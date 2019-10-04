Поздняя молодость Чёрного Паука

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«Соккер.ру» рассказывает о прекрасном вратаре, которому не нашлось места в сборной Италии.

В истории «Милана» было немало прекрасных вратарей. Да и сегодня ворота «россонери» находятся в распоряжении голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Но сильнейшим в истории клуба считается Фабио Кудичини, защищавший ворота миланцев с 1967 по 1972 год.

Итальянцы часто сравнивали Фабио с великим Львом Яшиным. Даже прозвище ему дали такое же, как и Льву Ивановичу, – Il Ragno Nero (Чёрный Паук). Рослый (191 см), широкоплечий, длиннорукий, облачённый во всё чёрное. В его облике было что-то зловещее и величественное одновременно. Кудичини превосходно действовал как на линии ворот, так и на выходах. Мяч словно прилипал к его рукам. Фабио играл рационально и в то же время красиво. Надо было прыгать в углы ворот, бросаться под ноги – Кудичини всё это проделывал с лёгкостью. Чёрный Паук умело вводил мяч в игру, мог свободно забросить его за центральную линию поля. Вот только действиями обороны руководил неохотно. Больше полагался на своё мастерство.

Уроженец Триеста, сын защитника местной команды «Понсиана» Гильермо Кудичини, Фабио сознательно выбрал свою футбольную профессию. Он любил спасать, выручать товарищей, а хорошее спасение ценил не меньше чем красивый гол. Фабио начинал в родном городе, но поиграть за «Понсиану» не успел. 20-летнего юношу пригласили в «Удинезе», игравший в ту пору в Серии В. Скоро удинцы вышли в элиту, но особой заслуги молодого вратаря в этом не было. Кудичини был всего лишь дублёром Джанни Романо. Фабио дебютировал в игре с «Палермо», отыграл на ноль и стал всё чаще и чаще выходить с первых минут. И вскоре выяснилось, что с ним как-то спокойнее. В 13 матчах Кудиничи пропустил 13 мячей, в то время как Романо в 15 – аж 32. Удинцы же заняли высокое четвёртое место. Но следующий сезон молодому Фабио явно не удался, и статистика уже голосовала за его напарника. Романо пропустил 16 мячей в 18 встречах, Кудичини – 27 в 15. «Зебры» откатились с четвертого места на десятое.

Однако «Рома», искавшая себе нового вратаря, обратила внимание на Кудичини, а не на Романо, даром, что тот носил столь подходящую фамилию. Сезон-1958/59 будущий Паук начал в столице. Более того, он вышел в стартовом составе против «Падовы» и сыграл не лучшим образом. «Джаллоросси» вели 3:1, но упустили победу – 3:3. В следующий раз Фабио появился в воротах очень нескоро, а весь сезон отработал Лучиано Панетти. И второй римский сезон Кудичини провёл на лавочке. Фабио уже было собрался назад, в «Удинезе». Но тренер Антонио Фони попросил не спешить.

Следующий год стал определяющим в карьере вратаря. Кудичини вытеснил Панетти из ворот столичного коллектива. «Рома», долгое время исполнявшая роль середнячка, неожиданно вырвалась на первое место и занимала его почти весь первый круг. Потом, правда, захромала и финишировала пятой. Но «джаллоросси» впервые в истории ввязались в розыгрыш Кубка ярмарок. Сначала это было «дерусь, потому что дерусь». Но пройден бельгийский «Унион», потом в трёх встречах преодолено сопротивление «Кёльна». Команда ввязалась в борьбу и стала получать от неё удовольствие. «Рома» дошла до полуфинала, где для суммарной победы над «Хайбернианом» также понадобились три встречи – 2:2, 3:3 и 6:0.

Финал состоял из двух матчей. Английский «Бирмингем Сити» был уже искушённым европейским бойцом, в отличие от «Ромы». Первый матч, проходивший в Англии при значительном преимуществе хозяев, завершился вничью – 2:2. Во многом благодаря блестящей игре итальянского вратаря. Гости вели 2:0, но в концовке Паук всё же дрогнул и позволил бирмингемцам отыграться. В Риме Фабио провёл один из лучших матчей за «Рому». Во многом именно его игра принесла столичной команде победу, а вместе с ней и международный трофей.

Фабио Кудичини отработал в «Роме» шесть лет. Помог «джаллоросси» выиграть Кубок Италии. Но в чемпионатах Италии столичная команда выше пятого места не поднималась. И в какой-то момент Фабио разуверился в способностях своей команды и стал задумываться о завершении карьеры. Кудичини решил поиграть пару-тройку сезонов в «Брешии», после чего объявить об уходе. В 1967 году 32-летний вратарь спас «Брешию» от вылета и посчитал свою миссию в футболе выполненной.

Но тут с вратарём связался его земляк, уроженец Триеста тренер Нерео Рокко, вернувшийся на пост старшего тренера «Милана». Он позвал Фабио в свою команду. Кудичини сначала отказывался, намекал на свой возраст. Но Рокко был настойчив. И Чёрный Паук согласился помочь. «Годик поиграю, так и быть».

«Годик» растянулся на пять лет, которые стали лучшими в карьере вратаря. В первом же сезоне «Милан» с Кудичини в воротах выиграл скудетто. Всего два поражения, меньше всего пропущенных мячей, семь очков преимущества над вице-чемпионом «Наполи». Победа в чемпионате Италии была подкреплена выигрышем Кубка кубков. Фабио уже по ходу первенства понял, что пенсия может подождать. Отличная команда, любовь болельщиков, доверие тренера - что ещё надо человеку, чтобы хорошо встретить футбольную зрелость.

В сезоне-1968/69 «Милан» остался третьим в Италии. Но это ничуть не огорчило болельщиков «россонери». Команда Нерео Рокко выиграла Кубок чемпионов, разгромив в финале «Аякс». По ходу турнира «Милан» победил «Мальмё», «Селтик» и «Манчестер Юнайтед». Во всех встречах Чёрный Паук отыграл выше всяких похвал.

Пять лет провёл Фабио Кудичини в «Милане» и выиграл пять трофеев – чемпионский титул, Кубок Италии, Кубок чемпионов, Кубок кубков и Межконтинентальный кубок. А он на пенсию собирался. Кроме того, Чёрный Паук получил признание болельщиков. Сменилось несколько поколений тех, кто верен красно-чёрным цветам. Но Кудичини остаётся самым любимым вратарём в истории клуба. Его называют лучшим даже те, кто никогда не видел Чёрного Паука.

Как это ни странно, но один из сильнейших вратарей Италии ни разу не сыграл за сборную страны. Тренеры «голубой эскадры» отчего-то не приглашали Фабио. Конечно, проблем с голкиперами у итальянцев не было, и отсутствие Чёрного Паука повредило в первую очередь самому Кудичини. В 1970 году Ферруччо Валькареджи хотел взять 35-летнего Фабио в Мексику. Но Чёрный Паук вежливо отказался в пользу вратаря «Интера» Лино Вьери. «Поздно мне начинать в сборной», - сказал легендарный вратарь «Милана».

20 октября Фабио Кудичини исполнится 84 года. Он проживает в Милане и нечасто появляется на публике. Его редко показывают по телевизору. Но на улицах и в магазинах миланцы узнают высокого старика и здороваются с ним, как со старым знакомым.

А ещё Фабио – отец известного вратаря Карло Кудичини. В родном «Милане» Карло почти не играл. Зато нашёл применение своим силам в лондонском «Челси», где едва не дослужился до вратаря сборной. А вот какой именно сборной, и почему он, как отец, так и не сыграл за национальную команду, узнаете в материале, посвящённом Карло.