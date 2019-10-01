Учесть ошибки прошлого. «Локомотив» vs «Атлетико»

сегодня, 16:00

«Локомотив» недавно встречался с «Атлетико» в Лиге Европы и дважды проиграл с разгромным счетом. «Соккер.ру» надеется, что на этот раз команда Симеоне вспотеет.

Прошлый розыгрыш

Благодаря победе над «Байером» в первом туре, «Локомотив» уже не сумеет выступить в нынешнем розыгрыше хуже, чем в прошлом, когда по итогам группового этапа железнодорожники набрали в общей сложности 3 очка в группе с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем» и благополучно завершили свою еврокубковую кампанию, заняв последнее место в квартете. Единственную победу «Локомотив» одержал в домашнем матче с «Галатасараем».

«Атлетико» в весеннюю часть турнира, конечно же, вышел, хотя и не с первой строчки — аукнулось поражение 0:4 от дортмундской «Боруссии». «Матрасники» попали на «Ювентус» и начали дуэль в 1/8 финала с убедительной домашней победы 2:0, однако в Турине Криштиану Роналду принял «Озверина» и оформил хет-трик, оставив «Атлетико» за бортом Лиги чемпионов. И москвичи, и мадридцы остались недовольны своими выступлениями и рассчитывают превзойти результаты прошлого сезона.

Новый старт и зачатки турнирного положения

«Локомотив», действуя строго вторым номером в Леверкузене, сумел добиться выездной победы над «Байером». Этот результат позволяет железнодорожникам лидировать в группе после первого тура, ведь «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью. Итальянцы вели 2:0 в Мадриде, но команда Диего Симеоне проявила свой недюжинный характер и спасла матч — 2:2.

Очные встречи

Сегодняшняя встреча «Локомотива» и «Атлетико» станет четвертой в их истории соперничества. Впервые эти команды сошлись на групповой стадии Кубка УЕФА 2007/08. По тогдашнему регламенту команды играли в один круг друг с другом, встреча российского и испанского клубов состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:3. За «Локо» забивали Билялетдинов и Одемвингие, а за «Атлетико» - Агуэро и Форлан. Правда, в итоговой таблице равенством и не пахло: «матрасники» финишировали первыми, а железнодорожники — пятыми, то бишь последними.

В следующий раз судьба свела клубы снова в турнире второго ранга, который уже стал называться Лигой Европы. В позапрошлом розыгрыше «Локомотив» и «Атлетико» столкнулись в 1/8 финала, и для москвичей это столкновение завершилось плачевным поражением с общим счетом 1:8. Злой «Атлетико» не удовлетворился домашней победой 3:0 и через неделю разнес «Локомотив» в Москве — 5:1. Юрий Сёмин очень не любит оставаться в долгу, особенно после таких поражений.

Текущее состояние команд

Несмотря на травмы братьев Миранчуков, «Локомотив» уверенно провел сентябрь, одержав гостевые победы над «Сочи», «Байером» и «Оренбургом», а также победив «Зенит» в РПЛ . Да, случился вылет из Кубка России, но Сёмину пришлось поберечь ведущих исполнителей и выставить в Калининграде смешанный состав. Крыховяк — натуральный монстр, на феноменальную игру Гжегоша большая надежда и в преддверии матча с «Атлетико».

А вот «матрасники» в начале осени переживают традиционный спад, так что сейчас не худшее время, чтобы встретиться с «Атлетико». В последних пяти играх команда Симеоне выиграла лишь однажды — у «Мальорки», проиграла «Реалу Сосьедад», а три встречи свела к ничьим, в том числе против «Реала» перед вылетом в Москву. В трех из пяти этих матчей «Атлетико» уходил с поля без гола.

Составы и тактика

«Атлетико» в Москве не может рассчитывать на Витоло, который получил повреждение в матче с «Реалом». Это единственная значимая потеря «матрасников». У «Локомотива», как известно, травмированы братья Миранчуки. Вернее, Антон по-прежнему в лазарете, а Алексей только что вернулся в общую группу, но вряд ли после месячной паузы полузащитник готов идеально. В лучшем случае выйдет на замену в концовке матча.

Основная схема «Атлетико» - 4-4-2, и у Диего Симеоне нет причин отказываться от нее на « РЖД Арене». По сравнению с дерби против «Реала» в составе будет, как минимум, одно изменение: травмированного Витоло заменит Корреа или Лемар. А может быть, Фелиш сыграет на фланге, тогда пару форвардов составят Мората и Диего Коста. Во всяком случае, Симеоне не исключил появления на поле всех троих.

Что касается «Локомотива», то почти наверняка Юрий Сёмин снова отойдет от классической схемы 4-2-3-1 в пользу насыщения центра поля. Модель 4-3-2-1 помогла железнодорожникам в матчах против «Байера» и «Зенита», с «Атлетико» тоже нельзя проиграть ни пяди пространства на центральном плацдарме. Не удивлюсь, если Юрий Павлович на 100% повторит состав матча с «Зенитом», тем более что сейчас у него нет вариативности, которая не ведет к потере качества.

Ориентировочные составы

«Локомотив» (4-3-2-1): Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Мурило Серкейра, Баринов, Крыховяк — Жемалетдинов, Жоау Мариу — Смолов.

«Атлетико» (4-4-2): Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Коке, Партей, Сауль, Лемар — Жоау Фелиш, Мората.

Слова перед игрой

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:

«Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы. Самые сильные качества «Атлетико» — их команда. Они четко знают свои задачи и функции на поле. Поэтому они сильны не по отдельности, а командой. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных. Фелиш - будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. У нас очень хорошее настроение. Мы провели два великолепных матча. Ошибки, которые мы допускали, мы должны обязательно учесть. Но самый важный момент в футболе не то, что было вчера, и не то, что будет завтра. Ключевое — 90 минут матча. Мы должны сконцентрироваться на них. А дальше - жизнь покажет.

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»:

У каждого тренера есть своя идея. Главное, чтобы эта идея была чёткой и тренер понимал, что он делает на поле. «Локомотив» делает очень хорошие вещи и показывает качественный футбол. У «Локомотива» есть игровая идея, и это опасный соперник. «Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Когда надо было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к атаке, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, и мы все знаем его возможности.