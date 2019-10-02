«Зенит» возвращает ЛЧ в Санкт-Петербург!

сегодня, 10:30

Три с половиной года ждали большой европейский футбол и снова встретятся с «Бенфикой». Важная информация накануне матча – на «Соккер.ру».

Продолжат с места разрыва: «Зенит» последний матч в Лиге чемпионов сыграл именно против «Бенфики». Тогда на «Петровском» в 2016 году вылетел из плей-офф от «орлов» - уступили 1:2 после гостевого минимального поражения.

Обидно получилось, поскольку португальцы тогда не играли шикарно, а «Зенит» усилиями Халка пытался пробраться в овертайм. Но Гайтан и Талиска на 85-й и 96-й минутах напомнили, в чем слабость самого богатого клуба РПЛ в еврокубках – умеют проваливаться в концовке.

И раньше, и позже были похожие случаи, но остается надеяться, что первый в истории матч Лиги чемпионов на «Газпром Арене» сложится удачно, ведь сегодня у «Зенита» есть все для успеха – своя публика, злость после поражения от «Локомотива», и давно знакомый соперник.

Составы и тактика команд

Начнем с гостей, ведь при Руи Витории играли много лет «4-4-2». С «Зенитом» использовали именно такую схему в 2016 году, и наставник второго состава клуба, которого в январе сделали главным – Бруну Лаге, не перестраивал команду в тактическом плане – сохранили схему с двумя хавбеками в центре.

Если бы Самарис и Андре Алмейда не были травмированы, то на поле могли бы увидеть четверку с опытом игры против «Зенита». А так ждем Фейса и Пицци. Последний - самый опасный, по-прежнему атакует через правый фланг, как в 2016 году, создавая по 2.4 момента за матч. Португалец - самый опасный игрок соперника. Но не единственный мастер в заявке на игру.

Слева пылит латераль Гримальдо – испанец прекрасно работает на атаку, хотя хуже защищается. Аргентинец Черви, или кто-то другой из латералей, ему помогут по бровке. И могут недоработать, ведь тут как с Таваресами на другом фланге. У «Бенфики» их сразу трое – 18, 19 и 20 лет. Томас и Давид уже дебютировали в ЛЧ этого сезона, а вот средний ждет шанс сегодня.

В чемпионате Португалии именно Нуно Таварес играл чаще остальных. Впрочем, все ребята – молодые. Зато достаточно опыта у Диаша с Ферро – ждем их в центре защиты. Таарабту немало лет, проверенный боец, хотя и нестабильный. В атаке у них Сеферович – швейцарец опасен, но сезон начал не очень результативно. А рядом может играть как Рафа, если нужен тот, кто расположится глубже, так Рауль де Томас – воспитанник «Реала», или Жота.

Если у «Бенфики» тактика не меняется, только исполнители – никаких поисков, хотя на воротах грек Одиссеас, то Семак после «Локомотива» вполне может дернуться в сторону трех центральных хавбеков, ведь тестировал схему в Москве. В таком случае увидите Жиркова против Пицци слева – битва титанов, а Сантос поможет Барриосу и Оздоеву, ведь оба не порадовали против команды Сёмина, Баринова и Крыховяка на выходных. Плюс не будет вингера Малкома из-за травмы, так что могут сыграть «4-3-1-2».

Справа ждем скорее Смольникова, чем Караваева – неудачно сыграл против «Локомотива», в центре традиционная пара – Иванович и Ракицкий, и в атаке знакомый дуэт Дзюбы и Азмуна. Сердару пора реабилитироваться за ряд невнятных матчей, ведь вместе с Дриусси набирали форму к первой домашней игре в ЛЧ и должны справиться с нагрузками лучше, чем в Москве. Шатов, Сутормин, Мак и компания – на низком старте, если будет схема «4-4-2», как у соперника, или понадобятся замены.

Модель «4-3-1-2» возможна, но Семак скорее тренер консервативный, чем экспериментатор. Так что Сантоса в защите с Жирковым в атаке и Дриусси на правом фланге для поддержки Смольникова тоже можете легко увидеть с первых минут. Варианты есть, но всё в пределах общей концепции игры.

Ориентировочные составы

«Зенит» (4-3-1-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков (Сантос) – Барриос, Оздоев, Сантос (Жирков, Сутормин) – Дриусси - Азмун, Дзюба.

«Бенфика» (4-4-2): Одиссеас – Нуно Таварес, Диаш, Ферро, Гримальдо – Пицци, Фейса, Таарабт, Черви – Сеферович, де Томас (Рафа, Жота).

Любопытные факты накануне матча

- у «Зенита» сегодня 16-й поединок против португальцев в еврокубках. Чаще играли только против испанцев, а вот с немцами сравняются до поединков с «Лейпцигом»;

- из 15 сыгранных матчей петербуржцы выиграли 8, всего 3 раза была ничья, а в 4 случаях уступали. Нормальная статистика, а играли против «Бенфики», «Витории», «Насьонала», «Пасуш де Феррейры» и «Порту»;

- «Бенфика» - самый изученный соперник «Зенита» из португальских клубов, ведь с ними пересекались уже шесть раз. Пока равенство в паре – 3 победы, 3 поражения, а разница мячей нулевая – 7:7;

- у «Зенита» ни разу не было ничьей против «орлов». Если с «Порту» дважды подписывали мир (столько же раз «драконов» обыграли, ни разу не уступали), то с «Бенфикой» равенства пока не было. Математически, чем длиннее серия – тем выше вероятность, что ее прервут;

- в десяти матчах сезона у «Бенфики» 8 побед, всего одна ничья – дома против «Витории» в Кубке Лиги, и два поражения. «Бенфика» проиграла «Порту» дома (Зе Луиш забил первым, счет 0:2) и «Лейпцигу» (1:2, дубль Вернера). На выезде пока не уступали, хотя и соперников грозных не видели;

- «Зенит» на отрезке в 10 матчей одержал 5 побед, проиграл дважды – «Уфе» и «Локомотиву», оба раза на чужом поле, а еще трижды подписывал мир. Дело было с «Краснодаром», «Ахматом» и «Лионом», причем лишь с «ткачами» - на чужом поле;

- если у португальцев состав от тех, кто уже играл против «Зенита», почистили травмы – могут остаться только Пицци и Фейса, и то у второго есть молодой конкурент в лице Флорентино Луиса, то у «Зенита» из старой основы сохранить места могут только Дзюба и Жирков. Большинства из той команды нет в заявке, вроде Халка, Витселя или Лодыгина;

- кстати, о российских голкиперах, которые играли за рубежом. В заявке на матч против «Зенита» есть вратарь Злобин. Играть вряд ли будет, однако на пресс-конференцию парня привели, 22-летний Иван пробился в заявку «Бенфики», пускай и третьим голкипером. А вот в составе «Зенита» впервые за долгое время ни одного португальца;

- если у «Бенфики» главный орел сезона – Пицци, у которого 6 голов и 2 ассиста в португальском чемпионате, то у «Зенита» героя знаете без уточнений. Дзюба забил 5 раз в РПЛ , отдал столько же голевых передач, а еще один ассист добавил в Лионе. Лидеры коллективов, один с правого фланга, другой – с центра атаки с оттяжкой в глубину поля и на левый край.

Прогноз «Соккер.ру»: поскольку пара не совсем результативная – всего 14 голов в 6 играх (2.33 за игру), как и сама «Бенфика», то многое зависит от «Зенита». Если поймают волну своего футбола при поддержке трибун, то забьют два или больше, и выиграют.

Но важно понимать, что один мяч «орлы» могут организовать на любой минуте и при любом счете. У них опасные контратаки. Не лишним будет выходить на поле с пониманием, что соперник далеко не идеальный, но опасный, огорчить Лунева способен.