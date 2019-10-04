«Спартак», который вы заслужили

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Новое выступление болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова убедило «Соккер.ру» в том, что спартаковская среда притягивает токсичных людей и черную неблагодарность.

Народный артист России Дмитрий Назаров, получивший широкую известность благодаря роли шеф-повара в сериале «Кухня» и своему показному болению за «Спартак», наверняка считает себя очередным моральным камертоном и заодно вершителем судеб. Своей оскорбительной песней в адрес прошлой осенью Назаров спровоцировал ссылку в дубль и , которые поставили лайки под творением непризнанного поэта, но и до сих пор Дмитрий Юрьевич не успокаивается. Карреры почти год нет в «Спартаке», но артист так и не простил ему чемпионство:

Я понимаю тех людей, которые в массе своей пришли болеть за команду в конце сумасшедших ежегодных побед «Спартака», застав последние одно-два чемпионства. И они пошли молодыми, 16-летними за «Спартаком», за победителем, стали такими, в хорошем смысле, глорами. И вдруг приходит красавец синеглазый, и так хорошо их облизывает, и так хорошо с прессой разговаривает. Более того, команда становится чемпионом. Ну надо быть преступником, чтобы не обожать его пожизненно. Так сложилось, и убедить их в том, что он ни при чём в этом чемпионстве, то есть при чём, но на немножко, невозможно. Это любовь.

Да, действительно — это любовь. И что в ней плохого? Каррера был тем, кто напомнил «Спартаку» и его болельщикам, что футбол может быть не только болью и разочарованием, крестом, который вынуждены нести фанаты-однолюбы, выбравшие любимый клуб раз и навсегда. Люди видели неравнодушную команду и результаты, многие впервые в сознательном возрасте (или вообще впервые) отпраздновали чемпионство, стали свидетелями завоевания первого в истории «Спартака» Суперкубка России.

Ну, разве у них не было повода влюбиться в Карреру, человека, который делал их счастливыми? Господин Назаров пытается убедить всех, что гусь не птица, как будто люди пошли за Каррерой только из-за его синих глаз и красивых речей, вроде как иррационально влюбились в злодея, словно неопытные девчонки. А как же чемпионство? Суперкубок? Разгром «Севильи» в Лиге чемпионов? Победы над ЦСКА , «Зенитом», «Краснодаром»? 8 месяцев и 18 туров без поражений в РПЛ ?

Каррера не святой, но на каких весах ни взвешивай его деятельность в «Спартаке», хорошее за явным преимуществом перевесит плохое. Мне, как и любому здравомыслящему человеку, понятна природа любви торсиды к итальянскому тренеру. Единственному тренеру, который за 18 лет устроил на улице «Спартака» праздник. И как все складывается теперь, этот фестиваль радости может остаться единственным и на протяжении 20, 25, 30 лет…

Массимо вписал себя в историю, есть за что его любить. И уж однозначно он заслуживает уважение. Можно даже понять скептиков, которые сомневаются в тренерском классе Карреры и приводят логичные аргументы: не востребован как специалист, почти год отдыхает в Бергамо; в своей работе опирался на помощников, поэтому тактический облик «Спартака» формировали Пилипчук, Малфатти и Рианчо, игра команды менялась в зависимости от состава тренерского штаба; пустил в огород алчных агентов Трабукки и Гурцкая; несколько раз люто провалился — бывало и 0:4 в Самаре, и 1:5 в Петербурге, и 0:7 в Ливерпуле.

Все так, Каррера допускал ошибки, и было бы странно, если бы не допустил их, ведь «Спартак» - первый опыт самостоятельной работы итальянца. Но я просто не могу понять, как можно одновременно считать себя болельщиком «Спартака» и открыто ненавидеть Карреру, говорить о том, что он просто мимо проходил и вообще чуть ли не вредитель. Тут уж, как говорится: или крест сними, или трусы надень. И это не только про Назарова, куриная слепота и биполярное расстройство пустили метастазы в спартаковской среде, это уже родовые болезни целого сообщества неравнодушных к красно-белым цветам людей.

Возможно, спустя годы крупные ученые в области психологии и социологии докопаются до истинных причин «синдрома Назарова». Навскидку можно предложить такое объяснение: за полтора десятилетия лузерства у части действительно преданных болельщиков «Спартака» сознание изменилось настолько, что появился страх перед победами. Каррера, выиграв два титула, напугал этих людей таким животным страхом, что они до сих пор не оправились. А ненавидеть то, чего боишься, совершенно нормально.

Речь, конечно же, не о страхе перед самими победами, а о том, что за ними последуют новые разочарования. Если у ребенка не будет конфетки, он не расстроится, но если дать и отобрать, то жди слез. Или так: если ползать все время по земле, то нечего бояться, что расшибешься, но взлетевших трусов всегда начинает подтачивать страх расшибиться, и они не просто не могут наслаждаться эйфорией от полета, потому что думают только о безжалостной сволочи гравитации, которая рано или поздно убьет их. Господин Назаров подтверждает это в другой части своего спича:

Тренер по обороне, Господи ты боже мой. Стали пропускать больше. Самый яркий пример – игра в августе с «Локомотивом» (сезон 2017/18 — прим. редакции). Чемпион «Спартак» играет против «Локомотива». Первый тайм – 2:0. Мы ведём 2:0, всё в порядке! падает или ныряет, не знаю, и мы в меньшинстве. Тут же перерыв. Тренер должен собрать всех в раздевалке и сказать: «Ребята, мы в меньшинстве, мы ведём 2:0, мы чемпионы – играем по плану Б. Как играть в меньшинстве, мы же договаривались… Как не договаривались? Ой, ё-мае. Ну ребята, как-то это… Потом пиццы поедим!» Не было этого плана у человека, и мы горим 4:3. В итоговой таблице чемпионата отнимите эти три очка от «Локомотива», прибавьте их «Спартаку», и «Спартак» второй год подряд чемпион, при всех тех провалах, которые были дальше.

Просто невероятная подвижность сознания у пациента. Обратите внимание, что первое чемпионство он принимает как данность. Оно просто есть у «Спартака», оно даже не греет душу. Второй титул вслед за этим очень важен для Назарова, но он упущен, потому что Каррера допустил ошибку в матче с «Локомотивом» - внимание! - в 7-м туре РПЛ . И неважно, что после этого было 18 матчей без поражений в чемпионате, неважно, что в других 29 матчах «Спартак» с тем же Каррерой набрал 56 очков, что в принципе позволяет найти такой интригующий ракурс: мол, измените результат одного матча, и мы снова чемпионы!

Интересно, сколько результатов «Спартака» под руководством чудесного во всех отношениях [с точки зрения противников] тренера Кононова нужно виртуально изменить, чтобы команда под его руководством хотя бы достигла результатов «Спартака» Карреры из второго по счету сезона итальянца, не говоря о чемпионстве? Такой вопрос Дмитрий Юрьевич себе не задает. Может быть, потому что Кононов не пугал его высотой, а занимал исключительно безопасные позы, ползая то на коленях, то на пузе?

Крепко жму руку нормальным «горлопанам» и «нищебродам», которые не боятся любить сильный «Спартак» в себе и хотят видеть его таким на футбольном поле, но те неблагодарные трусы, которые не мешки ворочают о своей якобы красно-белой душонке, заслуживают разруху и безнадегу, в которой утонул «Спартак». Ах да, дальше будет лучше...