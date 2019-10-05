Дон Фабио вернул долг

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В преддверии матча между «Интером» и Ювентусом» «Соккер.ру» вспоминает яркий сезон туринской команды.

В 2004 году Марчелло Липпи, один из самых великих тренеров в истории «Ювентуса», согласился возглавить сборную Италии. Из Турина пришлось уйти после трёх лет плодотворной работы. Второе пришествие Липпи в «Юве» оказалось успешным. Лигу чемпионов и другие международные турниры, как в первый раз, выиграть не получилось. Но два скудетто Марчелло добыл, плюс две таких бирюльки (по меркам суперклуба), как Суперкубок Италии. Возможно, задержись Липпи в Турине ещё на пару лет, перечень трофеев был бы длиннее. Но главное было в том, что тренер смог перезапустить свою карьеру после неудачи в «Интере». Липпи послужил на благо «Юве», а потом и всей Италии.

Возвращение Капелло

После двух побед в Серии А «бьянконери» в сезоне 2003/04 отступили на третье место, пропустив вперёд «Милан» и «Рому». Вот из «Ромы» туринцы пригласили преемника Липпи – Фабио Капелло. Фабио стал великим тренером в «Милане», поддерживал эту репутацию в «Реале» и «Роме». Но лучшие годы Капелло-футболиста прошли именно в «Ювентусе». Дон Фабио чувствовал себя в долгу перед «Старой синьорой» и охотно согласился сменить Рим на Турин.

«Я покинул „Ювентус“ в 1976 году и с той поры часто оказывался по иную сторону футбольного фронта. Но я люблю эту команду и чувствую себя в долгу перед „Юве“. А быть должным я не люблю», - заявил Капелло после своей презентации.

Вслед за Капелло в «Ювентус» пришли защитник Фабио Каннаваро («Интер»), игрок средней линии Эмерсон («Рома») и нападающий Златан Ибрагимович. Также усилили атаку француз Оливье Капо («Осер») и изгнанный из «Челси» за употребление наркотиков Адриан Муту. В обороне появился француз Жонатан Зебина. Но были и потери. Закончил карьеру полузащитник Антонио Конте. Нападающий Энцо Мареска ушёл в «Фиорентину». Стал игроком «Интера» Эдгар Давидс.

Ворота уже несколько лет защищал купленный у «Пармы» за рекордные 52 миллиона евро Джанлуиджи Буффон. Джиджи вступил в пору зрелости в 26 лет и по праву считался одним из лучших (а многими и лучшим) вратарём планеты. Бритоголовый Антонио Кименти, поигравший в «Роме» и «Лечче», довольствовался ролью запасного.

Справа играл Джанлука Дзамбротта, слева его тёзка Джанлука Пессотто. Лилиан Тюрам действовал в центре в паре с Фабио Каннаваро. На скамейке Паоло Монтеро, Жонатан Зебина, Марк Юлиано, Алессандро Биринделли. Даже ветераны Чиро Феррара и Игор Тудор могли принести пользу. В средней линии два быстрых фланговых игрока – натурализованный аргентинец Мауро Каморанези справа и чех Павел Недвед слева. Опорник – вице чемпион мира 1998 года бразилец Эмерсон. Алессандро Дель Пьеро был связующим звеном между полузащитой и атакой. Запасные – Стефан Аппиа, Алессио Таккинарди, Мануэле Блази и Рубен Оливейра. Основная пара нападающих Златан Ибрагимович и Давид Трезеге. Шведа и француза могли подменить уругваец Марсело Салайета и уже упоминавшийся товарищ Трезеге по сборной Франции Оливье Капу. Адриан Муту скорее числился в команде.

Убежать со старта

Первый официальный матч под руководством Капелло едва не обернулся конфузом. В квалификационном раунде Лиги чемпионов «Юве» пропустил дома два мяча от шведского «Юргордена». Но Трезеге с Эмерсоном быстренько ликвидировали дефицит в два гола. Однако в первой встрече ничья 2:2. В Стокгольме «Старая синьора» показала свою силу, разгромив «Зоопарк» (так переводится со шведского «Юргорден») 4:1.

А потом команда Капелло принялась обыгрывать всех подряд и в Серии А, и в Лиге чемпионов. Только «Палермо» смог выстоять на «Делле Альпи» 1:1. К концу октября туринцы уверенно шли первыми, опережая «Милан» на 5 очков. В Лиге чемпионов после четырёх туров стопроцентный результат – победы над «Аяксом», «Маккаби» и два выигрыша у «Баварии». И все со счётом 1:0.

Внезапный проигрыш «Реджине» не отразился на положении лидера. Только статистику подпортил. Однако стартовый кураж постепенно угасал. Не удалось удержать победу в Милане над «Интером». За 11 минут до конца туринцы вели 2:0 после ударов Салайеты и Ибрагимовича, но Кристин Вьери и Адриано лишили «Юве» двенадцатой победы в 13 турах. Не получилось выиграть 6 встреч из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов. «Маккаби» помешал, сыграв вничью 1:1. В декабре «бьянконери» не смогли обыграть дома ближайшего преследователя – «Милан». Нулевая ничья. Потом ничья в Парме, мир на Сардинии с Кальяри. Преимущество над «красно-чёрными» стало таят и сжалось до двух очков. Тут ещё и из Кубка Италии вылетели. Да от кого? От «Аталанты», застрявшей в самом хвосте.

Но «Милан» проиграл раз, проиграл другой, и снова позволил «Ювентусу» оторваться на 8 очков. Но туринцы не искали лёгких путей. Проиграли «Сампдории» и «Палермо». Интрига снова ожила. Особенно после того, как «Старая синьора» не справилась в гостях с «Мессиной». Чемпион догнал лидера. А если учесть, что «Милан» отыграл восемь очков, то и психологическое преимущество было на стороне «россонери». Тем более что во втором круге соперники должны были играть в Милане. Туринцы к тому же проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» 0:1. А миланцы с тем же результатом победили на «Олд Траффорд».

Фотофиниш не понадобился

Началось заочное противостояние. «Милан» выиграл дерби 1:0, «Юве» разнёс «Сиену» 3:0. Полное равенство, что очки, что разница мячей. Команда Анчелотти в Бергамо переиграла несчастную «Аталанту» со счётом 2:1, а команда Капелло в Риме взяла верх над бывшей командой Дона Фабио «Ромой» с тем же результатом.

«Милан» во второй раз обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, теперь на «Сан-Сиро». А «Юве» бился не на жизнь, а на смерть с ещё одними бывшими клиентами Капелло. За 15 минут до конца основного времени Давид Трезеге после паса Златана Ибрагимовича поразил ворота Икера Касильяса. Не менее жарким выдалось и дополнительное время. Таккинарди подрался с Роналдо. Судья Маркус Мерк без колебаний выгнал обоих. Дело шло к пенальти, когда Марсело Салайета подобрал бесхозный мяч и мощно приложился. Так «Юве» вышел в четвертьфинал.

В чемпионате «Милан» и «Ювентус» продолжали обыгрывать соперников с одинаковым счётом. Чемпион был выше за счёт того, что забил на гол больше претендента. Но обе стороны понимали, что борьба за скудетто только обостряется. Сорвёт банк тот, у кого останется больше сил. А как их сохранить, если отчаянная битва шла на двух фронтах.

Настала пора четвертьфиналов Лиги чемпионов. «Ювентус» играл с «Ливерпулем», а «Милан» с соседями из «Интера». Тут-то пути двух претендентов на чемпионство разошлись. «Россонери» взяли барьер, дважды обыграв земляков, а «Юве» – нет. Даром, что результат первого матча на «Энфилде» 1:2 позволял рассчитывать на благоприятный для «Старой синьоры» исход противостояния. Но в Турине была зафиксирована нулевая ничья. Европейская кампания «Юве» была закончена. «Милан» же двигался к яркому финалу в Стамбуле.

Равновесие же в Серии А нарушилось ещё до ответных матчей Лиги чемпионов. «Милан» проиграл в гостях «Сиене», а «Ювентус» разгромил «Лечче» на «Делле Альпи» 5:2. Ибрагимович положил три мяча из пяти. За три тура до финиша туринцы вырвались вперёд.

Но на помощь «Милану» пришёл… «Интер». У «бьянконери» не нашлось аргументов против гола Хулио Круса. «Милан» же благодаря голу Кларенса Зеедорфа дожал «Кьево». Снова два лидера равны. Но «Ювентус» чуть ровнее благодаря разнице мячей +33 и +32.

Но фотофиниш не потребовался. «Ювентус» выиграл очное противостояние, причём на «Сан-Сиро». Павел Недвед и Алессандро Дель Пьеро вывели на удар Трезеге, а Давид не оплошал. Этот гол стал единственным в матче, победным и во многом золотым.

«Милан» смирился с утратой чемпионского титула и сосредоточился на Лиге чемпионов. Ничья с «Лечче», потом с «Палермо». И всё. «Ювентус» выходил на поле против «Ливорно» уже чемпионом. Можно было и не напрягаться, сыграть вничью. Ибо миланцы отстали безнадёжно. А ещё через неделю «Делле Альпи» короновал туринцев, вернувших скудетто после годичного перерыва. Новый чемпион прихлопнул «Кальяри» 4:2.

Тогда ещё никто не знал, что клуб лишат честно завоеванного титула. Наоборот, будущее виделось в розовом свете. Мало кто сомневался, что Капелло возьмёт не только скудетто. До беды оставался год.