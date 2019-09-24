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Дзюба - лучший игрок матча «Зенит» - «Рубин»

сегодня, 11:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Артем Дзюба стал лучшим игроком матча 10-го тура РПЛ против «Рубина». Такой выбор сделали болельщики петербургского клуба. 

 

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Все комментарии
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 13:36
ахахах
стыдно за бревно длинное!!!!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   86 / 986
сегодня в 13:33
Дзюбинатор заслужил.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил LOpp
   133 / 986
сегодня в 12:56
Дзюба в матче с Рубином - 0 голов, 0 передач. опять в Тарасовке Твиттер Зенита взломали.
Спартак четыре матча подряд посерьёзней взламывают. Всего, целиком.
И так взламывают, что вылетает из турниров, тренер пишет заявление на уход. А на каждом матче болелы спартака дерутся между собой. Рассказывают что даже в пресс-центре открывашки, спартаковские блогеры друг друга за грудки хватают.
andreika20133
andreika20133
   554 / 986
сегодня в 12:32
Да Дзюба стал напоминать Кержакова. Очень полезный в игре для команды игрок . Заслужиное звание лучшего игрока.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 12:20
Дзюба отлично на команду работает, оттягивая на себя сразу троих соперников.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 12:14
...и лучший шоумен тура.Пошутил так тонко и артистично,что чокнутые сторонники всерьёз начали подписывать петицию о "признании гола Дзюбы состоявшимся".Мнение спартачей не учитывать,они всегда против,как и положено терпилам.Если даже Дзюба забьёт победный гол в финале Кубка ЛЧ,они всё равно будут утверждать,что это никчемный игрок.Берите пример с меня :Когда Федун выступает и говорит,что "дважды-два будет четыре",я просто скриплю зубами,но соглашаюсь...
kastites
kastites
   57 / 986
сегодня в 12:00
Справедливо
Binger
Binger
   28 / 986
сегодня в 11:58
Дзюба был лучшим, все справедливо.
LOpp
LOpp
   11 / 986
сегодня в 11:51
Дзюба в матче с Рубином - 0 голов, 0 передач.
опять в Тарасовке Твиттер Зенита взломали.
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