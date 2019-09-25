Субботний разгром «Уотфорда» на «Этихад Стедиум»

вчера, 14:09

До 22 сентября самая крупная победа в домашнем матче Английской Премьер Лиги была зафиксирована 14 лет назад. В сезоне 1994/95 команда «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромила команду гостей клуб «Ипсвич Таун». Счет в матче действительно был рекордным, 9:0 в пользу хозяев поля.

В минувшую субботу этот рекорд мог быть побит с легкость. Однако не хватило совсем чуть- чуть. В домашнем матче на «Этихад Стедиум» футболисты команды «Манчестер Сити» устроили настоящий разгром команде «Уотфорд». На этот раз на табло красноречиво горели две цифры 8:0 в пользу «горожан».

Что происходило на футбольном поле

Команда «Уотфорд» в этом сезоне явно не в состоянии выдержать спортивный ритм и темп, предъявляемые командам участницам сильнейшим клубным турниром Европы. Провинциальный клуб, который еще в прошлом сезоне довольно уверенно цеплялся за середину турнирной таблице, в новом сезоне играет откровенно слабо. В 6 прошедших турах команда сумела добыть только два очка. Успешными можно назвать домашнюю ничью 2:2 против «Арсенала» и выездную ничью 1:1 в матче с «Ньюкаслом».

Все остальные матчи закончились для команды из Уотфорда поражениями. Разница забитых мячей впечатляющая 4 против 18.

Однако если предыдущие неудачи клуба носили чисто технический и спортивный характер, в субботу стало ясно, что «Уотфорд» на грани катастрофы. Диагноз был поставлен в матче 7 тура в Манчестере, где аутсайдера экзаменовал действующий чемпион АПЛ команда «Манчестер Сити».

Если оценивать прошедшую игру с точки зрения спортивного интереса, происходящее на поле вызывало неоднозначные эмоции. Складывалось ощущение, что на поле присутствует одна команда, которой в спарринг - партнеры поставили команду любителей. Футболисты «Манчестер Сити» играли вдохновенно и с азартом. В этом матче в одни ворота залетало все. Из сделанных за матч 11 ударов в створ, восемь раз мяч пересекал линию ворот.

Игра была сделана к 18 минуте, когда счет на табло был 5:0 в пользу хозяев. Во втором тайме рисунок игры не изменился. Футболисты «Мансити» продолжали играть в свое удовольствие, отрабатывая все возможные варианты игры в атаке. Гости выглядели обреченно, не сумев за весь матч создать более менее сносного голевого момента.

Во втором отрезке матча еще дважды сумел отличить Бернарду Силва, сумевший в итоге заработать хет-трик. Финальную точку в разгроме поставил Кевин де Брюйне, забивший мяч на 88-й минуте.