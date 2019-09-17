Символическая сборная 9-го тура. Карпин и «сыновья»

вчера, 12:30

Трио лидеров сохранило свое положение в таблице РПЛ , а в сборной «Соккер.ру» естественным образом оказались представители «Зенита», «Краснодара» и «Ростова».

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Когда смотришь на итоговый результат 4:2, не вдаваясь в детали, в голову первой мыслью точно не придет, что вратарь стал одним из героев матча, а между тем это так. Матвей Сафонов пропустил в дебюте от Соболева, которому помог рикошет, «Краснодар» быстро сравнял счет, но продолжил безалаберно играть в обороне, за что мог неоднократно поплатиться. Матвей совершил два суперсэйва после ударов с игры, а перед самым перерывом отразил пенальти в исполнении того же Соболева. В начале второго тайма «Краснодар» смял волжан, забив три мяча подряд, но сценарий матча мог быть иным, если бы не геройства Сафонова.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Вот что конкуренция животворящая творит! Смольников долгое время оставался, по сути, безальтернативным выбором на правый фланг обороны «Зенита» и это поспособствовало тому, что сильный футболист улегся в уютную теплую ванну и снизил к себе требования. Но стоило приехать Караваеву, как Игорь провел свой лучший матч за последние года три. Разрывал «Арсенал» по своей бровке, дорожил мячом и заработал решающий пенальти.

Вараздат Ароян («Урал»)

Подкупило то, с какой уверенностью Ароян в перерыве матча со «Спартаком» говорил: «Сейчас подожмем „Спартак“, и все получится». И действительно, «Урал» перевернул ход встречи с «красно-белыми» во втором тайме, а Вараздат закрыл калитку в обороне на замок. Ларссон, Понсе, Шюррле выглядели потерянными, а слова Арояна оказались пророческими: «Урал» поджал спартаковцев и победил.

Хордур Магнуссон ( ЦСКА )

Мы уже привыкли к тому, что ЦСКА чаще всего выходит из обороны с помощью передач Магнуссона. Иногда исландца подводит точность, но в игре с «Тамбовом» Хордур был хорош — 85% передач дошли до партнеров. Из борьбы Магнуссон тоже выходил победителем, а в концовке установил окончательный счет — 2:0 в пользу армейцев, правда, за три минуты до этого получил желтую карточку, из-за которой пропустит встречу с «Краснодаром». Ну да с кем не бывает?

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Владислав начинал в большом футболе на позиции вингера, у Юрия Семина превратился в штатного правого защитника, а в матче с «Сочи» легендарный тренер железнодорожников решил использовать Игнатьева слева, выставив на правом фланге Живоглядова. Перемена бровки не стала для Влада шоком, он оказался самым задействованным игроком «Локомотива» в матче — 95 касаний. Игнатьев придушил Бурмистрова с Мостовым, которых пришлось менять, а сам разумно подключался к атакам, следствием чего стал один выстрел по воротам Джанаева и три передачи под удар партнерам.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

Ключевой элемент волевой победы «Ростова» над «Ахматом». Норвежский хавбек не только выполнил большой объем работы в центральной зоне, но и шесть раз бил по воротам гостей. Это больше, чем у любого из его одноклубников и ровно столько же, как у «Ахмата» в полном составе. Норманн же поучаствовал в двух решающих эпизодах: сначала Швец чуть не оторвал Матиасу ногу, а через пару минут этой самой ногой норвежец послал в ворота Гудиева мяч, который оказался победным. Шикарный вышел гол!

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Кажется, для Крыховяка пора резервировать место в символической сборной навечно. Гжегош снова был в ударе, в матче с «Сочи» выдал очередной мастер класс: 93% точных передач и победный гол — только этого достаточно для «вызова» в сборную тура.

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Вокруг португальского полузащитника сейчас строится игра «Оренбурга». Рикарду хорошо видит поле, ловко прячется между линиями, у него по-футбольному светлая голова и ноги с правильным изгибом, чтобы воплощать задуманное. В первом тайме Алвеш искал передачами партнеров, а в начале второго тайма лично открыл счет. Весомый вклад в победу «Оренбурга» над «Рубином», хотя констатируем, что до конца матча Рикарду не доиграл, что с ним нередко случается, значит, нужно прибавлять в «физике», вместе с которой придет и стабильность.

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Сильные стороны марокканца вроде бы известны, но «Спартак» все равно не сумел нейтрализовать одного из лидеров «Урала». Эль-Кабир и в первом тайме намекнул Ещенко на будущие проблемы, а в эпизоде с победным голом Отман ушел от Андрея, как будто тому не 35, а 55 лет. Отмечаем участие Эль-Кабира и в первом взятии ворот «Спартака», это он сделал острую передачу в штрафную, после которой возник момент у Ильина. Отвозил «Спартак», иначе не скажешь.

Нападающие

Ари («Краснодар»)

«Краснодар» переиграл «Крылышки» коллективно, важный вклад сделал и вратарь Сафонов, и полузащитник Олссон, и вингер Сулейманов. Без Ари тоже не обошлось: русский бразилец поучаствовал во всех трех голах после перерыва. На его счету предпоследний пас в результативной атаке, голевая передача и гол. Одиннадцатиметровую дуэль Рыжикову Ари проиграл, но тут же исправился, сыграв на добивании.

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба открыл счет в дебюте матча с «Арсеналом» и помог команде завестись, когда туляки отыгрались в начале второго тайма. Артем — лидер «Зенита», и играет он по-лидерски. Игра с «Арсеналом» - стандартный успешный матч Дзюбы, в котором было место и результативному действию, и большому числу выигранных единоборств, и важным для партнеров эмоциям.

Тренеры

Дмитрий Парфенов («Урал») и Валерий Карпин («Ростов»)

Тот случай, когда у «Спартака» по итогам тура тренера не найдено, а в числе лучших два специалиста со спартаковским прошлым. Один из них уже работал с «красно-белыми», другой их только что переиграл. И не впервые. Команды Парфенова и Карпина в 9-м туре сыграли по одинаковому сценарию: проигрывая 0:1 к перерыву, забили по два мяча во втором тайме и одержали победы. Тренеры сработали грамотно, преуспели в оперативном управлении игрой, победили. Им и почет.