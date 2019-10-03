После позора. Испанский тест для «Краснодара»

сегодня, 18:28

Проиграв со счетом 0:5 «Базелю», «Краснодар» сделал заявку на невыход из группы ЛЕ . Впрочем, впереди еще пять матчей, и «Соккер.ру» надеется на перелом уже сегодня.

После свистящего фиаско в первом туре «Краснодар» должен со всей серьезностью отнестись к матчу с «Хетафе». Пусть это только второй раунд, но сегодняшняя игра уже «маленький финал». Согласно статистике, в турнирах под эгидой УЕФА меньше 3% участников плей-офф — это команды, потерпевшие два поражения на старте группового раунда. Можете себе представить, насколько «Краснодар» усложнит себе жизнь, если добавит к избиению двухнедельной давности в Швейцарии новые пощечины от «Хетафе».

Испанцы, кстати, начали свой путь в Лиге Европы со скромной домашней победы над «Трабзонспором» со счетом 1:0. После этого в трех матчах Ла Лиги «Хетафе» собрал всю святую троицу результатов: победа, ничья и поражение. Проиграли «Барселоне» 0:2, зато в других матчах были результативны и задорны: 3:3 с «Валенсией», причем умудрились на «Месталье» отыграться с 1:3, а еще раньше победа над «Мальоркой» 4:2.

Составы и тактика

О кадровых проблемах «Краснодара» известно давно. , и могли бы сделать команду сильнее, но, увы, все трое продолжают восстановление после травм разной степени тяжести. Что касается тактики, то до недавнего времени о «Краснодаре» и поговорить обстоятельно не получалось, ведь у «быков» всегда были стандартные 4-3-3, и никаких гвоздей. Контроль над мячом, сильная позиционная атака, контрпрессинг — вот это вот все. Собственно говоря, это история корпоративная, я бы даже сказал, что тренер не может повлиять тактическую расстановку, потому что ее раз и навсегда выбрал клуб: под 4-3-3 строится вертикаль, по этой схеме играют все команды академии от мала до велика.

Но сейчас , похоже, получил определенную тактическую свободу в свете кадровой недостаточности. Трудно латать дыры одной рукой, а на второй удерживать поднос с многоэтажной конструкцией из нескольких блюд. Думаю, можно сказать об этом без обиняков: тренерскому штабу «Краснодара» высшее руководство дало добро на всякие тактические фокусы на данном этапе. Пока раны не затянутся. И тут понеслось! Мы уже видели «Краснодар» в системах 4-4-2, 4-1-4-1, 4-1-3-2. Отказавшись от единственной родной схемы, «быки» не отказались от стиля, поэтому пока не видели, чтобы Мусаев сыграл с двумя опорниками. Может быть, против «Хетафе» и стоило бы.

Нужно понимать, что команду владение мячом интересует в наименьшей степени — у «Хетафе» третий с конца результат по контролю в Ла Лиге, при этом в прошлом сезоне «синие» до последнего боролись за путевку в Лигу чемпионов. «Хетафе» - это очередной и вполне удачный клон «Атлетико» в испанском футболе. После того, как «матрасники» стали добиваться успехов и вышли на принципиально новый уровень с Эль Чоло у руля, другие тренеры стали с удовольствием срисовывать конспекты Симеоне. Оригинал пока никто не превзошел, но у некоторых прилежных учеников все получается, Бордалас — в их числе.

«Хетафе» - это 4-4-2, включающий и отключающийся прессинг по команде, быстрый переход от обороны к атаке и горящий газон под ногами. Опять же, обратимся к статистике Примеры и выясним, что «Краснодар» сегодня сыграет против самой грубой команды Ла Лиги. Игроки «Хетафе» используют тактику мелкого фола и не стесняются играть в кость, чтобы сбить спесь противника. Испанцы выглядят максимально неудобным противником для «Краснодара», особенно с учетом того, какие сквозняки гуляют у «быков» в центре поля. Про двух опорников — это не шутка, «Краснодару» нужна нормальная и внушительная численно система сдерживания, брошенного на амбразуру Камболова или Уткина просто растерзают.

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-2-3-1): Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Камболов, Вильена — Вандерсон, Олссон, Сулейманов — Ари.

«Хетафе» (4-4-2): Чичисола — Суарес, Джене, Бруно, Ньом — Кукурелья, Арамбарри, Портильо, Кенеди — Родригес, Гальего.

Любопытные факты

- «Хетафе» никогда еще не встречался с российскими клубами.

- Для «Краснодара» «Хетафе» - это уже пятый испанский соперник в Лиге Европы. До этого быки играли против «Реал Сосьедада», «Сельты», «Севильи» и «Валенсии». Как раз «Валенсия» выбила «Краснодар» из предыдущего розыгрыша на стадии 1/8 финала.

- в 2008-м году получил предложение из «Спартака» благодаря своим успехам на тренерском поприще у руля «Хетафе».

- «Краснодар» не смог победить в четырех последних еврокубковых матчах, причем два последних закончились поражениями от «Порту» (0:1) и «Олимпиакоса» (1:2), зато на групповой стадии Лиги Европы в прошлом году «быки» выиграли все три домашних матча.

- «Краснодар» в пятый раз играет на групповой стадии Лиги Европы, трижды выходил из группы. Для «Хетафе» это всего лишь второе попадание в группу ЛЕ , в сезоне 2010/11 мадридцы не смогли попасть в плей-офф, зато в Кубке УЕФА 2007/08 «Хетафе» играл в четвертьфинале и только по голам на выезде уступил мюнхенской «Баварии».

- Вингер «Краснодара» Вандерсон сезон 2015/16 провел в рядах «Хетафе». В 20 матчах Ла Лиги бразилец не забил ни разу, а «Хетафе» покинул элитный дивизион по итогам того чемпионата. Может быть, и сегодня окажется «черной меткой» для испанского клуба?