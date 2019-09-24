«Победа Месси — полный цирк». Реакция на награду ФИФА

вчера, 19:14

Не все согласны с победой Лионеля Месси, особенно ярко сегодня полыхает в Англии, где считают, что ван Дейка незаслуженно обделили. «Соккер.ру» закрывает горячую тему.

Как отреагировали претенденты и победитель?

Лионель Месси, The Best 2019 года:

Разделять радость этого момента здесь вместе со своими детьми – бесценно. Для меня индивидуальные награды второстепенны, а на первый план выходит командный успех. Но сегодня особенный день. Здесь мои жена и дети, это их первый визит на церемонию.

Я был близок к победе. В то же время, я не думаю, что нас с Лионелем можно сравнивать как футболистов. Месси – игрок атаки, а я защитник. Месси – выдающийся футболист, возможно, лучший игрок всех времён. Это не горькое поражение. Я очень рад за него. Я уже говорил ранее, что считаю командные награды более значимыми. Индивидуальный приз – это как бонус для меня.

Терпение и настойчивость – два качества, которые отличают профессионала от любителя. Всё великое когда-то начиналось с малого. Ты не можешь достичь всего, но можешь приложить все свои силы для достижения своих целей. И важно помнить: после заката всегда наступает рассвет.

Как отреагировал футбольный мир?

Самуэль Это`О:

Для меня лучший футболист года это Мохамед Салах или же Садио Мане. Однако их здесь нет.

Самое яркое, что случилось на церемонии ФИФА в Милане - это костюм Самуэля Это`О https://t.co/7E98sBHWB6 pic.twitter.com/pNQENLP5Oa — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) September 24, 2019

Роналдо:

Кто заслужил награду? Может быть, ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист. Он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси.

Висенте Дель Боске:

Для меня Месси - лучший из всех, но это не касается Роналду. В прошлом году некоторые говорили, что Роналду сбавил, но ничего подобного не было. Месси и Роналду не имеют границ.

Марк-Андре тер Штеген:

Особенная ночь в Милане для празднований в честь прекрасной игры – футбол. Огромные поздравления как Месси, так и Френки. Вперёд, „Барса“!

A special night in Milan celebrating our beautiful game, football. A big congratulations to both Messi and Frenkie. Força Barça! pic.twitter.com/KL1aDyGSXy — Marc ter Stegen (@mterstegen1) September 23, 2019

​Станислав Черчесов:

Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный сезон, он как всегда много забивал. Но Роналду при значимых личных показателях еще и титулы брал — например, Лигу Наций со сборной Португалии и Серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моем выборе.

ФК «Барселона»:

«Барселона» назвала 17 причин, почему Лионель Месси выиграл The Best. Изучите их, не пожалеете. Спойлер: одна из причин - «бронза» Копа Америка.

Меган Рапино, обладательница The Best-2019 среди женщин:

Вирджил должен был выиграть этот приз. Он очень милый.

Пол Мерсон, бывший футболист «Арсенала»:

Если у меня спросят, заслужил ли Месси эту награду, я отвечу: нет, нет, нет и еще раз нет. Прошу прощения, но это какой-то бред. Он привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов? Нет. Забил ли он много голов «Алавесу»? Наверное. Такую награду получают за нечто особенное. Ван Дейк сделал это особенное: помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. И, кстати, не дал это сделать «Барселоне» с Месси, которые мечтали об это победе. Эта премия — посмешище, итоги голосования — полный цирк. Хотите знать, почему так произошло? Потому что ФИФА начала вручать награду самостоятельно в 2016 году, и в первые два раза ее получил Роналду, а в прошлом году — Модрич. Теперь им пришлось отдать приз Месси. Мне обидно за ван Дейка. Что он еще должен был сделать? Вирджил вывел свою команду на новый уровень в прошедшем сезоне, Месси этого не сделал. ФИФА вообще не интересует АПЛ , посмотрите на символическую сборную года, там в основном представители Примеры.

Официальный «твиттер» сборной Португалии:

Сообщество «Твиттера»:

edip besen: Да-да, ФИФА , Садио Мане играл в гольф, а Бернарду Силва — в теннис.

Señor Majëd: Я без понятия, что выпивали в ФИФА прошедшей ночью, но точно знаю, что Месси еще весной исчез на «Энфилде» и с тех пор не появлялся. И он выигрывает приз лучшему игроку года. Это шутка такая?

second_driver: Когда Месси закончит карьеру, ФИФА еще несколько лет будет вручать ему индивидуальные призы. Контракт, знаете ли.



AoDTGNB: Ой, идите нах**, пацаны. Видите Рамоса и Марсело в символической сборной? Это тупо конкурс популярности.

Real Ignacio: Ван Дейка ограбили. ФИФА , это просто афера. И мы уже не первый раз видим подобное де**мо.

Dale Anders: Месси заслужил, потому что он лучший футболист на планете.

Fares Abd'Allah: Кстати, сам Месси проголосовал за Мане. Он знает, кто больше других заслужил награду.

theclipse_next: Приз должен называться «Месси» и вручаться каждый год Лионелю как лучшему игроку, когда-либо игравшему. Другое дело, премии футболистам, которые приходят и уходят… Но то, что сделал Месси и продолжает делать, никто и никогда не повторит.