Два медведя в одной берлоге

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«Соккер.ру» рассказывает о сложных отношениях вратарей сборной Германии.

Несколько дней назад наш сайт рассказывал о ситуации вокруг и . Дело пахнет конфликтом, способным расколоть Манншафт. Однако, всё новое – это хорошо забытое старое. Подобные тёрки возникали не раз. Вот их то мы и вспомним.

Печальный рекорд Квята

Наш представитель в Формуле-1 тут не при чём. Квят – это прозвище Хайнца Квятковски, одного из сильнейших вратарей Германии 50-ых. Голкипер дортмундской «Боруссии» до конца своих лет не мог слышать два имени – Зепп Гербергер и Тони Турек. Если кто-то их произносил в обществе Квята, тот морщился и выходил прочь.

Наспех собранная в 1954 году сборная Западной Германии отправилась на чемпионат мира в Швейцарию без особых иллюзий. Со дня окончания самой кровопролитной войны не прошло и десяти лет. Отношение к немцам в мире было, скажем так, специфическим. Сразу девять игроков западногерманской команды воевали по ту сторону добра и зла. Кто-то был ранен, кто-то угодил в плен.

Зепп Гербергер взял на чемпионат мира трёх вратарей. Бывшего солдата вермахта Антона (Тони) Турека, получившего ранение в Сталинградской битве, и двух тёзок – Хайнца Квятковски и Хайнца Кубша, не понюхавших пороха войны. Дома остался «летающий учитель» - Фриц Геркенрот. «Не обижайся, Фриц. Ты ещё сыграешь», - заверил Гербергер не попавшего в заявку голкипера. Остальным троим тренер пообещал, что даст шанс проявить себя.

Турек был старше и опытнее товарищей. Именно ему предстояло начать чемпионат мира в матче со сборной Турции. Уже на второй минуте Тони допустил грубую ошибку, приведшую к голу. Но немцы выиграли 4:1, несмотря на промахи вратаря. Во второй игре с венграми (сильнейшей на тот момент командой мира) Гербергер выпустил далеко не самый оптимальный состав. В ворота же отрядил Квятковски. «Золотые мадьяры» одержали яркую победу 8:3. Квят же был убит и раздавлен. В переносном смысле, разумеется.

В третьей встрече, а это был четвертьфинал с командой Югославии, в воротах должен был играть Кубш. Но во время дня отдыха футболисты выбрались на Женевское озеро. Кубш так усиленно работал вёслами, что повредил связки плеча и уже не мог сыграть на чемпионате мира. Поэтому Гербергер сделал выбор в пользу Турека, который отыграл на этот раз безупречно и помог сборной ФРГ выиграть 2:0. В полуфинале немцы с Туреком в воротах разгромили соседей-австрийцев 6:1. В финале Манншафт снова сошлась со сборной Венгрии. В победе венгров мало кто сомневался, особенно после того, как Ференц Пушкаш и Золтан Цибор забили к 8 минуте два мяча. Но немцы сумели отыграться, Турек отразил несколько сложнейших ударов. «Турек – это дьявол», - кричал немецкий радиокомментатор. Ещё четыре раза на помощь вратарю приходили защитники западногерманской сборной, выносившие мяч с ленточки. За шесть минут до конца Гельмут Ран забил третий мяч в ворота «золотых мадьяров», сотворив «Бернское чудо». Сборная ФРГ выиграла 3:2 и добыла Золотую богиню. Турек стал одним из героев чемпионата, а Квят вернулся в Дортмунд без золотой медали (их давали только участникам финала), и с восемью пропущенными мячами в одной игре.

Турек в сборной больше не появлялся. Но его место занял не Квят, и не Кубш. А «летающий учитель» Фриц Геркенрот, который был основным на чемпионате мира 1958. Только в матче за третье место Гербергер доверил место в воротах Квятковски. Лучше б не доверял. Немцы проиграли французам 3:6, а сам Хайнц Квятковски вошёл в историю чемпионатов мира как самый незадачливый вратарь – 14 пропущенных мяча в двух встречах. При том, что голкипером он был хорошим. Даже очень.

Два больших S

Ганс Тилковски из «Вестфалии», позже сменивший Квятковски в «Боруссии», без особого труда выиграл соперничество у другого мазура (немца со славянскими корнями) Гюнтера Савицки и отыграл на двух чемпионатах мира. А потом пришла эпоха Зеппа Майера, и целых тринадцать лет никто не смел конкурировать с «Котом из Анцига». Но в 1979 величайший из германских стражей ворот угодил в аварию. Майер выжил, но с футболом пришлось закончить. Ожидалось, что за наследство развернётся отчаянная борьба. Но Руди Каргус из «Гамбурга» как-то легко проиграл спор за первый номер Харальду Шумахеру из «Кёльна». Новый тренер сборной ФРГ Юпп Дерваль, в свою очередь, не обратил внимания на Ули Штайна, а может, и не хотел обращать. Вызывать вратаря «Арминии» в сборную было как-то неловко, а когда Ули вытеснил Каргуса из ворот «Гамбурга», Шумахер был безоговорочным первым номером Манншафт и чемпионом Европы.

Но в 1983 году «Гамбург» выиграл Кубок чемпионов. Ули Штайн провёл прекрасную кампанию, а Тони (прозвище Шумахера) изрядно испортил репутацию на чемпионате мира 1982. В основном из-за тарана французского защитника Патрика Баттистона. Да и в финале с итальянцами Харальд не выручил.

Ули, разумеется, не читал сказку Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Но прозвище «великий и ужасный», принадлежавшее одному из персонажей, ему нравилось. Тем более что Штайн был очень сильным вратарём, правда, обладал ужасным характером. Шумахер тоже не отличался хорошим нравом, но до Ули ему было далеко. Однако первое время в сборной ФРГ голкипер «Гамбурга» вёл себя кротко и довольствовался ролью сменщика.

Ситуация изменилась после чемпионата Европы 1984. Немцы не смогли выйти из группы, Дерваля сняли, а новым тренером стал Франц Беккенбауэр, лишь три года назад закончивший карьеру футболиста. Легендарный защитник «Баварии» завершал выступления в «Гамбурге» и был одноклубником Штайна. Друзьями «кайзер Франц» и «великий и ужасный» не были, но отношения двух игроков были относительно неплохими. Не успели поругаться. Ули всё чаще и чаще говорил Беккенбауэру, что пора бы передоверить первый номер, но тренер не спешил. К тому же «кайзера Франца» раздражало панибратство вратаря.

В Мексику на чемпионат мира немцы взяли трёх вратарей – Харальда Шумахера, Ули Штайна и Айке Иммеля. Первый номер на свитере Шумахера как бы намекал, кто тут основной. И тут Штайн сорвался. Он в открытую критиковал Беккенбауэра, смеялся над ним, говорил, что немцам на чемпионате ничего не светит. Терпеть эти выходки было нельзя, и Беккенбауэр принял жёсткое решение – выгнал Штайна из сборной. Немцы тогда дошли до финала, где проиграли аргентинцам. Позолоченную медаль «великому и ужасному» передал курьер.

Ули заявил, что больше ноги его не будет в сборной. Он даже предложил свои услуги турецкой национальной команде. Но шесть встреч за Манншафт помешали его натурализации. Шумахер же через год после чемпионата мира написал скандальную книгу «Свисток», из-за которой ему пришлось уйти из сборной и из «Кёльна». Два больших S – в немецком языке фамилии Тони и Ули начинаются с этой буквы, ещё долго держались в футболе – до сорока с лишним лет. Но в сборную больше не вызывались.

А они тут фигвамы рисуют

Айке Иммель недолго продержался в сборной Западной Германии. После домашнего чемпионата Европы 1988, где немцы заняли третье место, Айке оставил национальную команду. Первым номером стал 21-летний здоровяк Бодо Ильгнер, годом ранее заменивший Шумахера в воротах «Кёльна». Через два года немцы с Бодо в воротах выиграли чемпионат мира. Казалось, вот он - голкипер на долгие годы. Но вскоре Ильгнер столкнулся с острым соперничеством. Нет, вызов самому молодому вратарю-чемпиону мира бросил не баварец Раймонд Ауманн по прозвищу Балу, а , который был старше Ильгнера на пять лет.

Кёпке играл сначала за «Герту», а потом за «Нюрнберг» - не самые сильные клубы Бундеслиги, которые иной раз вылетали из элиты. Андреас много пропускал, но выручал куда больше. Иной раз он был непробиваем. На победном для немцев чемпионате мира Кёпке был запасным, но свою золотую медаль получил. А потом посчитал, что сам достоин быть первым номером (чего и не скрывал). Отношения Ильгнера и Кёпке стали стремительно портиться. На чемпионате Европы 1992 Бодо и Андреас практически не общались. Даже не здоровались. Через два года отношения двух голкиперов напоминали ссору Шарика и кота Матроскина, а сама команда стала делиться на группировки. Одна поддерживала Андреаса, вторая Бодо. В итоге немецкая команда провалилась. пришлось делать выбор, и он предпочёл Кёпке. Шаг этот был воспринят неоднозначно. На клубном уровне Андреас ничего не выиграл, напротив, пережил несколько вылетов. Неудивительно, что раздавались голоса – с «бедоносцем» сборная ничего не выиграет. Но сборная единой Германии стала чемпионом Европы 1996 года, а Кёпке был признан лучшим вратарём. Сначала турнира, а потом и года.

Олли и Йенс. Кто кого съест?

В 1998 году немцы проиграли в 1/4 финала чемпионата мира хорватам 0:3. 36-летний Кёпке сдал полномочия из «Баварии». Брутальный блондин с выдвинутой вперёд нижней челюстью к тому времени считался одним из сильнейших вратарей Европы. Мощный, длиннорукий, прыгучий, при этом игравший рационально. Кан пришёл всерьёз и надолго, несколько лет был бесспорным первым номером.

Но прошло несколько лет, и перчатку Олли бросил его ровесник . Воспитанник «Шальке», выигравший с «горняками» Кубок УЕФА , съездивший ненадолго в «Милан» и проданный в нелюбимую им дортмундскую «Боруссию». «Не люблю пробки на дорогах, „Боруссию“ и Оливера Кана», - бросил когда-то Йенс (ещё в бытность голкипером «Шальке»). Он вообще отличался длинным, колючим языком и вздорным нравом. Но вратарём был сильным, причём действовавшим в несколько иной манере, чем Кан. Смело выходил вперёд, обрабатывал мяч ногами. Мануэль Нойер многое перенял у своего кумира.

Леманн активировался после неудачи немцев на чемпионате Европы 2000, а совсем уж разбушевался после проигрыша сборной Германии англичанам 1:5. Йенс принялся доказывать тренеру , что это он, а не Оливер должен защищать ворота национальной сборной. Но Фёллер был твёрд, как кремень. Леманну доставались товарняки и второстепенные встречи, в главных матчах играл Кан. Победа «Баварии» в Лиге чемпионов помогла Олли укрепить свои позиции.

На чемпионате мира 2002 сборная Германии дошла до финала, где проиграла бразильцам. Один из пропущенных мячей был следствием ошибки Кана. А тут ещё в личной жизни Олли произошли изменения - он ушёл из семьи к юной официантке. Примерный семьянин Леманн не упустил случая указать тренеру Манншафт на пошатнувшийся моральный облик конкурента. Фёллер расценил этот выпад, как удар ниже пояса.

Но после неудачи сборной Германии на Евро-2004 (ворота защищал Кан) уходящий в отставку Фёллер попросил прощения у Леманна за недоверие. Йенс к тому времени обосновался в «Арсенале», который провёл чемпионат без единого проигрыша. Заслуга немецкого голкипера была велика, поэтому Леманн считал себя выросшим из свитера второго вратаря.

Новым тренером сборной стал , а его ассистентами и Андреас Кёпке. Клинсманн заявил, что шансы двух 35-летних вратарей равны. Они и играли поровну в процессе подготовки ЧМ -2006. Но Йенс добился своего - на домашнем чемпионате мира основным вратарём был именно он. Отыграл неплохо, и не вина Йенса, что немцы уступили итальянцам на последних минутах дополнительного времени. В матче за третье место играл Кан. После встречи, принесшей Манншафт бронзовые награды, два непримиримых врага демонстративно обнялись. Топор войны был зарыт. Йенс теперь не любил только дорожные пробки. С «Боруссией» он примирился намного раньше, чем с Каном.

Оливер Кан ушёл из сборной и сыграл ещё два сезона за «Баварию». Йенс Леманн отработал на Евро-2008, где немцы дошли до финала и уступили испанцам. Только потом он освободил дорогу более молодым коллегам в сборной. На клубном уровне Йенс играл до сорока с лишним лет, предлагал свои услуги «Баварии», когда ушёл на пенсию Кан, но оказался в «Штутгарте». Затем изъявлял готовность заменить Нойера в «Шальке», но закончил в «Арсенале». Несколько лет назад Леманн заявил о желании сыграть за паралимпийскую сборную Германии в турнире незрячих футболистов. Не волнуйтесь, у самого Йенса со зрением всё в порядке. Просто ворота команды слепых защищает зрячий вратарь. Но паралимпийцем вице-чемпион мира и Европы так и не стал.

После ухода Леманна в сборной наметилось новое соперничество. Но оно оборвалось из-за трагической смерти одного из участников – . А потом и второй – получил травму и надолго выбыл из строя. Ворота достались Мануэлю Нойеру и оставались в его ведении семь лет. Однако последние события говорят, что старая немецкая традиция никуда не исчезла.