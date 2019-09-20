Эрлинг Халанд. Знакомьтесь, пока он не стал суперзвездой

вчера, 18:00

Он отметил дебют в Лиге чемпионов хет-триком и стал игроком недели, его отец играл за МЮ , а однажды Эрлинг забил 9 голов в одном матче. «Соккер.ру» - о восходящей звезде.

Сын футболиста

Эрлинг из футбольной семьи. Его отца, Альфа-Инге Халанда, могут вспомнить поклонники АПЛ со стажем, ведь норвежец 10 лет провел в Англии, куда приехал по приглашению легендарного Брайана Клафа. Правда, переезд Халанда из Норвегии затянулся, поэтому со знаменитым тренером в «Ноттингеме» защитник разминулся, что не помешало провести в составе «лесников» четыре года, чтобы потом перейти в ненавистный Клафу «Лидс Юнайтед». Последним клубом Альфа-Инге в Англии и карьере стал «Манчестер Сити», а еще на его счету 34 матча за сборную Норвегии и участие в ЧМ -1994.

Оле-Гуннар Сульшер — футбольный отец

Именно нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» первым поверил в Халанда и дал ему путевку в большой футбол. Эрлинг перешел в «Мольде» Сульшера из скромнейшего клуба «Брюне» совсем пацаном — ему не было еще и 17-ти. Но Оле-Гуннар не сомневался ни секунды после того, как заглянул в глаза юного коллеги по амплуа. «Я нашел убийцу!» - объявил тот, у которого лицо младенца, и бросил Халанда-младшего в пекло.

Парень не растерялся: 20 голов и 7 результативных передач за «Мольде» под руководством Сульшера. Но прошлой зимой пути этой успешной связи разошлись: Сульшер отправился тренировать «Манчестер Юнайтед», а Халанд перешел в «Зальцбург» за 5 миллионов евро. МЮ не попытался перехватить Эрлинга в начале года, хотя складывается полное ощущение, что именно такого форварда не хватает Сульшеру прямо сейчас.

Большой, но шустрый

Кстати, а «такой» — это какой? Халанда отличают внушительные габариты — его рост 194 сантиметра, но при этом он парень ловкий, подвижный и координированный. Умеет хорошо бежать, то есть подходит для футбола с кинжальными атаками, как у «Зальцбурга», но не затеряется и в позиционных атаках, где мощь поможет ему качественно действовать спиной к воротам, высокая стартовая скорость и голевое чутье обеспечат преимущество в штрафной.

9 голов в одном матче на молодежном чемпионате мира

Сборная Норвегии неудачно выступила на молодежном чемпионате мира, который проходил в мае-июне этого года в Польше: только третье место в группе с Уругваем, Новой Зеландией и Гондурасом. Первым двум норвежцы проиграли, зато Гондурас разгромили со счетом 12:0 в последнем туре группового этапа, хлопнув на прощание с турниром дверью. 9 из 12 голов забил Эрлинг Халанд. Этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира, причем ближайших преследователей норвежец опередил на 5 мячей. Какой бы там Гондурас ни был напротив, это выдающийся перформанс.

«Барселона» присматривается. МЮ в гонке

Да кто только не присматривается к Эрлингу Халанду прямо сейчас! Многие отчеты пропадут задаром, потому что такой потрясающий прогресс нападающего сужает круг претендентов на него. Понятно, что «Манчестер Юнайтед» будет в числе главных охотников, а Оле-Гуннар Сульшер — мощнейший козырь «красных дьяволов», тем более норвежцы исторически тяготеют к Туманному Альбиону, ведь и климат почти родной, и английским языком в большинстве своем владеют отлично. Но у Халанда выбор точно будет, и сказать твердое «нет!» южным соблазнам будет не так-то просто.

«Барселона» уже давно положила глаз на норвежского нападающего. Каталонские спортивные газеты сообщали о скаутах на матчах молодежной сборной Норвегии еще во время чемпионата мира. Если верить Mundo Deportivo, представители «Барсы» регулярно посещают матчи «Зальцбурга» в нынешнем сезоне. В общем-то, все логично, ведь «сине-гранатовые» просматривают кандидатов на замену Луису Суаресу в центре атаки. Понятно, что смотрят не только Эрлинга, но он входит в число соискателей вакансии, которая в скором времени освободится. Отчеты по его игре наверняка получаются небезынтересными, ведь к середине сентября у Халанда уже 17 голов и 5 «ассистов» во всех турнирах.

Отметил дебют в Лиге чемпионов хет-триком

До матча с «Генком» Халанд в Лиге чемпионов не играл, да и в основной сетке Лиги Европы провел на поле только четыре минуты. Так что игру против бельгийцев можно назвать полноценным дебютом. И он точно удался! Кстати, Халанд стал третьим самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов, его опередили только Рауль и Руни, которые успели оформить «трюки шляпы» еще до исполнения 19 лет. Эрлинга признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, норвежец опередил Марка-Андре тер Штегена, Анхеля Ди Марию и Мислава Оршича, который тоже забил три мяча.

Стоимость Халанда растет не по дням по часам

В начале года «Зальцбург» приобрел его за 5 миллионов евро у «Мольде», сейчас «Трансфермаркт» оценивает Халанда в 12, хотя за такие деньги австрийцы не продадут даже левую ногу перспективного нападающего. На стоимость молодых футболистов влияет оценка их перспектив, а будущее Эрлинга выглядит расчудесным и усыпанным голами. Одним только хет-триком в ворота «Генка» Халанд, возможно, поднял свой ценник вдвое. Сложно сказать, на какой отметке остановится ценник, но предположу, что «Зальцбург» сможет выручить за Халанда до 50 миллионов евро.