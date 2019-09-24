Месси – шестикратный

сегодня, 09:30

В Милане наградили лучших футболистов года по версии ФИФА . «Соккер.ру» считает, что к премии The Best есть вопросы.

Стоит сразу оговориться, что абсолютно все награды, врученные в Италии на этой церемонии, не будем перечислять. Например, в женском футболе все более чем логично. Лучшим тренером стала Джилл Эллис, которая привела сборную США к победе на чемпионате мира. А лучшей футболисткой – Меган Рапино, которая и чемпионат мира выиграла, и лучшим игроком турнира стала. Но в мужском футболе распределение наград вызвало вопросы. Даже начиная с символической сборной года, на которую мало кто обращает внимание. Вот ее участники в этом году:

Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – Серхио Рамос («Реал», Испания), Матийс де Лигт («Аякс»/«Ювентус», Нидерланды), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Марсело («Реал», Бразилия) – Лука Модрич («Реал», Хорватия), Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды), Эден Азар («Челси»/«Реал», Бельгия) – Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Килиан Мбаппе ( ПСЖ , Франция).

Наверное, по тройке нападения вопросов особых нет. Эти форварды, действительно, держали марку в этом году достойно и вызывали восторг. Но организаторам явно не хватило места в атаке и они решили наплевать на потенциальную схему, хотя само понятие символической сборной подразумевает, что нужно, чтобы этот набор игроков гипотетически мог бы составить полноценную команду со всеми амплуа и линиями.

Азар в роли полузащитника в этой компании смотрится избыточно, но и без него было бы странно в этом году – индивидуально он выдал шикарный прошлый сезон. Вопросы с включением Модрича – другого свойства. Кажется, его добавили по привычке, потому что человек хороший. Но еще больше смущает наличие в команде Марсело, который своей игрой в 2019 году ну никак не мог потянуть на место аж в символической сборной года ФИФА .

Причины попадания бразильца в команду останутся загадкой. Видимо, работал какой-то рандомайзер – иначе это решение не объяснить. Либо люди, которые отвечают за этот выбор, напрочь забыли про крайних защитников «Ливерпуля», например. Можно, кстати, при желании придраться и к позиции правого защитника – Рамос там не играл тысячу лет, но это как и в истории с Азаром – нужно было впихнуть. И если добавление Эдена оправдано само по себе, то необходимости в Рамосе там не видно.

Но самое интересное в этих премиях всегда – выбор лучшего игрока. Им в этом году стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. В этом месте многие сказали «Опять!» и выключили телевизор/закрыли вкладку браузера. Это уже шестая подобная награда для Месси, тогда как его главный конкурент Криштиану Роналду имеет пять таких премий.

Но в этом году Роналду отмечался какими-то прорывами в Лиге чемпионов (вытащил «Ювентус» мимо «Атлетико», например), а также выиграл Лигу Наций со сборной Португалии, это если не говорить, что с тем же «Ювентусом» он стал чемпионом Италии. Но тут и у Месси с «Барселоной» все получилось. Зато у Роналду не было такого провала, как у «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Не было скандала и беспомощной игры в турнире сборных, как это произошло с Аргентиной на Кубке Америки, который завершился обвинением всех вокруг в коррупции со стороны обидевшегося Месси. И даже если не брать этих классических оппонентов, есть же свежая кровь – Вирджил ван Дейк, заслуги которого отметили в УЕФА , например, назвав лучшим.

Тут восхитительная игра и результаты на всех уровнях. Но дело в том, что награда ФИФА , скажем так, более безответственная, чем премия того же УЕФА , где многое решают профессиональные журналисты, которые въедливо все анализируют и выбирают. В награде ФИФА их голос вносит лишь на четверть вклад. Еще четверть дают болельщики, голосовавшие на сайте. Понятно, что они в большинстве своем будут отдавать предпочтение просто тому, кто им больше нравится, а не тому, кто играл лучше в этом году. Это логично – нельзя требовать с болельщика беспристрастной оценки. Но и не спрашивать ФИФА не может – это хороший маркетинговый ход.

Еще половина вклада – капитаны национальных сборных и тренеры. Вот тут тоже большие проблемы. Зачастую они относятся довольно безответственно к процедуре выбора, считая, что их единичный голос ничего особо не решит. Поэтому тоже по привычке, на автомате, называют имена тех, кто примелькался, кто просто лучший, не задумываясь над тем, что награда – про этот год, а не про историю. И получается, что премия называет, по сути, не лучшего игрока года, а наиболее популярного и просто наиболее яркого игрока вообще.

Вряд ли кто станет спорить, что Месси – один из лучших, если не лучший футболист мира – это так. Но премия не про это. Иначе ее стоило бы вручать раз в два-три года и не устраивать серийных коронаций. Любопытно, что если посчитать отдельно голоса всех четырех составляющих, то журналисты отдали первое место ван Дейку, а все остальные – Месси. При этом случаев, когда ван Дейка ставили на первое место, больше, чем Месси. Но система подсчета такова, что баллы переводятся во вторичные, а значение вторых и третьих мест в итоговой схеме тоже играет роль.

В результате Месси набрал 48 баллов, у ван Дейка их 38, у Роналду – 36. Интересно, как сама эта троица проголосовала. Месси поставил на первое место Садио Мане, Роналду он отдал вторую позицию, а на третью поставил Френки де Йонга. Криштиану вообще не включил в свою тройку Месси, отдав предпочтение де Лигту, де Йонгу и Мбаппе. А вот ван Дейк на первое место поставил как раз Месси, затем у него идут одноклубники Мане и Салах.