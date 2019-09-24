17 причин, почему Месси лучший в мире. Отвечает «Барселона»

сегодня, 16:30

Лионель Месси получил награду The Best от ФИФА , что не всем понятно и приятно, но «Барселона» с ходу назвала «17 причин почему». «Соккер.ру» передает месседж «Барсы».

Вступительное слово к статье-поклонению на сайте «Барселоны» таково: «Величайший игрок всех времен был также назван Лучшим в 2019 году». Кто-то скажет, что дальше можно не читать (не уходите, ребята, будет еще веселее!), кто-то посмеется над напыщенной формулировкой. И это правда уморительно звучит, если на секундочку вспомнить о существовании логики. Мне кажется, если называешь кого-то «Величайшим игроком всех времен» (далее - ВИВВ), то после этого нужно ставить точку.

Продолжение о том, что ВИВВ был лучшим в 2019 году звучит глуповато, потому что «Величайший» не должен ни с кем соревноваться, он вроде как выше всего этого. Или 2019-й вне времени? На мой взгляд, в принципе неправильно засовывать под спойлер «Величайший игрок всех времен» футболиста, который продолжает карьеру, а если уж сделали это, тогда отыгрывайте партию до конца и сообщайте об очередной награде Месси с непроницаемым «покерфейсом», мол, иначе и быть не может. Искать 17 причин, почему ВИВВ был лучшим в 2019 году — такая милая нелепость, особенно, если ознакомиться с этими причинами.

1. Победитель Ла Лиги и Суперкубка Испании

В прошлом сезоне Лионель выиграл еще два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок, теперь у него в общей сложности 34 командных трофея с «Барселоной», что делает его лучшим в истории клуба.

34 трофея внушают уважение, но забавно, что в контексте избранности Лионеля в 2019 году работники пресс-службы «Барселоны» упомянули Суперкубок Испании, завоеванный прошлым летом. А если бы правила розыгрыша этого трофея в Испании не изменились и этим летом «Барса» снова взяла Суперкубок или, напротив, проиграла бы?

2. Лучший бомбардир Ла Лиги

В чемпионате Испании 2018/19 Месси забил 36 голов в 34 матчах, привел «Барселону» к 26 чемпионству и в третий раз подряд выиграл гонку бомбардиров Ла Лиги. В общей сложности это шестой «Трофей Пичичи» в карьере Лионеля, столько же у Тельмо Сарры, с которым он делит рекорд.

3. Европейская «Золотая бутса»

Не только «Трофей Пичичи» достался Месси благодаря его результативности в прошедшем сезоне, но и «Золотая бутса» - лучшему бомбардиру Старого Света в национальных чемпионатах. Эту награду «Величайший игрок всех времен» выиграл в третий раз подряд и в шестой раз в карьере, что является рекордом.

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов

И эту вершину Месси покорил в шестой раз в карьере. В предыдущем розыгрыше он забил 12 голов в 10 матчах.

5. 600-й гол за «Барселону»

Добрался до невероятной отметки и увеличил и так гигантский отрыв от других результативных игроков в истории клуба, каждый следующий гол Лео — новый рекорд.

Зачем здесь эта причина? Безусловно, это выдающееся достижение, но оно имеет отношение только к «Барселоне», но никак не к награде The Best, в справедливости вручения которой нас пытаются убедить. Каталонская логика снова оказалась хромой. По факту Лео мог забить два мяча за сезон, и один из них оказался бы 600-м в составе «Барселоны». И?

6. Больше всего голов со штрафных в европейских топ-лигах

В сезоне 2018/19 Месси шесть раз забивал прямыми ударами со штрафных. Больше, чем любой другой игрок, выступавший в чемпионатах Испании, Франция, Италии, Германии и Англии.

7. 400-й гол в Ла Лиге

Месси стал первым, кто достиг этой отметки в высшей лиге чемпионата Испании.

И снова браво, но аргумент такой же, как с 600-м голом за «Барселону».

8. 50+ голов в шести сезонах за карьеру

Забив 51 гол в 50 матчах всех турниров в кампании 2018/19, Месси в шестой раз в карьере переступил черту в полсотни забитых мячей за сезон.

9. Установил рекорд по количеству побед в истории Ла Лиги

Месси превзошел по этому показателю бывшего голкипера «Реала» Икера Касильяса, у которого осталось 334 победы.

10. Установил рекорд по количеству побед в истории «Барселоны»

Месси оставил позади Хави, одержав 477-ю победу в истории «Барселоны». Это произошло в матче с «Бетисом», в котором Лео оформил хет-трик.

11. Установил рекорд по количеству титулов в истории «Барселоны»

10 побед в чемпионате Испании — рекорд для футболистов «Барселоны». До национального рекорда, который принадлежит экс-игроку «Реала» Франциско Хенто, осталось две победы в Ла Лиге.

12. Лидер Ла Лиги по количеству результативных передач

В прошедшем сезоне Примеры Месси стал не только лучшим снайпером Ла Лиги, но и лучшим ассистентом с 13 результативными передачами. Столько же у Пабло Сарабии, выступавшего за «Севилью».

13. 20+ голов в Ла Лиге 11-й сезон подряд

Единственный, кто добился такого результата. С кампании 2008/09 Месси неизменно забивает больше 20 голов в чемпионате Испании.

14. 50+ голов в Кубке Короля за карьеру

Три гола Месси в предыдущем розыгрыше Кубка Короля довели общее число его голов в этом турнире до 51. Выше только Хавьер Самитьер (64 точных удара).

15. 50+ хет-триков в карьере

Три гола в ворота «Севильи» в прошедшем сезоне помогли Месси достичь отметки в 50 хет-триков за карьеру. 44 раза он демонстрировал «уловку шляпы» в матчах за «Барселону», 6 раз — в футболке сборной Аргентины.

16. Первый игрок, забивший в шести разных финалах Кубка Короля

Финал против «Валенсии» сделал Месси уникальным (опять), ведь это был шестой результативный для него лично финал Копа дель Рей. Правда, впервые гол Лео не обеспечил «Барсе» трофей.

Мы знаем, что у Месси прекрасная карьера, и он навеки в книгах рекордов «Барселоны» и чемпионата Испании, но все эти статистические прелести не о 2019 годе, а в целом о величии аргентинца, которое сомнению никто не подвергает.

17. Бронзовая медаль Копа Америка 2019

Месси вывел Аргентину в полуфинал турнира, где «Альбиселесте» уступили Бразилии, но в матче за третье место одолели Чили.

И тут у меня с глаз упали шоры: да они же троллят не нас с вами, а самого батюшку Лео!