталий запомнился стремлением забирать мячи, летящие в створ, намертво. Возможно, именно это подвело вратаря после перерыва, ведь с его ошибки начался камбэк «Ростова»: Гудиев неловко отбил мяч после удара Еременко, подоспевший на добивание Байрамян сравнял счет. Позже случился еще один похожий эпизод, когда вратарь «Ахмата» отбил мяч перед собой после дальнего удара, повезло, что у набежавшего Ионова был офсайд.

Защитники

Андрей Ещенко («Спартак»)

Иногда можно и потерпеть высокий процент брака ветерана в передачах, ведь Андрей в лучших матчах компенсирует пробелы в технике цепкостью, неуступчивостью и позиционной грамотностью. Но после того, что Эль-Кабир сделал с Ещенко в матче «Спартак» - «Урал», на языке крутится выражение «отправил на пенсию». Опытный защитник обязан был останавливать оппонента, пусть даже ценой желтой карточки, но Отман уехал от Андрея, будто на мотоцикле.

Никита Чернов («Крылья Советов»)

Чернов — талантливый парень, недаром еще в юности Фабио Капелло вызывал его в сборную России и даже использовал в важном официальном матче против австрийцев. Но есть у Никиты качество, которое помешало ему остаться в ЦСКА , и которое, возможно, скомкает всю карьеру. Чернов — пугливый защитник, он ничего не делает до конца, и его команды страдают из-за такой нерешительности. Особенно ярко это качество проявилось в игре против «Краснодара», где в трех голевых эпизодах у ворот «Крыльев» Никита мог сыграть лучше и повлиять на результат, если бы действовал смелее.

Георгий Джикия («Спартак»)

Джикии смелости как раз не занимать, но от технических ошибок никто не застрахован. Отскок мяча от Георгия, приведший к первому голу «Урала», это скорее несчастный случай, но факт остается фактом: капитан «Спартака» допустил результативную ошибку, которая оказалась роковой. Вернуть себе инициативу «красно-белые» не смогли и проиграли третий матч подряд на своем поле, причем по ходу дела вели в счете.

Максим Володько («Арсенал»)

Уже в дебюте матча основной левый защитник «Арсенала» Альварес получил травму, и Володько пришлось подхватывать знамя из рук испанца. Максим свою миссию провалил, позволив Смольникову хозяйничать на бровке. Символом неудачной игры белоруса стал эпизод с нарушением правил на Смольникове в штрафной площади. Второй пенальти в матче Левашов отразить не сумел, «Зенит» набрал три очка, ответив «Арсеналу» за поражение 2:4 в прошлом сезоне.

Полузащитники

Антон Швец («Ахмат»)

Если бы не удаление Швеца, в антисборной от «Ахмата» мог оказаться Глушаков. Один крутой пас в штрафную не в счет, Денис снова сыграл ниже ватерлинии, если искать в его игре не только беготню, но и осознанность. Но Антон вытеснил партнера, совершив безрассудное действие в середине поля. У Швеца не было причин катиться с высоко задранной ногой, мог нанести сопернику серьезнейшую травму. Хорошо еще, что попал в щиток, а Матиас оказался координированным парнем.

Руслан Камболов («Краснодар»)

Победителей не судят, но для Руслана сделаем исключение. Камболов в «Краснодаре» должен связывать оборону и атаку, с чем он худо-бедно справляется, а также выступать в качестве волнореза, когда соперник делает выпады. С этим все плохо. «Краснодар» плохо тормозил встречные атаки «Крыльев Советов», из-за чего защита оказалась раздерганной, а у Сафонова было много работы. В связи с этим косо смотрим на Камболова, который еще и пенальти подарил волжанам, хотя должен был не в штрафной площади руками размахивать, а контролировать линию и радиус. Вместо этого потерял позицию, прижался к воротам, поскользнулся и заработал пенальти в ворота своей команды. Спасибо Сафонову, что отбил.

Алекс Крал («Спартак»)

Безрассудно было выпустить чеха после двух тренировок с командой в стартовом составе, так что не удивительно, что Алекс не знал, куда ему бежать и что делать на протяжении большей части матча с «Уралом». Выводы об уровне Крала по одной игре, где его засунули в пекло, делать точно не стоит, но сыграл чех бесцельно, много ошибался, в том числе допустил потерю перед победным голом «Урала».

Гуус Тиль («Спартак»)

Голландец в команде дольше Крала, но и он растворился на поле. Возможно, потому что перераспределение функций в полузащите «съело» сильные качества обоих футболистов. Гуус в предыдущих матчах играл центрального атакующего полузащитника, теперь сместился ближе к левому флангу, но треугольник с Ещенко и Бакаевым не сложился, ведь первый чаще отдает мяч соперникам, а второй вообще редко делится. Так или иначе, Тиль пропал с радаров. «Спартак» просит вернуть его за вознаграждение.

Нападающие

Андре Шюррле («Спартак»)

Вообще, любой игрок атакующей группы «Спартака» органично впишется к антисборную, кроме Бакаева, который хотя бы не сдавался, лез в штрафную и зарабатывал угловые. Из 11 ударов «Спартака» 4 нанес центральный защитник Жиго, 3 на счету Бакаева, разок пробил опорник Зобнин. Вся группа атаки, включая хавбеков Крала и Тиля, пробила столько же раз, как Жиго. Это диагноз. У чемпиона мира 0 попыток, Андре после резвого старта в «Спартаке» как-то захлебнулся и пошел на дно.

Магомед Митришев («Ахмат»)

Форвард-невидимка. Что был на поле, что не был. Понятно, что это не только проблема Митришева, ведь нападающие — люди зависимые, но все-таки сложно пройти мимо футболиста с нулевым количеством ударов по воротам, считанным числом встреч с мячом и 29% точных передач.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Жутко интересно, что говорил Олег Кононов своей команде в перерыве матча с «Уралом», ведь в первом тайме «Спартак» хоть и играл ни шатко ни валко, но ситуацию на поле контролировал и вел в счете. Во втором тайме «Спартак» развалился, а «Урал» забил два мяча и заслуженно победил. Причем с первых минут второй половины было видно, что «Спартак» надломился, но Кононов продолжал восседать на скамейке, даже не пытаясь как-то повлиять на свою команду. Сложилось впечатление, что тренера-то в матче с «Уралом» у «Спартака» и не было.