Скромный Франческо

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«Соккер.ру» о воспитаннике «Милана», прославившемся в воротах «Фиорентины» и «Интера».

Вы, наверное, не забыли этого добродушного, улыбчивого здоровяка, несколько флегматичного на вид, который скромно выполнял свою работу и делал всё, что от него просили тренеры. Был готов прийти всем на помощь. Выручить, вытащить или присесть на лавочку.

Нельзя сказать, что ему везло. В родном «Милане» не разглядели молодого голкипера и гоняли его по арендам. В сборной использовали слишком редко, даром, что свой чемпионат Европы Франческо отыграл блестяще. Минуты не хватило для золотой медали. «Фиорентина» продала своего героя, чтобы решить финансовые проблемы. «Интер» просто усадил голкипера на лавочку ради новобранца. Даже гол в ворота «Ювентуса» у него отобрали. Но у кого повернётся язык назвать Тольдо неудачником?

Напротив, своим преданным отношением к футболу Тольдо заслужил уважение и коллег, и болельщиков. «Для меня Франческо - образец футболиста. Трудолюбивый, скромный и безотказный. С ним было очень легко работать. Да и вратарём он был отличным», - вспоминал Джованни Трапаттони, тренировавший «Фиорентину» в девяностые. «Я был страшно огорчён, узнав, что Буффон сломал руку. Но увидел, как трудится на тренировках Тольдо, понял, мои опасения напрасны. Он не подведёт», - а это уже легендарный Дино Дзофф, возглавлявший сборную Италии на Евро-2000.

Франческо родился в Падуе в 1971 году. Но за местный клуб не то, что не играл, даже не учился в его школе. Рослого подростка приметил клуб из другого города провинции Венетто - «Монтебеллуна». А потом уже 15-летнего Франческо позвали в «Милан». Юноша хорошо учился, получал призы на разных соревнованиях, но ни Арриго Сакки, ни Фабио Капелло не было до него дела. Четвёртый вратарь «Милана» после Себастьяно Росси, Франческо Антониоли и Карло Кудичини. А что делать четвёртому? Набираться опыта в аренде. «Милан» трижды отдавал молодого человека в прокат - «Вероне», «Тренто» и «Равенне». И неизвестно, сколько бы длилась эта сказка про белого бычка, если бы не «Фиорентина», выбывшая в Серию В, не пригласила молодого голкипера. «Пусть берут, не жалко», - дал добро Капелло, когда ему рассказали о предложении флорентийцев.

«Фиалки» вернулись в Серию А через год. Тольдо прекрасно провёл сезон в Серии В и заслужил приглашение в молодёжную сборную Италии, стал в её составе чемпионом Европы. Теперь Франческо и его команде предстояло пройти испытание элитой. Тяжёлым выдался сезон 94-95. Были и яркие победы, и серии неудач, и жёсткие поражения. Например, от «Лацио» в Риме, когда в воротах «фиалок» побывало восемь мячей. «После той игры я хотел выбросить перчатки в окно автобуса», - говорил Тольдо много лет спустя. Однако через полгода после разгрома на «Стадио Олимпико» Арриго Сакки пригласил Тольдо в сборную Италии. И даже выпустил на поле против датчан, когда был удалён Лука Буччи.

«Фиорентина» не только закрепилась в Серии А, она стала её украшением. Габриэль Батистута, Руй Кошта, Лоренцо Аморузо и, конечно же, Франческо Тольдо. Огромный и в то же время пластичный, уверенный в себе, прекрасно игравший на линии ворот и уверенно чувствовавший себя на выходах. Когда он шёл на перехват, казалось, все расступались перед мощной фигурой. Тольдо делал всё красиво и внешне легко. Однако эта лёгкость была результатом тяжёлого труда на тренировках.

Во многом, Тольдо вытащил «Фиорентину» в Лигу чемпионов и не дал ей там потеряться, выиграл два Кубка Италии и Суперкубок. В сборную тоже привлекался. Но ни на чемпионат Европы 1996, ни на прошедшее двумя годами позднее мировое первенство Франческо не ездил. Всегда находился голкипер, который получал единичку на свитер - Джанлука Пальюка, Анджело Перуцци, подросший Джанлуиджи Буффон. Спасибо Дино Дзоффу - включил гиганта из Флоренции в заявку на чемпионат мира. Но двенадцатый номер, доставшийся Тольдо, как бы намекал. Играть будет не он.

Однако за неделю до старта сломал руку Буффон. В срочном порядке в команду был вызван Кристиан Аббьяти. В запасе Франческо Антониоли. Дома остались ветераны «Красавчик» и «Толстяк» - Джанлука Пальюка и Анджело Перуцци. Играть будет Тольдо - твёрдо решил тренер сборной Дзофф, сам выдающийся вратарь.

«Соккер.ру» подробно рассказывал о выступлении итальянцев на полях Бельгии и Нидерландов, при желании можете прочесть. Отметим лишь, что этот турнир стал бенефисом двенадцатого номера «голубой эскадры». Особенно удался Франческо полуфинал с голландцами. Отбил один пенальти, напугал бьющего и заставил промахнуться при выполнении второго 11-метрового. Помог итальянцам выстоять в меньшинстве. А в послематчевой серии отразил ещё два удара с точки. Сборная Италии в финале.

Что бы там не говорили, а с французами Тольдо сыграл достойно. И не стоит винить его в голе Сильвена Вильтора за минуту до конца основного времени. Игроки обеих команд сгрудились у итальянской штрафной, вот и не заметил Франческо начало удара. Когда увидел мяч, было поздно. Даже молниеносной реакции оказалось недостаточно. Сборная Франции ушла от поражения в основное время, а в дополнительное время Давид Трезеге забил «золотой гол».

Франческо в том сезоне собрал немало трофеев. Лучший вратарь чемпионата Европы, лучший вратарь Италии. Был удостоен правительственной награды. Но через год он потерял место в сборной Италии. Буффон выздоровел и отвоевал утраченную позицию. И добродушный Тольдо добровольно пропустил коллегу вперёд.

А у «Фиорентины» вдруг кончились деньги. Нужно было продавать игроков, чтобы свести концы с концами. Вот и Франческо, служивший «фиалкам» восемь лет, был выставлен на продажу. Предполагалось, что купит «Парма», выгодно продавшая «Ювентусу» Буффона. Но пармезанцы тоже испытывали финансовые проблемы и нашли деньгам иное применение. И тут возник на горизонте «Интер». Мощный, богатый и многострадальный. После ухода из команды Пальюки «сине-чёрные» доверяли ворота Анджело Перуцци и Себастьяну Фрэю. Не то. Зато Тольдо пришёлся ко двору.

И хотя с «Интером» Франческо по большому счёту выиграл только Кубок Италии (про скудетто 2004-05 говорить не хочется, а в остальных победных сезонах «нерадзурри» основным вратарём был Жулио Сезар), за годы в Милане он пережил немало ярких моментов. Он вытаскивал матчи в одиночку, отчаянно бился за миланцев в Европе и Серии А, срывал аплодисменты трибун. В 2002 году в матче с «Ювентусом» Франческо на последней минуте пошёл в чужую штрафную. Не зря. Мяч влетел в ворота Буффона, а счёт стал равным - 1:1. Игроки в сине-чёрных футболках бросились обнимать своего вратаря. На табло загорелась фамилия Тольдо. Франческо внесли в протокол, как автора ответного гола. Но вскоре выяснилось, что последним мяча коснулся Кристиан Вьери. Вот и отобрали мяч у вратаря «Интера».

Он отыграл четыре сезона без нареканий. А потом летом 2005 года в расположение клуба прибыл бразилец Жулио Сезар, который, как и подобает своему тёзке Юлию Цезарю «пришёл, увидел, победил». 34-летний Тольдо присел на лавочку.

У него было немало предложений. Та же «Фиорентина», пережившая закрытие и возрождение, вспомнила о лучшем вратаре в истории клуба. Но Франческо предпочёл быть вторым в «Интере», чем первым где-то ещё. И оставался вторым ещё несколько лет, довольствуясь редкими выходами. «Интер» в ту пору пожинал щедрый урожай и с итальянских, и европейских полей. Но ворота защищал Жулио Сезар. Тольдо оставался лишь причастным к этим победам.

Он досидел в «Интере» до 38 лет. А потом ушёл. Тихо, буднично, без прощального матча. Хотя бесспорно заслуживал торжественных проводов на футбольную пенсию. Но Тольдо сам решил не делать шоу из своего ухода.

Он нередко приезжает в Москву на матчи Кубка легенд памяти Константина Ерёменко. И надо сказать, что Франческо зря поторопился с выходом на пенсию. И напрасно предпочёл затворничество в «Интере» выступлениям за другие клубы. Но это был его выбор - замечательного вратаря и скромного человека.