10 вопросов. ЦСКА извинится за провал в Болгарии?

сегодня, 12:30

После 5 пропущенных мячей за тайм от «Лудогорца» ЦСКА выскочил в дамки в РПЛ . «Соккер.ру» надеется, что в этом статусе армейцы не ударят в грязь лицом перед «Эспаньолом».

Как команды стартовали в Лиге Европы?

Лига Европы — не тот турнир, за которым футбольная тусовка внимательно следит, начиная с групповой стадии, поэтому о провале ЦСКА в Разграде вы наверняка знаете, в том числе благодаря «Соккер.ру», а вот результат матча с участием «Эспаньола» вполне могли упустить из виду. Между тем, «Эспаньолу» тоже нечем гордиться: ничья 1:1 с венгерским «Ференцварошем» на своем поле, причем каталонцам пришлось отыгрываться. Это не пять мячей за один тайм от «Лудогорца», но тоже вполне себе «фейспалм», ведь команда из топ-чемпионата не смогла справиться с представителем чемпионата Венгрии, который в таблице коэффициентов УЕФА уступает Лихтенштейну и немного превосходит Люксембург.

Каково положение команд во внутренних чемпионатах?

ЦСКА после 11-го тура РПЛ взобрался на вершину турнирной таблицы, хотя плотность в первой пятерке велика: полдесятка команд идут в радиусе двух очков друг от друга. Как бы то ни было, на данный момент именно армейцы первые среди равных, у них 8 побед, 1 ничья и 2 поражения. А вот «Эспаньол» в Примере занимает третью строчку с конца, это зона прямого вылета между прочим. «Попугайчики» выиграли только 1 матч из 7, зато терпели фиаско четырежды.

В какой форме ЦСКА и «Эспаньол»?

После августовского поражения в дерби от «Спартака» ЦСКА выдал серию из пяти подряд побед в РПЛ , плюс выбил «Аланию» из Кубка России. Единственная неудача на этом отрезке — необъяснимое по счету поражение от «Лудогорца» 1:5. Но тут действительно можно вспомнить любимую поговорку футболистов: лучше один раз 0:5 (в данном случае 1:5), чем пять раз по 0:1. Фиаско в Лиге Европы у ЦСКА окружено шестью победами на внутренней арене. «Эспаньол» же приехал в Москву с серией из четырех матчей без побед, можно взять и другой масштаб: в восьми последних матчах каталонцы выиграли лишь однажды — у «Эйбара» на выезде. Болельщики «Эспаньола» недовольны и требуют отставки Давида Гальего, игра в Москве может определить его будущее.

Как ЦСКА играл против испанских клубов?

ЦСКА и «Эспаньол» сегодня встретятся впервые, поэтому изучим «историю заочных встреч». У армейцев положительная статистика с командами из Испании: 16 матчей = 9 побед, 5 ничьих и только 3 поражения. От ЦСКА доставалось каждому испанцу, встреченному на пути: «Барселоне», «Севилье», «Депортиво» и «Реалу». «Королевский клуб» на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов командой Виктора Ганчаренко было обыгран дважды. Так что можно сказать, что команды из Испании - «клиенты» ЦСКА .

Как «Эспаньол» играл с российскими командами?

«Эспаньол» лишь однажды встречался с клубом РПЛ до сегодняшнего дня: в сезоне 2005/06 «бело-синие» выиграли в Москве у «Локомотива» 1:0. Это был матч групповой стадии Кубка УЕФА , за «Эспаньол» в той встрече играл Маурисио Почеттино, а единственный гол забил Рауль Тамудо.

Кто не сможет принять участия в матче?

В ЦСКА серьезные травмы у Виктора Васина и Дмитрия Ефремова, по-прежнему не готов выходить на поле Алан Дзагоев, хотя и принимает участие в тренировках. Это «больная тема» ЦСКА , как выразился Виктор Ганчаренко. Кирилл Набабкин и Георгий Щенников вернутся в строй после октябрьской паузы на матчи сборных, а Седрик Гогуа восстановился, но сегодня в игре его не ждем, ведь нужно еще набрать форму.

У «Эспаньола» тоже есть кадровые потери, одна из них невосполнимая. В Москву не полетел Факундо Феррейра — единственный дееспособный нападающий «Эспаньола» в нынешнем сезоне. Экс-форвард «Шахтера» забил 7 мячей, 6 из них пришлись на матчи квалификации Лиги Европы, но до конца октября он точно не сыграет из-за повреждения приводящей мышцы. Также есть проблемы со здоровьем у правого защитника Себастьена Коршья и опорного полузащитника Андера Итурраспе.

Каких тактических схем придерживаются главные тренеры?

После поражения в стартовом туре РПЛ от «Крыльев Советов», а в Самаре ЦСКА сыграл по схеме 4-3-3, Виктор Ганчаренко в 100% случаев выбирает тактику с тремя центральными защитниками. Вариации в средней линии и атаке при этом могут быть разными — 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2, даже 3-3-3-1, константой остается лишь число центрбеков. А вот Давид Гальего утомляет своих футболистов тактическими экспериментами, которые не помогают добиваться результатов. «Эспаньол» играл и 4-4-2, и 4-3-3, и 4-2-3-1, но баланс пока не удается найти ни в одной из схем.

Кто выйдет в стартовых составах команд?

Ориентировочно будет так.

ЦСКА (3-4-1-2): Акинфеев — Дивеев, Шарлия, Магнуссон — Фернандес, Обляков, Ахметов, Кучаев — Влашич — Сигурдссон, Чалов.

«Эспаньол» (4-4-2): Диего Лопес — Хави Лопес, Налдо, Калеро, Дидач — Мелендо, Рока, Лосано, Гранеро — Ву Лей, Варгас.

Что сказали перед игрой главные тренеры?

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА :

Беспокойства от «Эспаньола» нет. Игра будет отличаться от игр в чемпионате, но и у испанцев она будет отличаться, потому что это будет не тот футбол, к которому они привыкли в Испании. Мы не должны думать о том, что у соперника что-то идёт не так, не должны смотреть на их результаты. Все их последние матчи были равными, мы не должны заблуждаться, должны смотреть на игру, а не на результат. Год назад мы обыграли «Реал»? Ох, как давно это было, столько матчей прошло. По сравнению с матчем против «Реала» год назад мы стали опытнее, стали лучше дожимать матчи, где имеем преимущество, стали лучше проводить концовки. Возможно, что-то, что было в старой версии ЦСКА , ещё не просматривается. Но стало больше коммуникации внутри команды, коллектив стал более сплочённым.

Давид Гальего, главный тренер «Эспаньола»:

Я не думаю о двух последних матчах, смотрю на предстоящий поединок. Нам важна победа, качественная игра должна принести нам положительный результат. Хотелось бы, чтобы результат был ещё лучше, чем с «Ференцварошем». Победа нужна и нам, и болельщикам, поэтому я надеюсь, что все факторы сложатся, и положительный результат будет достигнут. Мы будем играть на победу. Могу сказать, что мы просматривали матчи ЦСКА , изучали соперника. ЦСКА — динамичная, агрессивная команда, которая активно идёт в прессинг, и молодость играет тут свою роль. Если внимательно не относиться к каждому игроку соперника, то у нас могут быть проблемы.

ЦСКА включится в борьбу за выход из группы Лиги Европы?