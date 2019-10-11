Динамовская бюрократия

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В московском «Динамо» - новая перестройка. Разрушают до основания, чтобы ворваться в новый дивный мир. «Соккер.ру» видит повторение пройденного.

Если отвлечься от популярности зажиточного «Зенита» и медийности вечно обсуждаемого «Спартака», то на первый план в российском клубном футболе выйдут проблемы и перспективы московского «Динамо», точнее то, как они плавно перетекают друг в друга – проблемы и перспективы. Динамовцы словно соревнуются со спартаковцами в изощренных экспериментах над командой и болельщиками. Причем зачастую подражатели перегибают палку и выглядят еще более странно, чем «оригинал».

«Оренбург» второй раз в нынешнем сезоне стал катализатором тренерской отставки. Сначала отправил восвояси из «Спартака» Олега Кононова, разрядив обстановку, которая начала заряжаться снова. А в следующем туре проделал то же самое с Дмитрием Хохловым, который покинул «Динамо». Надо отметить, что обе отставки зрели, требовался только пинок. И он последовал. Отставка Хохлова выглядела как жест отчаяния, потому что человек, который был и остается симпатичен многим, просто не смог справиться с махиной, в топку которой напихали столько дров, что она физически не могла их все использовать.

«Динамо» провело умопомрачительную по интенсивности трансферную кампанию, закупаясь так, словно завтра все футболисты мира пропадут с планеты, и клуб останется с теми, кого успел подписать. Но не учли в «Динамо», что жизнь чуть сложнее, чем футбольный менеджер с чит-кодами. Нельзя просто взять и купить хорошую игру, грамотный менеджмент и чистые профессиональные отношения. Лихой азарт, с которым «Динамо» тратило деньги летом, сменился как минимум недоумением, осознанием того, что планирования и реальных идей под этими закупками было ровно ноль.

Что делает тяжеловесная организация с большой инерцией, когда происходит что-то плохое? Все верно: собирает очередную комиссию, заседание, совещание по решению проблем. Словно от плотности, с которой брюки «заседателей» прижимаются к креслам, зависит скорость устранения трудностей. Про «Динамо» часто говорят, что клуб застрял в прошлом. Обычно имеют в виду то, что болельщики гордятся только далекой историей, что давно не было каких-то значимых ощутимых достижений. Но исторические провалы и подъемы на длинных дистанциях бывают и у самых великих клубов. В прошлом «Динамо» застревает не поэтому, а благодаря тому, как клуб управляется. Это огромная забюрократизированная структура, которая способна только подписывать протоколы и принимать бумажные решения и далека от реальных дел.

Когда «Динамо» оказалось в очередной раз в беде и без главного тренера, решил собраться Совет директоров. Обязательный атрибут партсобраний – решение формальных вопросов, которые и так просты. Например, тут утвердили отставку Дмитрия Хохлова и назначение исполняющим обязанности Кирилла Новикова. Причем последний тоже оказался в странном положении. Если верить прессе, то его назначили до зимней паузы как минимум.

При этом Новиков, работавший с молодежной командой, продолжит совмещать две тренерские должности, каждая из которых требует отдельной особой концентрации. Но нюансы футбольного управления Совету директоров неведомы – важно подписать протокол. Когда нужно пристроить лишние 20 миллионов евро – вариант найдется. Когда необходимо для выправления сезона принять управленческое кадровое решение – тут увольте.

Кстати, еще один характерный признак партийщиков – отставка тех, кому еще вчера давали «карт-бланш» и выделяли «кредит доверия», несмотря на неурядицы. Стоявший за этим валом безумных трансферов Роман Орещук тоже покинул клуб. В принципе, его действия, то, как он распоряжался вверенными ему финансами, вызывало вопросы, но и непоследовательность боссов «Динамо» их не снимает. Они назначили этого менеджера, смотрели, как он «ловко» управляется с делами, остроумно и повсеместно комментируя все свои решения. А потом просто развели руками, когда все пошло прахом. С таким талантом подбора менеджеров и с таким контролем их деятельности «Динамо» далеко не уйдет. Но что же предпринято после отставки Орещука?

Конечно, следуя всем канонам советских заседателей, боссы «Динамо» создали еще одну «комиссию», еще одну бюрократическую структуру. Ваша организация страдает от бюрократии и громоздкости конструкции? У нас есть решение: сделать конструкцию еще более громоздкой и организовать еще один бюрократический орган для марания бумаги, подписывания протоколов, меморандумов и выстреливания слов с трибун. Для этих жизненно важных целей во имя спасения «Динамо» был создан целый консультативный совет.

Нужно же какое-то решение принять Совету директоров. А поскольку ничего толкового на ум не приходит – надо зарядить в лучших традициях бюрократии. Причем уже на зачаточной стадии из совета получается тянитолкай, поскольку туда вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие клуб, а также ветераны «Динамо» - куда же без них, без хранителей традиций и мудрецов, которые ответственности не несут ни за что, но активно будут мутить воду внутри «Динамо», пока туры идут, матчи проигрываются, на трансферном рынке царит хаос. Главное – советы и обсуждения в кабинетах. Председателем нового органа, кстати, был избран Сергей Степашин. Тут тоже соблюли традицию. Глядя на то, что регулярно происходит в управлении «Динамо», вспоминаешь легендарное крыловское: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».