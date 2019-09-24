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«Победа Месси — полный цирк». Реакция на награду ФИФА

вчера, 19:14

Не все согласны с победой Лионеля Месси, особенно ярко сегодня полыхает в Англии, где считают, что ван Дейка незаслуженно обделили. «Соккер.ру» закрывает горячую тему. 

Как отреагировали претенденты и победитель?

Лионель Месси, The Best 2019 года: 

Разделять радость этого момента здесь вместе со своими детьми – бесценно. Для меня индивидуальные награды второстепенны, а на первый план выходит командный успех. Но сегодня особенный день. Здесь мои жена и дети, это их первый визит на церемонию.

Вирджил ван Дейк: 

Я был близок к победе. В то же время, я не думаю, что нас с Лионелем можно сравнивать как футболистов. Месси – игрок атаки, а я защитник. Месси – выдающийся футболист, возможно, лучший игрок всех времён. Это не горькое поражение. Я очень рад за него. Я уже говорил ранее, что считаю командные награды более значимыми. Индивидуальный приз – это как бонус для меня. 

 

Криштиану Роналду: 

Терпение и настойчивость – два качества, которые отличают профессионала от любителя. Всё великое когда-то начиналось с малого. Ты не можешь достичь всего, но можешь приложить все свои силы для достижения своих целей. И важно помнить: после заката всегда наступает рассвет.

 

Как отреагировал футбольный мир?

Самуэль Это`О:

Для меня лучший футболист года это Мохамед Салах или же Садио Мане. Однако их здесь нет.

 

 

Роналдо: 

Кто заслужил награду? Может быть, ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист. Он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси.

Висенте Дель Боске: 

Для меня Месси - лучший из всех, но это не касается Роналду. В прошлом году некоторые говорили, что Роналду сбавил, но ничего подобного не было. Месси и Роналду не имеют границ. 

Марк-Андре тер Штеген: 

Особенная ночь в Милане для празднований в честь прекрасной игры – футбол. Огромные поздравления как Месси, так и Френки. Вперёд, „Барса“!

 

 

​Станислав Черчесов:

Ван Дейк провел хороший сезон, выиграл Лигу чемпионов, был очень заметен в этом турнире и великолепно выглядел в финале. У Месси тоже получился отличный сезон, он как всегда много забивал. Но Роналду при значимых личных показателях еще и титулы брал — например, Лигу Наций со сборной Португалии и Серию А с «Ювентусом». Это и сыграло определяющую роль в моем выборе.

ФК «Барселона»:

«Барселона» назвала 17 причин, почему Лионель Месси выиграл The Best. Изучите их, не пожалеете. Спойлер: одна из причин - «бронза» Копа Америка. 

Меган Рапино, обладательница The Best-2019 среди женщин:

Вирджил должен был выиграть этот приз. Он очень милый.

Пол Мерсон, бывший футболист «Арсенала»:

Если у меня спросят, заслужил ли Месси эту награду, я отвечу: нет, нет, нет и еще раз нет. Прошу прощения, но это какой-то бред. Он привел «Барселону» к победе в Лиге чемпионов? Нет. Забил ли он много голов «Алавесу»? Наверное. Такую награду получают за нечто особенное. Ван Дейк сделал это особенное: помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. И, кстати, не дал это сделать «Барселоне» с Месси, которые мечтали об это победе. Эта премия — посмешище, итоги голосования — полный цирк. Хотите знать, почему так произошло? 

Потому что ФИФА начала вручать награду самостоятельно в 2016 году, и в первые два раза ее получил Роналду, а в прошлом году — Модрич. Теперь им пришлось отдать приз Месси. Мне обидно за ван Дейка. Что он еще должен был сделать? Вирджил вывел свою команду на новый уровень в прошедшем сезоне, Месси этого не сделал. ФИФА вообще не интересует АПЛ, посмотрите на символическую сборную года, там в основном представители Примеры. 

Официальный «твиттер» сборной Португалии:

 

 

Сообщество «Твиттера»:

edip besen: Да-да, ФИФА, Садио Мане играл в гольф, а Бернарду Силва — в теннис. 

Señor Majëd: Я без понятия, что выпивали в ФИФА прошедшей ночью, но точно знаю, что Месси еще весной исчез на «Энфилде» и с тех пор не появлялся. И он выигрывает приз лучшему игроку года. Это шутка такая?

second_driver: Когда Месси закончит карьеру, ФИФА еще несколько лет будет вручать ему индивидуальные призы. Контракт, знаете ли.

 

 


AoDTGNB: Ой, идите нах**, пацаны. Видите Рамоса и Марсело в символической сборной? Это тупо конкурс популярности.

Real Ignacio: Ван Дейка ограбили. ФИФА, это просто афера. И мы уже не первый раз видим подобное де**мо. 

Dale Anders: Месси заслужил, потому что он лучший футболист на планете. 

 

 

Fares Abd'Allah: Кстати, сам Месси проголосовал за Мане. Он знает, кто больше других заслужил награду. 

theclipse_next: Приз должен называться «Месси» и вручаться каждый год Лионелю как лучшему игроку, когда-либо игравшему. Другое дело, премии футболистам, которые приходят и уходят… Но то, что сделал Месси и продолжает делать, никто и никогда не повторит.

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Все комментарии
hohoл
hohoл ответил pelbekrob
сегодня в 00:11
Пол Мерсон-типичный твердолобый англичанин. Порылся в памяти-ну не могу его вспомнить как футболиста или тренера.Конечно его раздражает Месси,который почти с ценра поля может пройти пол команды,включая вратаря,и положить мяч.
Может? Вот Роналдиньо, РоналдО могли и делали это, только не с леганесами всякими. Вот звезды! Месси и Рон хороши, но не настолько, как ни крути.
рус фан
рус фан
   265 / 973
вчера в 23:40
Салаху я отдал бы свой голос, он лучший снайпер АПЛ и победил в ЛЧ забив гол в финале.
faneng
faneng
   399 / 973
вчера в 23:23
Конечно, цирк, как всегда впрочем. Я помню, как Эшли Коул (победитель ЛЧ с Челси) возмущался в 2012 году: "Чтобы попасть в сборную ФИФА, надо иметь испанский паспорт". Тогда вся сборная года была из игроков Примеры. И это продолжается. Реал полностью провалился в этом году - Марсело, Модрич и Рамос в сборной года. Месси потерялся после игры на Энфилде (провал в финале Кубка Испании, на Копа Америка, сейчас долгая травма) - и он лучший игрок года???
pelbekrob
pelbekrob
   926 / 973
вчера в 21:37
Пол Мерсон-типичный твердолобый англичанин. Порылся в памяти-ну не могу его вспомнить как футболиста или тренера.Конечно его раздражает Месси,который почти с ценра поля может пройти пол команды,включая вратаря,и положить мяч.
League1
League1
   216 / 973
вчера в 21:37
Сколько же тухлых наград у гнома! Ужас!
Скоро сам из-за них протухнет.
eleven LC
eleven LC
   224 / 973
вчера в 21:23
Игрок (Месси)не выигравший ни одного международного титула стал лучшим в мире
Игрок котрый пол года не играл изза травмы (Марсело) в сборной года
Это всё что нужно знать про эту награду!
NOVA
NOVA
   562 / 973
вчера в 21:11
цирк и уже не первый раз!!
NGYCR7
NGYCR7
   40 / 973
вчера в 20:45
Пол Мерсон просто сказал в точку. ни прибавить не отнять!
Serg3.12
Serg3.12
   10 / 973
вчера в 20:35
Правильно поступили организаторы, барсаглоров надо было поддержать!)
ilyafrom
ilyafrom
   255 / 973
вчера в 20:34
Спорить бесполезно. Кто бы не выиграл всегда будут споры. Но Месси лучший
Aris
Aris
   754 / 973
вчера в 20:18
Вот и российский футбол точно такой же! Лихорадочный! Ни совести, ни чести!
abramjan
abramjan ответил steelhead
   137 / 973
вчера в 20:14
Эта премия, в любом случае, не стоит даже гроша, золотой мяч вручает Франс-Футбол. А это жалкое подобие только для удовлетворения ЧСВ функционеров ФИФА.
что эта что золотой мяч...любая индивидуальная награда в командном виде спорта полнейшая чушь
bonek
bonek
   575 / 973
вчера в 20:14
не согласен что ван дейк не дал Барсе выиграть Лч..вратарь Аллисон--вот кто не дал выиграть Барсе ЛЧ и сами игроки Барсы, альба и ещё некоторые пижоны в Барсе..а ван дейк пропустил атаки того же Месси, когда он выводил на ударную позицию альбу, коутиньо, суареса с 1-й по 52 минуту ответного матча, а все три удара пришлись в створ Аллисону, которых он отразил..другое дело что все три удара были слабо реализованы..что касается финала ЛЧ, я хоть и болел за ливер , но более скучного финала и практичного и с тусклой игрой ливера я ещё скучнее финал этого года не видел...так что Мане больше может заслужил ЗМ.. и ливер в первом матче против барсы пропустил ТРИ мяча и кучу опасных моментов..так что Месси--по праву лучший!!!
волгодон 2
волгодон 2 ответил 7 из 9
   34 / 973
вчера в 20:12
Простите меня за эти слова, но Черчесов - 56. Я более тупого объяснения не видел. Месси что, ничего не выиграл у него что ли? И почему Роналду, если Бернарду Силва ещё больше трофеев взял? Господи, что за 14ок, не перестаю удивляться. П.С. В качестве бонуса первая строчка статьи: "Не все согласны с победой Лионеля Месси, особенно ярко сегодня полыхает в Англии..." Соккер, ты стал полностью "жёлтым", поздравляю!
Мнений и аргументов может быть много.Но редактор обязан быть нейтральным.
abramjan
abramjan
   137 / 973
вчера в 20:12
достаточно быть барсоглором что бы понять что меся лучший игрок года)))....для нормальных людей это просто прикол
steelhead
steelhead
   228 / 973
вчера в 20:08
Эта премия, в любом случае, не стоит даже гроша, золотой мяч вручает Франс-Футбол. А это жалкое подобие только для удовлетворения ЧСВ функционеров ФИФА.
7 из 9
7 из 9
   12 / 973
вчера в 20:01
Простите меня за эти слова, но Черчесов - 56. Я более тупого объяснения не видел. Месси что, ничего не выиграл у него что ли? И почему Роналду, если Бернарду Силва ещё больше трофеев взял? Господи, что за 14ок, не перестаю удивляться.
П.С. В качестве бонуса первая строчка статьи: "Не все согласны с победой Лионеля Месси, особенно ярко сегодня полыхает в Англии..." Соккер, ты стал полностью "жёлтым", поздравляю!
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