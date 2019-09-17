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Антисборная 9-го тура. В глазах рябит от «Спартака»!

вчера, 14:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Ещенко Андрей
Ещенко Андрей
Защитник
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий

«Соккер.ру» никому не желает увязнуть в антисборной, однако антигерои встречаются в каждом туре РПЛ. В 9-м раунде большинство из них были одеты в красно-белые цвета…

Вратарь

Виталий Гудиев («Ахмат»)

В первом тайме ростовского матча Гудиев был на высоте, отвел несколько угроз, уверенно играл на выходах. Виталий запомнился стремлением забирать мячи, летящие в створ, намертво. Возможно, именно это подвело вратаря после перерыва, ведь с его ошибки начался камбэк «Ростова»: Гудиев неловко отбил мяч после удара Еременко, подоспевший на добивание Байрамян сравнял счет. Позже случился еще один похожий эпизод, когда вратарь «Ахмата» отбил мяч перед собой после дальнего удара, повезло, что у набежавшего Ионова был офсайд.

Защитники

Андрей Ещенко («Спартак»)

Иногда можно и потерпеть высокий процент брака ветерана в передачах, ведь Андрей в лучших матчах компенсирует пробелы в технике цепкостью, неуступчивостью и позиционной грамотностью. Но после того, что Эль-Кабир сделал с Ещенко в матче «Спартак» - «Урал», на языке крутится выражение «отправил на пенсию». Опытный защитник обязан был останавливать оппонента, пусть даже ценой желтой карточки, но Отман уехал от Андрея, будто на мотоцикле.

Никита Чернов («Крылья Советов»)

Чернов — талантливый парень, недаром еще в юности Фабио Капелло вызывал его в сборную России и даже использовал в важном официальном матче против австрийцев. Но есть у Никиты качество, которое помешало ему остаться в ЦСКА, и которое, возможно, скомкает всю карьеру. Чернов — пугливый защитник, он ничего не делает до конца, и его команды страдают из-за такой нерешительности. Особенно ярко это качество проявилось в игре против «Краснодара», где в трех голевых эпизодах у ворот «Крыльев» Никита мог сыграть лучше и повлиять на результат, если бы действовал смелее.

Георгий Джикия («Спартак»)

Джикии смелости как раз не занимать, но от технических ошибок никто не застрахован. Отскок мяча от Георгия, приведший к первому голу «Урала», это скорее несчастный случай, но факт остается фактом: капитан «Спартака» допустил результативную ошибку, которая оказалась роковой. Вернуть себе инициативу «красно-белые» не смогли и проиграли третий матч подряд на своем поле, причем по ходу дела вели в счете.

Максим Володько («Арсенал»)

Уже в дебюте матча основной левый защитник «Арсенала» Альварес получил травму, и Володько пришлось подхватывать знамя из рук испанца. Максим свою миссию провалил, позволив Смольникову хозяйничать на бровке. Символом неудачной игры белоруса стал эпизод с нарушением правил на Смольникове в штрафной площади. Второй пенальти в матче Левашов отразить не сумел, «Зенит» набрал три очка, ответив «Арсеналу» за поражение 2:4 в прошлом сезоне.

Полузащитники

Антон Швец («Ахмат»)

Если бы не удаление Швеца, в антисборной от «Ахмата» мог оказаться Глушаков. Один крутой пас в штрафную не в счет, Денис снова сыграл ниже ватерлинии, если искать в его игре не только беготню, но и осознанность. Но Антон вытеснил партнера, совершив безрассудное действие в середине поля. У Швеца не было причин катиться с высоко задранной ногой, мог нанести сопернику серьезнейшую травму. Хорошо еще, что попал в щиток, а Матиас оказался координированным парнем.

Руслан Камболов («Краснодар»)

Победителей не судят, но для Руслана сделаем исключение. Камболов в «Краснодаре» должен связывать оборону и атаку, с чем он худо-бедно справляется, а также выступать в качестве волнореза, когда соперник делает выпады. С этим все плохо. «Краснодар» плохо тормозил встречные атаки «Крыльев Советов», из-за чего защита оказалась раздерганной, а у Сафонова было много работы. В связи с этим косо смотрим на Камболова, который еще и пенальти подарил волжанам, хотя должен был не в штрафной площади руками размахивать, а контролировать линию и радиус. Вместо этого потерял позицию, прижался к воротам, поскользнулся и заработал пенальти в ворота своей команды. Спасибо Сафонову, что отбил.

Алекс Крал («Спартак»)

Безрассудно было выпустить чеха после двух тренировок с командой в стартовом составе, так что не удивительно, что Алекс не знал, куда ему бежать и что делать на протяжении большей части матча с «Уралом». Выводы об уровне Крала по одной игре, где его засунули в пекло, делать точно не стоит, но сыграл чех бесцельно, много ошибался, в том числе допустил потерю перед победным голом «Урала».

Гуус Тиль («Спартак»)

Голландец в команде дольше Крала, но и он растворился на поле. Возможно, потому что перераспределение функций в полузащите «съело» сильные качества обоих футболистов. Гуус  в предыдущих матчах играл центрального атакующего полузащитника, теперь сместился ближе к левому флангу, но треугольник с Ещенко и Бакаевым не сложился, ведь первый чаще отдает мяч соперникам, а второй вообще редко делится. Так или иначе, Тиль пропал с радаров. «Спартак» просит вернуть его за вознаграждение.

Нападающие

Андре Шюррле («Спартак»)

Вообще, любой игрок атакующей группы «Спартака» органично впишется к антисборную, кроме Бакаева, который хотя бы не сдавался, лез в штрафную и зарабатывал угловые. Из 11 ударов «Спартака» 4 нанес центральный защитник Жиго, 3 на счету Бакаева, разок пробил опорник Зобнин. Вся группа атаки, включая хавбеков Крала и Тиля, пробила столько же раз, как Жиго. Это диагноз. У чемпиона мира 0 попыток, Андре после резвого старта в «Спартаке» как-то захлебнулся и пошел на дно.

Магомед Митришев («Ахмат»)

Форвард-невидимка. Что был на поле, что не был. Понятно, что это не только проблема Митришева, ведь нападающие — люди зависимые, но все-таки сложно пройти мимо футболиста с нулевым количеством ударов по воротам, считанным числом встреч с мячом и 29% точных передач.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Жутко интересно, что говорил Олег Кононов своей команде в перерыве матча с «Уралом», ведь в первом тайме «Спартак» хоть и играл ни шатко ни валко, но ситуацию на поле контролировал и вел в счете. Во втором тайме «Спартак» развалился, а «Урал» забил два мяча и заслуженно победил. Причем с первых минут второй половины было видно, что «Спартак» надломился, но Кононов продолжал восседать на скамейке, даже не пытаясь как-то повлиять на свою команду. Сложилось впечатление, что тренера-то в матче с «Уралом» у «Спартака» и не было.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Мишаня Дмитриев
   57 / 848
сегодня в 15:13
То что Спартак облажался это видно, но больше всего доставляет как тут петушки лижут друг другу причинные места, а ведь школу то не отменяли
    sir_Alex
    sir_Alex
       16 / 848
    сегодня в 12:09
    Все по делу в этой сборной.
    Nikola45
    Nikola45 ответил МКС
       33 / 848
    сегодня в 10:54
    Я бы сюда еще и Федуна с Цорном уместил Все по делу
    Ой как Вы правы ))
    Иногда я полностью на Вашей стороне ))
    fanatcska94
    fanatcska94 ответил LOpp
       225 / 848
    сегодня в 01:07
    в 9 туре 8 команд проиграли. Арсенал пропустил 3, Крылья 4, Тамбов мертвому цска проиграл. но в антисборной аж 6 человек из Спартака.
    это еще криворучку вашу на воротах пожалели. пропустить с нулевого угла, слава богу хоть от мяча успел увернуться)
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Мишаня Дмитриев
       734 / 848
    вчера в 23:49
    Что же ещё остаётся делать меньшинствам против великого
    alfranza
    alfranza
    вчера в 22:01
    Опять Спартак линчуют...
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил Anisovich
       770 / 848
    вчера в 19:44
    Чемпион мира в антисборной, позорище и только.
    В СпаМе и Месси с Роном здесь будут...🤣🤣🤣
    МКС
    МКС
       118 / 848
    вчера в 17:44
    Я бы сюда еще и Федуна с Цорном уместил

    Все по делу
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       281 / 848
    вчера в 17:30
    То что Спартак облажался это видно, но больше всего доставляет как тут петушки лижут друг другу причинные места, а ведь школу то не отменяли
    sashok52
    sashok52
       635 / 848
    вчера в 17:21
    А где Максименко? Ляп в ближний с нулевого угла это не косяк? Да и первый в очко...
    Армейская душа
    Армейская душа
       23 / 848
    вчера в 16:52
    Теперь я хоть знаю как выглядит "рябой" цвет - он красно-белый
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил Absinthe5
       86 / 848
    вчера в 16:50
    я тоже этого до сих пор не понимаю
    сменить тренера норм, где Спартак по сути был в самом разгаре розыгрышей всех турниров, причём не смотря на серию поражений шел не плохо, и было жалко и дорого федуну расставаться с Глушаком и Ещенко
    но в итоге поменяли на Пиджака, а глушака отписали с компенсацией вскоре, а ещенко ветеран, от которого больше вреда, чем пользы
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       86 / 848
    вчера в 16:46
    "Андре после резвого старта в «Спартаке» как-то захлебнулся и пошел на дно."
    Самая яркая и точная характеристика Спартака в целом
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       43 / 848
    вчера в 16:38
    Шесть из СпаМа это круто!
    Мало, надо 11. !!!))).
    Doping87
    Doping87
       344 / 848
    вчера в 16:31
    Днари да и только. Дно пробито...
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       198 / 848
    вчера в 16:30
    Не нравится мне Джикия, но попадания в антисборную он явно не заслужил.
    FROLL 001
    FROLL 001
       26 / 848
    вчера в 16:20
    Шюррле днище. Это правильно подметили. Гыгыгы
    FROLL 001
    FROLL 001
       26 / 848
    вчера в 16:19
    Мало свиней. Будущие пердивщики должны здесь быть на всех позициях. Гыгыгы
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил LOpp
       63 / 848
    вчера в 15:58
    в 9 туре 8 команд проиграли. Арсенал пропустил 3, Крылья 4, Тамбов мертвому цска проиграл. но в антисборной аж 6 человек из Спартака.
    Я тоже возмущён такой не справедливостью, почему так мало всего 6, должно быть больше!!!
    oFANATo
    oFANATo
       91 / 848
    вчера в 15:31
      Паровозов
      Паровозов
         237 / 848
      вчера в 15:30
      Щурлле захлебнулся и пошёл на дно, красиво сказано.
      LOpp
      LOpp
         15 / 848
      вчера в 15:23
      в 9 туре 8 команд проиграли.
      Арсенал пропустил 3, Крылья 4, Тамбов мертвому цска проиграл.
      но в антисборной аж 6 человек из Спартака.
      Cruis
      Cruis
         173 / 848
      вчера в 15:19
      Красиво свиньи смотрятся в антисборной.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         28 / 848
      вчера в 15:16
      Ещенко явно сливал Кононова
      Армейская душа
      Армейская душа ответил Absinthe5
         23 / 848
      вчера в 15:15
      Хоть убей, не могу понять, как можно было убрать тренера-чемпиона Карреру ради Глушакова и поставить на его место Кононова. Это каким д.... надо быть?!)
      Всё просто. "Тренер-чемпион" на поверку оказался ничем не лучше Аленичева без юбилея Симоняна
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         28 / 848
      вчера в 15:14
      Джикия лишний, к нему нет вопросов, а вот Ещенко ужасен, как и вся команда.
      Don trambon
      Don trambon ответил Absinthe5
         35 / 848
      вчера в 15:13
      Хоть убей, не могу понять, как можно было убрать тренера-чемпиона Карреру ради Глушакова и поставить на его место Кононова. Это каким д.... надо быть?!)
      достаточно быть спартачом, хотя это слова синонимы. гыгыгы
      Absinthe5
      Absinthe5
         72 / 848
      вчера в 15:12
      Хоть убей, не могу понять, как можно было убрать тренера-чемпиона Карреру ради Глушакова и поставить на его место Кононова. Это каким д.... надо быть?!)
      swift stream
      swift stream
         41 / 848
      вчера в 15:09
      Нужно спросить у цорна, как с таким шлаком можно играть в футбол?
      Anisovich
      Anisovich
         126 / 848
      вчера в 15:07
      Чемпион мира в антисборной, позорище и только.
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