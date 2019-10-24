«Трабзонспор» - «Краснодар»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 07:29

«Трабзонспор»

Под руководством Унала Карамана очень неплохо смотрится игра турков в рамках домашнего первенства. После восьми сыгранных поединков команда расположилась на второй позиции. Отставание от лидера «Аланияспора» составляет два очка.

«Трабзонспор» в Лиге Европы после двух сыгранных матчей имеет в своем активе всего лишь один пункт, поэтому в ближайшей домашней встрече им нужно играть исключительно на победу.

«Краснодар»

Подопечные Мурада Мусаева после неплохого старта сезона постепенно играет все хуже. Команда сейчас расположилась на третьей позиции в РПЛ . Отставание от лидера два очка.

«Краснодар» после разгрома от «Олимпиакоса» на евроарене совершенно не показывает своего реального уровня, так как последовали поражения от «Базеля» (0:5) и от «Хетафе» (1:2). Теперь, чтобы претендовать на выход из группы, как минимум нужно не проигрывать «Трабзонспору», но в идеале бороться за победу.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Трабзонспора – 2,41

Ничья – 3,73

Победа Краснодара – 2,80

Интересные факты об игре

«Трабзонспор» еще не побеждал в Лиге Европы

«Трабзонспор» пропускает в пяти последних домашних поединках

«Краснодар» проиграл три последних матча на евроарене

Прогноз

Все-таки мы поддержим гостей в крайне непростом для них поединке. Чувствуется, что у «быков» есть потенциал, который они еще не раскрыли. Тяжело команде было принять удар, но тем не менее желание играть у «Краснодара» не исчезло. Единственное, что остается избегать обилия ошибок при построении оборонительной игры. Ожидаем результативную игру, в которой «Краснодар» увезет три очка. Играем победу гостей в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 2,80.