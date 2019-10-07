Такого, как Келлер

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«Соккер.ру» вспоминает американского вратаря, успешно игравшего в Европе.

В день рождения президента России позвольте вспомнить одного весьма похожего на Владимира Владимировича футболиста. Причём это сходство было замечено довольно давно. Когда Путин был только исполняющим обязанности главы государства.

Весной 2000 года один английский сайт выложил портреты довольно известных футболистов и похожих на них людей не из мира спорта. Привлекли внимание фотографии двух серьёзных мужчин. С одной смотрел известный англичанам вратарь «Райо Вальекано» Кейси Келлер. С другой – ещё не слишком известный за пределами России её будущий президент. Не двойники, конечно, тем более не близнецы. Но определённое сходство имелось.

Сейчас в мире, наверное, нет человека, который бы не узнал Владимира Путина. Кейси Келлер не столь узнаваем. Хотя его отлично помнят и в Лестере, и в Лондоне, и в Мадриде, и в Мёнхенгладбахе. Да и на родине тоже уважают, даром что соккер в Штатах не столь популярен. Всё же больше сотни матчей в воротах национальной сборной, а недостатка в приличных вратарях у американцев не было – Тони Меола, Брэд Фридель, Маркус Ханнеманн. Потом появился Тим Ховард.

Кейси Келлер родился в штате Вашингтон, что находится на противоположном конце от столицы США , 29 ноября 1969 года. Перепробовал многие виды спорта, выбор в пользу футбола сделал уже в студенческие годы. И проявил себя с наилучшей стороны. В составе юношеской сборной США он приезжал в СССР на мемориал Валентина Гранаткина, где признавался лучшим вратарём. Потом голкипер Портлендского университета защищал ворота «звёздно-полосатых» на молодёжном чемпионате мира. Где получил Серебряный мяч, как второй футболист (не просто вратарь) турнира. В 1990 году Кейси дебютировал в первой сборной и отправился в Италию, на чемпионат мира.

НАСЛ уже приказала долго жить, а МЛС ещё не была даже в проекте. Играть на родине Келлеру просто было негде. Кейси был счастлив получить приглашение неказистого лондонского «Миллуолла». Словно его позвали не в «Миллуолл», а в «Милан».

Болельщики «львов» сначала настороженно отнеслись к американцу. Но вскоре поняли, что и вратарь он приличный, и парень, что надо. Мог встретиться с болельщиками в пабе, поговорить о футболе и не только. И уже в своём первом сезоне Келлер стал кумиром.

Кейси привык не полагаться на защитников. Они постоянно меняются, не успеешь привыкнуть к одним и выдрессировать их, как приходят другие. Поэтому нужно было уметь всё самому. Кейси прилично играл ногами, быстро бегал и часто добирался до мяча быстрее нападающих. Реакция позволяла отражать самые сложные удары, мощные ноги – прыгать далеко, а развитый плечевой пояс – выигрывать силовую борьбу за верховые мячи. Пропускал немало, что неудивительно, ведь он играл в «Миллуолле». Но если б не американец, показатель «львов» в соответствующем столбике был бы куда хуже.

«Миллуолл» наращивал мускулы в первом дивизионе. Амбициозный тренер Мик МакКарти не просто мечтал о Премьер-Лиге, он строил конкретные планы. Ради повышения в классе были подписаны футболисты сборной России Сергей Юран и Василий Кульков. Два спартаковца отправились из четвертьфинала Лиги чемпионов в не самый сильный клуб английской столицы. Зимой 1996 года «львы» шли третьими. Но тут МакКарти позвали тренировать сборную Ирландии. Патриотические чувства взяли верх, а без своего рулевого «Миллуолл» пошёл ко дну и вместо Премьер-Лиги очутился во втором дивизионе.

Но судьба свела Кейси с другим ирландцем – Мартином О’Нилом, который вытащил в элиту английского футбола «Лестер». О’Нил хорошо знал вратаря лондонских «львов» и пригласил Келлера в свою команду. Новичок сумел вписаться в элиту – девятое место. Более того, «лисицы» выиграли ещё и Кубок Лиги. «Соккер.ру» об этом успехе писал. Так вот, ворота той команды блестяще защищал американец Келлер.

В сезоне-1997/98 «лисицы» финишировали десятыми, трофеев не завоевали, но Кейси провёл блестящий сезон. Его называли в ряду сильнейших вратарей АПЛ . Келлер отправился на чемпионат мира в качестве основного вратаря сборной США . Американцы выступили ужасно. Проиграли все три встречи. Но претензий к Келлеру никто не предъявлял. Скорее наоборот.

В сезоне-1998/99 «лисицы» снова стали десятыми, дошли до финала Кубка Лиги, где уступили «Тоттенхэму». Но руководство не смогло договориться с Келлером о новом контракте. Американец отбыл в Мадрид, где отыграл два сезона в воротах «Райо Вальекано». И во многом благодаря своему голкиперу «Райо» задерживался в элите. Кстати, именно в мадридский период карьеры Кейси появился тот знаменитый коллаж с Путиным.

Но тащить на себе слабенькую команду - ещё то удовольствие. Отслужив два года в «Райо Вальекано», Кейси вернулся в Англию и подписал контракт с лондонским «Тоттенхэмом». Этот вариант казался ему серьёзным. Вот именно, что казался. В сезоне-2001/02 «шпоры» финишировали девятыми. И всё из-за провального старта. Правда, Келлер не был основным и чаще смотрел, как играет Нил Салливан. В следующем году лондонцы резво разбежались, но завалили вторую половину чемпионата и остальные турниры. Итог – десятое место. Кейси отработал все матчи без замен и худшим не был. Однако считает тот сезон самым неудачным в биографии. В следующем сезоне американец снова был незаменим. Но «шпоры» упали ещё ниже на 14-е место.

А потом 34-летний Кейси вдруг оказался не нужен «Тоттенхэму», подписавшему контракт с вратарём сборной Англии Полом Робинсоном, чей «Лидс» потерпел финансовый крах. Американца сначала отдали «Саутгемптону», а потом вовсе подарили «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Некогда славный германский клуб предоставил Келлеру королевские условия. На протяжении двух лет Кейси с женой и двумя дочками-близнецами проживал в старинном замке. С бытом всё в порядке. А вот спортивная сторона… Келлер тащил на себе «Боруссию», а та ещё и упиралась. В сезоне-2004/05 «жеребцы» удержались от вылета на спасительном 15-м месте. Через год «Боруссия» поднялась на десятое. Но потом рухнула в пропасть – последняя, 18-я строчка. По итогам сезона лучшим футболистом команды-аутсайдера оказался голкипер, пропустивший кучу мячей. Без Кейси в соответствующей графе красовалось бы трёхзначное число.

Келлер вряд ли был этим обрадован. Он даже хотел всё бросить, всё же уже почти тридцать восемь. Но позвонили из «Фулхэма», попросили помочь. И помог. Благодаря Кейси «дачники» вытащили концовку сезона – четыре победы в пяти последних турах – и избежали понижения в классе.

Келлер решил вернуться в Штаты после без малого 17 лет выступлений в Европе. Немолодой, уставший, выигравший меньше, чем мог. Но уже на родине ветерана попросили помочь «Сиэтл Саундерс». Ненадолго. Но ненадолго растянулось на три года. И перешагнувший сорокалетний рубеж Кейси играл и играл. Только в 44 года он решил, что пора. Прославленного голкипера провожали 64 тысячи болельщиков. И никто не говорил, что титулов у Кейси маловато. Главное, что все бывшие команды вспоминали Кейси, как надёжного вратаря, привыкшего выручать. И болельщики многих бывших коллективов американца сходились во мнении, что хотели бы снова видеть вратаря такого, как Келлер.