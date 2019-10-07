Ушли в отрыв. Мощные, победные и везучие

сегодня, 11:14

«Ливерпуль» выгрыз победу, а «Сити» нарвался на поражение. «Соккер.ру» объясняет, чем крут Клопп и его команда в АПЛ .

Мане упал после движения защитника «Лестера». Контакт был, как показывают повторы, которые видели профессиональные британские рефери. С арбитрами есть право спорить, был ли сам контакт причиной такого яркого падения, как Садио изобразил, но правила рефери точно знают.

Если в прошлом сезоне «Ливерпулю» объективно подарили парочку пунктов из-за голов из офсайдов и после пенальти, которое тот же Салах нарисовал – но тогда еще не было повторов, то сейчас «красные» получили 24 пункта из 24 за счет игры, морально-волевых качеств и везения.

Да, удача нужна, ведь фанатам АПЛ полезно вспомнить, сколько сантиметров отделили «Ливерпуль» от приемлемого результата в очном матче с конкурентом в прошлом сезоне. Защитник вынес мяч с ленточки на 18-й минуте, не хватило 1.12 сантиметра для гола. Один сантиметр повлиял на титул, а сейчас влияют состояние «Сити» и рекорды «Ливерпуля».

Магические голы Джеймса

Милнер не только остроумный парень – хотя делиться шутками стал спустя годы после того, как от его имени начали вести пародийный аккаунт, не только настоящий профессионал – в идеальной физической форме в 33 года, но и один из самых опытных игроков в истории АПЛ .

Дебютировал давным-давно за «Лидс», сыграл 523 матча в высшем дивизионе за разные клубы, и при этом, забив 54 гола в АПЛ , ни разу в жизни не уходил с поля побежденным, если отличался. Конечно, это совпадение, но оно не раз выручало тот же «Ливерпуль». И снова «магия» сработала.

Кстати, еще один невероятный факт. Человек, который даже на фланге обороны играл, забивает в 18 сезонах английских турниров подряд. Недурственная стабильность. Путь речь также о парне, который сейчас исполняет пенальти, но почти два десятилетия голов на высоком уровне – доказательство высочайшего класса.

«Ливерпуль» – волевая команда

И так было всегда. Ничего нового после Стамбула и матча против «Барселоны» не сказать. Но если говорим о чемпионатах Англии, то вот вам числа, что могут впечатлить даже тех, кто болеет за другие команды с характером. Победный гол Милнера в добавленное время стал 34-м подобным в истории «Ливерпуля» в АПЛ .

34 раза «красные» не просто сравняли счет, а именно вырвали победу после 90-й минуты игры. В этом случае шла уже 95-я, и у Джеймса Милнера хватило хладнокровности, чтобы не проиграть Шмайхелю, хотя Каспер умеет работать на линии ворот, когда соперники подходят к «точкам». Но хавбек пробил грамотно, как умеет.

«Ливерпуль» Клоппа не сдается. Не сказать, что у МС есть такая плохая привычка – вспомните гол Компани или чемпионство, принесенное Агуэро. Однако если волевые победы – особенность чемпионов, то она у команды Юргена есть. Не всегда приходится вырывать три очка на последних секундах, но у «Ливерпуля» 34 таких матча в АПЛ , а у второго в списке – 25.

Идеальное трио в атаке

За трансферы Салаха, Фирмино и Мане клуб заплатил примерно столько же, как получил от продажи одного Коутиньо – разница в несколько миллионов фунтов. Но не стоит даже сравнивать отдачу от Филиппе, который играл круто, и нового трио. Эти ребята зашли в два финала ЛЧ и второй выиграли. А теперь у них всех по юбилею, и атаки – шикарные:





Салах справился первым – забил 50 голов в АПЛ за «Ливерпуль» раньше, но Фирмино и Мане отметку пересекли именно в этом сезоне. Сейчас на счету сенегальца в нынешнем сезоне 5 голов – на три меньше, чем у лидеров гонки снайперов во всей АПЛ , у Салаха – 4, а бразилец отличился трижды. Но что важно – у них еще и 7 ассистов на троих.

Хотя сразу 9 разных футболистов «красных» забивали в АПЛ в этом сезоне, из 20 голов в 8 матчах сразу 12 на счету нападающих. Это нормально, когда такая слаженная игра и настолько мощные форварды – никто в «Ливерпуле» не наносит так много ударов, как Салах и Фирмино, а Мане чуть отстает, но заметно опережает и Вейналдума, и Робертсона, и Александр-Арнольда.

Впрочем, кроме голов (159 за клуб у всего трио) и результативных передач, стоит отметить также участие форвардов Клоппа в прессинге. Салах, Фирмино и Мане давят на соперников так высоко, что потери мяча оппонентами – не редкость. Например, Садио на третьем месте в команде по отборам – фантастически высоко для форварда, наравне с Матипом. А Фирмино и Салах рядом с ван Дейком по перехватам!

Лучший старт в истории АПЛ

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал самым крутым вице-чемпионом в истории. Набрав 97 пунктов, команда Клоппа опередила 25 из 27 чемпионов АПЛ . Только «Манчестер Сити» в 2018 году финишировал со 100 пунктами, а в прошлом сезоне – с 98. Лишь Гвардиола сумел забраться чуть выше, но все легенды показывали более скромные результаты.

«Челси» Моуриньо хватило 95 пунктов, рекорд МЮ – 92 очка, но тогда в АПЛ было на две команды больше (плюс четыре игры), рекорд «Арсенала» – 90 пунктов. Даже если включать режим безумного фаната МЮ и вешать на «Ливерпуль» Клоппа убийство Кеннеди, то не получается заявить, что эта команда не умеет набирать очки безо всяких оговорок. И делает это чаще, чем легендарные составы.

Проблемой стала лишь дикая форма «Сити». Но сейчас в результате перестроений – попытки заменить Фернандиньо в центре на Родри, усилить фланги обороны Канселу, и после травмы Ляпорта, который оказался важнее, чем думали, команда Гвардиолы схватила два поражения и осеклась в матче с несчастным «Тоттенхэмом». У Хосепа всего 16 пунктов из 24 возможных.

А у «Ливерпуля» идеальный старт – 8 побед подряд. И серия из 17 трехочковых выступлений вместе с концом прошлого сезона. Кстати, до абсолютного рекорда АПЛ (авторства «Манчестер Сити») остался один поединок. После паузы на матчи сборных «Ливерпуль» сыграет против МЮ в гостях. Конечно, 12-е место команды Сульшера в таблице кричит о состоянии принципиального соперника, но просто не будет.

«Ливерпуль» еще ничего не выиграл. Но высокомерная ухмылка Гвардиолы, который шутил о чемпионстве в сентябре, после вчерашних контратак «Вулвз» может дорого обойтись «Манчестер Сити». «Горожане» думают, что как бы далеко «красные» ни оторвались – можно их догнать и перегнать, как было в прошлом сезоне. Но ведь «Ливерпуль» учится на своих ошибках.

Потеряли Алиссона? Пропустили всего 6 раз – лучшие, на гол меньше, чем «Лестер», которому сами закинули два мяча, хотя моментов создали больше. По xG набрали 3.75, а у соперника показатель скромный – 0.10. Так что «Ливерпулю» везет по классике – потому что «возят» оппонентов. Не так очевидно, как это делает действующий чемпион, но рационально и деловито.

Например, с начала прошлого сезона у «Ливерпуля» 33 гола после стандартов вместе с пенальти, а у «Манчестер Сити» - 20. Клопп понял, как соединить дикость и грамотность, поражения от Зидана и Гвардиолы явно помогли. «Ливерпуль» так рванул, что сейчас от команды на третьем месте – «Арсенал» Эмери лишь на один пункт ниже, чем «Манчестер Сити» – до прямой зоны вылета ближе, чем до лидера.

И Юрген не позволяет тратить все силы, как это зачем-то сделал Гвардиола. По многим параметрам «Ливерпуль» второй или даже седьмой в АПЛ , как по точности паса. Чтобы и дальше праздновать с трибунами важные победы, как Клопп любит, Юрген выбрал тактику старта прошлого сезона. «Норвич» нарвался, но «Саутгемптон», «Шеффилд Юнайтед» или «Челси» лидер АПЛ переиграл в один мяч, как и «Лестер».

B O S S ✊ pic.twitter.com/XYEBa7UCiZ — Liverpool FC (@ LFC ) 6 октября 2019 г.





Впечатляет серия из восьми побед подряд после травмы основного голкипера, рядом с невероятно сложными матчами в ЛЧ и фактически одним составом – 9 человек сыграли более 600 минут, а семь игроков подмены – 604 минуты, меньше, чем один Мане. И говорит о том, что удержать нынешний темп «Ливерпулю» будет сложно. Но также нужно учитывать, что уже в следующем туре – на «Олд Траффорд», команда Клоппа получит шанс повторить рекорд «Челси».

В 2005 году лондонцы стартовали с 9 победами подряд, а потом у Моуриньо была ничья. Юрген идет к мечте и заслуженно ест свой хлеб. Игра против «Челси» была его 150-й в АПЛ , и тогда он одержал 92-ю победу. На аналогичном отрезке чаще выигрывал только Моуриньо – 105 раз. Но Фергюсон – 90 побед, Далглиш – 85, и Венгер – 84, уступают немцу. Сейчас в АПЛ четыре финалиста еврокубков, хотя и обычный «Лестер» - мощный и очень богатый клуб, так что конкуренция не упала.

Просто «Ливерпуль» в ударе, что показывает на поле. Загадывать, учитывая историю, им точно не стоит. Но делают всё, что могут.