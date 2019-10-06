Что такое несправедливость

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«Соккер.ру» рассказывает, как «Ювентус» занял первое место, но чемпионом провозгласили другой клуб.

Вы уже прочитали, как Фабио Капелло вернулся в команду своей молодости и помог ей выиграть скудетто. Но дон Фабио не был бы собой, если бы на этом успокоился. В планах «старой синьоры» значилось не только подтверждение полномочий, но и выигрыш Лиги чемпионов.

Как же дальше без Буффона?

«Ювентус» с большим трудом вернул себе чемпионство. Даже такого мощного состава не хватало для борьбы на внутреннем и европейском фронтах. Поэтому летом большое внимание было уделено укреплению рядов. Впрочем, пришлось попрощаться с несколькими футболистами. В том числе и такими заслуженными, как Паоло Монтеро, Чиро Феррара, Алессио Таккинарди и Игор Тудор. Не прижился в команде Оливье Капо, не стали удерживать в Турине Стефана Аппиа.

Главным приобретением стал полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, который отчаялся выиграть Лигу чемпионов с «канонирами». Из «Баварии» пригласили Роберта Ковача. Младший из братьев должен был укрепить оборону. Опытный полузащитник Джулиано Джанникедда пришёл из «Лацио». Влились в состав несколько молодых футболистов - Клаудио Маркизио, Джорджо Кьеллини, Федерико Бальдзаретти и Доменико Кришито.

Одно приобретение оказалось вынужденным. В матче за Кубок Берлускони Джанлуиджи Буффон в столкновении с полузащитником «Милана» Кака получил травму плеча. Джиджи выбыл до января. Оставлять ворота на Антонио Кименти и Ландри Бонефу было бы равносильно самоубийству. «Милан» поступил благородно, командировав в Турин вратаря Кристиана Аббьятти. В родном клубе Кристиан проиграл борьбу бразильцу Диде и сидел без дела. Поэтому опытный голкипер охотно согласился помочь одному из главных конкурентов.

«Ювентус» начинал сезон с Кристианом Аббьятти в воротах. Джанлуиджи Буффон лечил плечо, а место на лавочке занимал кто-то из троицы - Антонио Кименти, Ландри Бонефу или Клаудио Скарцанелла. Справа в обороне играл Джанлука Дзамбротта, с позицией левого - не всё так однозначно. Тут и трудились и Джанлука Песотто, и Роберт Ковач, и Жонатан Зебина (оба номинальные центральные защитники), и полузащитник Федерико Бальдзаретти. В центре - Лилиан Тюрам и Фабио Каннаваро.

В центре поля мощный кулак образовали Патрик Виейра и Эмерсон. Мауро Каморанези бегал справа, Павел Недвед хозяйничал слева. В запасе Мауро Блази, Джанни Джанникедда и Федерико Бальдзаретти. Уже реже выходил на поле кумир болельщиков Алессандро Дель Пьеро. В атаке ударную связку составляли Златан Ибрагимович и Давид Трезеге. В запасе Марсело Салайета и Адриан Муту, получивший новый шанс вернуться в большую игру.

Все с дороги, чемпион идёт

«Ювентус» выдал не просто мощный, а мощнейший старт в чемпионате. Первые девять встреч были выиграны с общим счётом 18:2. Попал под раздачу и «Интер», битый на «Делле Альпи» 2:0. «Милан» (к моменту приезда «старой синьоры» на «Сан-Сиро») отставал уже на пять очков. В групповом турнире Лиги чемпионов «Юве» одолел в гостях «Брюгге» 2:1, разгромил дома венский «Рапид» 3:0 и уступил в Мюнхене «Баварии» 1:2.

Аббьятти на совесть защищал ворота чужого клуба, но, согласно арендному договору Кристиан не мог играть против «Милана». Поэтому на «Сан-Сиро» в воротах «бьянконери» появился Кименти, который пропустил мячи после ударов Кларенса Зеедорфа, Кака и Андреа Пирло. В конце встречи Трезеге позаботился о престиже чемпиона, но «россонери» взяли реванш за весенний проигрыш и сократили отставание до двух очков. Однако это поражение «Юве» стало отправной точкой для отсчёта новой победной серии. Были обыграны все три соперника по Лиге чемпионов, включая баварцев. В чемпионате чемпионы разгромили «Рому» на «Стадио Олимпико» 4:1, переиграли «Фиорентину» на «Артемио Франки» 2:1 и расправились дома с «Кальяри» 4:0. «Милан» к тому времени успел проиграть три встречи и отставал уже на 11 очков. «Интер» с «Фиорентиной» - на десять. Судьба скудетто виделась решённой ещё до завершения первого круга. До экватора «Ювентус» добрался с 17 победами в 19 встречах. Ничья с «Лацио», уже упомянутый проигрыш «Милану». И преимущество перед «Интером» плюс 10, перед «Миланом» плюс 11.

Во втором круге практически ничего не изменилось. Выздоровел и занял своё законное место в воротах Буффон. «Юве» поделился очками с «Пармой» и «Мессиной». Но с «Интером» снова был беспощаден, обыграв «нерадзурри» и на «Сан-Сиро» (2:1). Не задался поход за Кубком Италии. «Фиорентину» туринцы вынесли, а «Ромой» подавились. Но «старой синьоре» не особо был нужен домашний трофей. Другое дело Лига чемпионов.

Первый тревожный звонок прозвенел в Бремене. Чемпион Италии обыгрывал «Вердер» 2:1 за 8 минут до финального свистка, но позволил сопернику не только сравнять счёт, но и вырвать победу благодаря голу Иоанна Мику. В Турине Мику снова огорчил Буффона. Только во втором тайме Трезеге сумел сравнять счёт. «Вердер» почти удержал столь желанный ничейный счёт. Но на 88 минуте ошибся вратарь гостей Тим Визе, это позволило Эмерсону вывести «бьянконери» в четвертьфинал. А там команду ждал бывший клуб Виейра «Арсенал».

Патрик и привёз первый гол в ворота своей новой команды, позволив Роберу Пиресу обокрасть себя. Пас на Сеска Фабрегаса и разящий удар в угол. А потом Тьерри Анри, когда-то отвергнутый «Юве», закатил мяч в ворота после паса Сеска - 2:0. «Ювентус» рассчитывал на ответную встречу, но ни один из ударов по воротам Йенса Леманна не достиг цели. Когда же Недвед схлопотал вторую жёлтую карточку, а вслед за ней и красную, то стало ясно, - в 2006 году победы в Лиге чемпионов ждать не стоит.

Завершив европейский поход в марте, «Ювентус» практически доигрывал сезон. Его первому месту мало что угрожало. Поэтому можно было расслабиться. Туринцев уже было очень сложно догнать.

И всё оказалось напрасным

«Ювентус» финишировал, оторвавшись от «Милана» на три, а от «Интера» на 15 очков. 27 побед и всего одно поражение. Отлично подготовились к чемпионату мира Буффон, Каннаваро, Каморанези и Дель Пьеро. Трезеге наколотил 22 гола. Виейра, несмотря на «привоз» в игре с «Арсеналом» и несколько необязательных карточек, тоже пришёлся ко двору. Златан был несколько не похож на себя, зато неплохо смотрелся Муту. А главное - Капелло удалось создать команду, обладавшую потенциалом не меньше, чем «Милан» первой половины девяностых. И победа в Лиге чемпионов выглядела вопросом времени.

Но всё пошло не так. Грянул скандал «Кальчополи», разбирать который в этом материале желания нет. «Ювентус» было показательно выпорот. Лишён не только упавшего к ногам скудетто 2005-06, но и предыдущего, выстраданного потом и кровью. Наказали и «Милан» с «Фиорентиной». Но больше всех досталось «Юве». Туринцев хотели сослать в Серию С, но потом сжалились, ограничились изгнанием в Серию В. Впервые в истории «старая синьора» оставила элиту. Разбежалось и пол-состава, если не больше. Чемпионом же был назначен «Интер», не заслуживший скудетто ни в 2005, ни в 2006.