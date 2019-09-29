Работают над ошибками. «Атлетико» по дороге в Москву 

сегодня, 10:00

Симеоне будет гостить у Сёмина, а по дороге дома едва не проиграл «Реалу» Зидана. «Соккер.ру» оценивает состояние соперника.

Уже во вторник матч «Локомотива» против «Атлетико» в Москве, так что мадридское дерби вовремя подоспело – не позволило «индейцам» отдохнуть в рядовом поединке, зато помогло понять многое о состоянии обновленной команды Симеоне.

«Атлетико» собирает победы?

До дерби у испанского гранда победная серия длилась всего один поединок. С учетом матча против «Реала» получается, что в пяти последних встречах команда Симеоне выиграла лишь раз – у «Мальорки» в гостях. Впрочем, уступили только «Реалу Сосьедад» на выезде. Зато и против «Ювентуса» не сумели сыграть шикарно – ничья 2:2, причем мировую вырвали на 90-й минуте усилиями вышедшего на замену Эрреры, а до того летели 0:2. «Атлетико» частенько теряет очки с соперниками разного класса. Например, дома не обыграли «Сельту». Понятно, что счет 0:0 против «Реала» не удивляет.

Как играет юный Жоау Фелиш?

Средне, потому и был заменен на 70-й минуте матча. У «Локомотива» есть на фланге – только левом, не правом, свой португалец по имени Жоау, но ему не девятнадцать лет, а за его трансфер не платили 126 млн евро. Фелиш – рискованная, хотя и благородная ставка «Атлетико», попытка предугадать будущее. Пока малек работает терпимо, но в кита не вырос. С одной стороны, ничего удивительного – слишком юный, с другой, португалец пришел в год ухода Гризманна. Антуан нырял глубоко, связывал линии, а Фелиш играет в атаке, и пока не такой влиятельный. Хотя пространство ему лучше не оставлять – опасный юнец, 2 гола забил, 1 ассист в Ла Лиге сделал.

У Симеоне не все получается?

У Зидана нет персонального соперника, которого француз в тренерской карьере встречал бы чаще, чем Симеоне. После свежего дерби у француза в девяти встречах 3 победы, 4 ничьих, 2 поражения и разница мячей 15:9. Как видите, в среднем «Атлетико» пропускает от «Реала» всего по 1.7 гола за игру в среднем на длительном отрезке. То есть «матрасники» - топовая команда, которая даже в дерби против неудобного соперника пропускала в основном от Роналду. Теперь Криштиану в Турине, а Симеоне остался в Мадриде, хотя его многие звали к себе. И у Диего не получилось мгновенно перестроить свою команду. Для «Локомотива» это хорошо.

У «Атлетико» есть слабые места?

Как и у всех клубов. Но что примечательно – у «матрасников» слабые зоны именно там, где у «Локомотива» бывали ошибки в защите, то есть на флангах. И если говорить об атаках Азара по левому флангу – зоне Жоау Мариу, то будущий соперник частенько ошибался. Напомним, что Триппьер помог против «Ювентуса» в ЛЧ – спас на линии ворот и отдал голевую передачу, но против знакомого Эдена англичанин допускал ошибки, пока бельгиец не устал. Плюс Витоло защитнику не помогал – нужно давить на этот фланг, как и на край, где Лоди – новичок пока не впечатляет совершенно, был заменен.

Оборона Облака ошибается чаще?

Вот тут нужно сравнивать цифры в этом сезоне, когда ушел Годин. В центре всегда играют Хименес и Савич, но есть новые люди на флангах. В прошлом чемпионате Испании «Атлетико» допускал по 11.4 удара за игру – средний результат, далек от рекордного в Ла Лиге. Но именно Облак пропустил меньше всех – 29 мячей в 38 турах, а по xGA за матч опередил всех – по 1.09 за игру. Сейчас по 9.3 удара за игру – меньше, чем годом ранее, средний показатель пропущенных упал до 0.57 гола за игру (только у «Атлетика» из Бильбао пропущенных меньше), а качество моментов соперников всего 0.76. Пока не пошла игра, команда Облака ставит на то, что умеет – обороняются шикарно. А где ошибки – там сэйвы Яна.

В каком состоянии атака испанцев?

В подвешенном. Не получается создать тройку в атаке – например, с помощью Лемара, Косты и Фелиша. Не получается удачно играть по схеме «4-4-2», хотя эксплуатируют универсальность Коке – выходил на двух флангах, и меняют вингеров – Корреа, Витоло и Лемар пытаются что-то создавать. Но у них получается не лучше, чем у Мораты. Альваро пропустил дерби из-за красной карточки, но у команды Симеоне всего 7 голов в 7 первых турах, и хотя 6 – на счету игроков атаки (по два у Фелиша и Витоло, по одному – у Мораты и Косты), никакой работающей системы нет.

Чего не хватает мадридцам в игре?

Баланса не хватает. Если у Триппьера есть удачные матчи, то Лоди слева пока сложно назвать выдающимся новичком. Симеоне даже разок сыграл с тремя центральными, опробовал эту схему, но ничего толкового не получилось, поэтому базовая модель – «4-4-2». Причем Сауль пока не набрал форму, Партей допускает дальние удары по воротам Облака. Хименес и Савич – крутые перцы, как и Коке, но пока не заработала атака – «Атлетико» не бежит. У них низкая защита и эффективный вратарь, но яркости нет, как нет железной связки Косты или Мораты с Фелишем. И Лемар слева не заиграл, как сводный брат Мбаппе на левом фланге, хотя давно пытается адаптироваться.

«Атлетико» далек от пика формы?

Понятно, что мадридцы на голову сильнее, чем «Локомотив». Если сыграют на максимуме, то речь о такой разнице, как была в Лиге Европы. Но если судить по нынешнему состоянию, по тому, как вливаются новички, сколько изменений – минус Годин, Хуанфран, Фелипе, Гризманн, то можно сделать робкий вывод. Лучшего момента, чтобы сыграть против «Атлетико» дома, у «Локомотива» не будет. Испанцы не набрали форму, москвичи – в ударе.

Осечки Симеоне – а их в этом сезоне полно, никак не меняют расклад в паре ЛЧ , команда Сёмина – аутсайдер. Но если не идеальный сейчас «Реал» смог создавать неприятности у ворот Облака на чужой арене, то никто не помешает «Локомотиву» хулиганить дома. Плохо, что «Атлетико» будет настроен на три очка в рациональном стиле – после ничьей с «Ювентусом» в Мадриде, но сама команда Симеоне пока допускает довольно много ошибок, играют медленно – особенно если соперник мешает прессингом.

Человек в черном из Аргентины не зря нервничает на бровке – тренеру совершенно не понравилось дерби. И хотя защита у «Атлетико» - одна из лучших на планете, то есть даже когда играют ниже собственного уровня, пробить их крайне сложно, главный вывод робко-положительный. «Матрасники» в плохой для себя форме, в лучшем случае – в средних кондициях. Это лучше, чем если бы «Атлетико» набрал сумасшедшую форму, выиграл в семи матчах Ла Лиги и опережал «Барселону» на восемь пунктов, а «Реал» - на шесть. Навредить Гильерме может один конкретно взятый подопечный Симеоне – хоть Фелиш, хоть Коста, хоть Сауль, но «Атлетико» лишь в начале пути обновления команды.