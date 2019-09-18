ПСЖ против «Реала» - гранды с проблемами

вчера, 12:30

В группе А есть два явных фаворита. И они сразу же берутся за выяснение отношений. «Соккер.ру» - о предстоящем матче ПСЖ и «Реала».

Положение дел

Вряд ли найдется человек, который скажет, что у ПСЖ или у «Реала» на данный момент все прекрасно, все отлажено и все работает, как нужно. Да, с турнирной точки зрения кажется, что у парижан все прекрасно. Они лидируют в Лиге 1, но история показывает, что им не нужно напрягаться хоть сколько-нибудь, чтобы лидировать в чемпионате Франции. И что не по результатам там следует судить о форме парижан. Лига 1 отдельно, Лига чемпионов – сама по себе.

В этом и беда ПСЖ – ему не с кем себя во Франции сравнивать и держать в тонусе. Поэтому судить о состоянии парижан перед такими вот встречами можно лишь по косвенным признакам. А они не очень радостные для команды Томаса Тухеля. Месяц назад случилось неожиданное поражение от «Ренна» (1:2), причем совсем по делу, а не из-за везения одних и нефарта других.

Потом ПСЖ одержал три подряд победы, но, например, в последнем туре обыграл «Страсбур» со счетом 1:0 на своем поле с огромным трудом благодаря голу Неймара в самой концовке. Пока складывается ощущение, что парижане не очень наладили взаимодействие в атаке из-за позднего прибытия Мауро Икарди и подвешенного состояния Неймара, а также травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе на старте.

Есть дисбаланс определенный и в обороне. Но не нужно думать, что только у ПСЖ все неважно. «Реал» тоже своей игрой пока радует только скептиков, занимая в чемпионате Испании третье место после четырех туров. У него в активе две победы и две ничьи. Причем даже последняя победа над «Леванте» (3:2) оказалась непростой: мадридцы умудрились создать нервотрепку, ведя со счетом 3:0 после первого тайма. И в Мадриде с балансом большие проблемы.

История отношений

Тут логично сравнивать этих соперников, когда ПСЖ уже вступил в новую, катарскую эру. Встречи парижан с «Реалом» заметно участились. Но если в свое время другой французский гегемон – «Лион» - создавал регулярно проблемы «сливочным», то ПСЖ пока не может подступиться к мадридцам. В 2015 году они схлестнулись так же на групповом этапе.

Тогда во Франции случилась нулевая ничья, а в Мадриде победил «Реал» со счетом 1:0. Более категорично все сложилось в плей-офф в 2018 году. Тогда «Реал» дважды обыграл парижан: со счетом 3:1 дома и 2:1 в гостях. Правда, три из пяти мячей забил Криштиану Роналду, который теперь пылит в составе «Ювентуса». Но зато у «Реала» есть Эден Азар. В общем, парижанам с «Реалом» не везет пока.

Ориентировочный состав ПСЖ : Навас, Менье, Кимпембе, Силва, Бернат, Верратти, Маркиньос, Гейе, Сарабия, Икарди, Ди Мария.

Ориентировочный состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Эдер, Варан, Марсело, Хамес Родригес, Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Азар.

Про проблемы ПЖС с балансом в атаке мы уже сказали – они вызваны выпадением исполнителей по тем или иным причинам. Конкретно в этом матче, например, Неймар не сыграет из-за дисквалификации, которую умудрился заработать в прошлом сезоне после игры с «Манчестер Юнайтед», в которой даже не участвовал.

У Кавани и Мбаппе еще проблемы со здоровьем, на лечении находится и Юлиан Дракслер с Тило Керером – последний мог бы добавить вариативности обороне ПСЖ . Поэтому Тухелю постоянно приходится импровизировать с игровыми сочетаниями, что не идет на пользу слаженности игры. А если слухи про напряженные отношения между Анхелем Ди Марией и Мауро Икарди окажутся правдой, то все еще интереснее.

Но и у «Реала» есть проблемы. Правда, в совсем другой зоне – в обороне. Серхио Рамос и Начо пропускают игру из-за дисквалификаций. Дошло до того, что в заявку попал молодой защитник Адриан де ла Фуэнте – впервые в карьере. Полагаться «Реалу» придется на пару Эдер – Варан, которая поиграла вместе до сих пор только в концовке последнего матча.

Отсутствие должного взаимопонимания может сказаться. Да и Азар впереди с нынешними партнерами играл совсем мало – тоже из-за травмы. При этом «Реал» не сможет рассчитывать на помощь Иско, Луки Модрича и Марко Асенсио. Получается, что и ПСЖ , и «Реал» к этой встрече подходят в неоптимальных вариациях и кондициях по многим параметрам: от качества игры и надежности до подбора исполнителей и уровня слаженности.