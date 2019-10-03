Когда 0:3 не приговор. У «Зальцбурга» почти получилось

сегодня, 15:30

«Зальцбург» отыгрался с 0:3 на «Энфилде», но все же уступил «Ливерпулю». «Соккер.ру» вспоминает случаи в Лиге чемпионов, когда воля торжествовала после трех пропущенных.

Самые крутые матчи лигочемпионской недели были сыграны на стадионах финалистов предыдущего розыгрыша: «Тоттенхэм» сгорел в матче с «Баварией» со счетом 2:7, а «Ливерпуль», хоть и выиграл 4:3, все же изрядно попортил нервы своей публике. «Зальцбург», который в первом туре играючи разобрался с «Генком» (6:2), в первом тайме пропустил три мяча от действующего обладателя Кубка чемпионов.

Убиты, похоронены и забыты? Вовсе нет! После перерыва австрийцы устроили «Стамбул» на «Энфилде», забив три мяча за 15 минут. «Эквалайзерный» гол Халанда великий стадион встретил гробовым молчанием. Вскоре Салах забил победный мяч, и «Ливерпуль» выиграл 4:3, но «Ред Булл» вновь заставил о себе говорить в восторженных тонах. Но сегодня не о чумовой команде Джесса Марша, а о триумфах воли в Лиге чемпионов.

Рассказываем только о случаях из новейшей истории турнира (с момента замены Кубка чемпионов Лигой чемпионов в сезоне 1992/93), случившихся в рамках основной сетки. Квалификации не в счет.

Ничьи с 0:3

Сезон 2002/03, групповая стадия

«Базель» - «Ливерпуль» - 3:3 | Видео

Голы: Росси 2; Хименес 22; Атуба 29 — Мерфи 61; Шмицер 64; Оуэн 85.

За два с половиной года до Стамбульского Чуда «Ливерпуль» тренировал уход со счета 0:3, правда, эта ничья с «Базелем» получилась грустной. Это та самая Лига чемпионов и та самая группа, в которой «Спартак» проиграл 6 из 6 матчей с общим счетом 1:18, а на первом месте уверенно уселась «Валенсия». «Базель» и «Ливерпуль» в последнем туре оспаривали второе место, «красных» устраивала только победа в Швейцарии, но в первые полчаса они пропустили три мяча. Во втором тайме спохватились и сумели не проиграть, однако с учетом турнирной ситуации до по-настоящему счастливого конца не хватило еще одного гола.

Сезон 2004/05, финал

«Милан» - «Ливерпуль» - 3:3 (по пенальти 2:3) | Видео

Голы: Мальдини 1; Креспо 39, 44 — Джеррард 54; Шмицер 56; Хаби Алонсо 60.

Один из величайших матчей, если вообще не самый великий матч в истории Лиги чемпионов. Дело было в финале, «Милан» раскатал «Ливерпуль» в первом тайме, «россонери» забили три мяча и начали отмечать победу в Лиге чемпионов уже в перерыве, что было большой ошибкой. «Ливерпуль» ушел от поражения, забив три мяча в течение шести минут, а потом оказался точнее в серии пенальти. Пижоны остались без трофея, мужики не легли после пары ударов. А ведь в Базеле действительно была репетиция: как и в том матче второй гол забил Шмицер, а Оуэн и Хаби Алонсо неудачно били пенальти, но первыми успевали на добивание и сравнивали счет.

Сезон 2014/15, групповая стадия

«Арсенал» - «Андерлехт» - 3:3 | Видео

Голы: Артета 25 (пенальти); Санчес 29; Окслейд-Чемберлен 58 — Ванден Борре 63, 72 (пенальти); Митрович 90.

Забавное совпадение: в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Базель», которые открыли историю ничейных камбэков со счета 0:3, снова сошлись в одной группе, и снова «Базель» оказался выше в таблице. Но интересное нам событие случилось в матче с участием другой английской команды. «Арсенал» Арсена Венгера выигрывал у «Андерлехта» после часа игры 3:0, но этого не хватило для победы. Возможно, с VAR ничего подобного не случилось бы, ведь начало камбэку положил защитник Ванден Борре голом из офсайда, потом он же реализовал пенальти, а в самой концовке Митрович лишил «Арсенал» победы.

Сезон 2016/17, групповая стадия

«Бешикташ» - «Бенфика» - 3:3 | Видео

Голы: Тосун 58; Куарежма 83 (пенальти); Абубакар 89 — Гедеш 10; Семеду 25; Фейса 31.

«Ливерпуль» осуществил один камбэк на выезде, один на нейтральной территории в Стамбуле, «Андерлехт» тоже отыгрался с 0:3 в гостях. «Бешикташ» сделал это дома, в Стамбуле такие сюжеты в порядке вещей, да-да. Впрочем, «орлам» волевая ничья ничего не дала в турнирном смысле: чтобы подвинуть «Бенфику» со второй строчки нужна была победа, а турки, хоть и проявили недюжинный характер, в этом матче упустили возможность побороться за выход в плей-офф.

Сезон 2017/18, групповая стадия

«Севилья» - «Ливерпуль» - 3:3 | Видео

Голы: Бен Йеддер 51, 60 (пенальти); Писарро 90+3 — Фирмино 2, 30; Мане 22.

Все эти камбэки как будто связаны какими-то нитями. Вот и здесь в числе действующих лиц снова «Ливерпуль», правда, на этот раз «красные» упускали верную победу. Между прочим, как и в сезоне 2002/03 в группе «Ливерпуля» был «Спартак». Подопечные Юргена Клоппа резво начали в Севилье, забив в ворота хозяев три гола за полчаса, но во втором тайме команды поменялись ролями. Последний гол «Севилья» забила в дебрях добавленного времени. В данном случае обе команды впоследствии вышли из группы.

Победы с 0:3

Сезон 1993/94, групповая стадия (раунд 8 команд)

«Вердер» - «Андерлехт» - 5:3 | Видео

Голы: Руфер 66, 89; Братсет 72; Хобш 81; Боде 83 — Альберт 16; Боффин 18, 33.

В Лиге чемпионов не только сводили матчи к ничьим, проигрывая 0:3, но и побеждали. Правда, таких случаев всего два. Первым отличился «Вердер», который на своем поле трижды пропустил от «Андерлехта» и до середины второго тайма тянул с первым голом, зато потом насыпал бельгийцам целую корзину: 5 голов уложились в 23 минуты. Это было круто!

Сезон 2000/01, 2-й групповой раунд (16 команд)

«Депортиво» - ПСЖ - 4:3 | Видео

Голы: Пандиани 57, 76, 84; Тристан 60 — Окоча 29; Лерой 43, 55.