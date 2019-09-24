Дзюба - лучший игрок матча «Зенит» - «Рубин»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Артем Дзюба стал лучшим игроком матча 10-го тура РПЛ против «Рубина». Такой выбор сделали болельщики петербургского клуба.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что нападающий Артем Дзюба стал лучшим игроком матча 10-го тура РПЛ против «Рубина». Такой выбор сделали болельщики петербургского клуба.
стыдно за бревно длинное!!!!
стыдно за бревно длинное!!!!
И так взламывают, что вылетает из турниров, тренер пишет заявление на уход. А на каждом матче болелы спартака дерутся между собой. Рассказывают что даже в пресс-центре открывашки, спартаковские блогеры друг друга за грудки хватают.
И так взламывают, что вылетает из турниров, тренер пишет заявление на уход. А на каждом матче болелы спартака дерутся между собой. Рассказывают что даже в пресс-центре открывашки, спартаковские блогеры друг друга за грудки хватают.
опять в Тарасовке Твиттер Зенита взломали.
опять в Тарасовке Твиттер Зенита взломали.