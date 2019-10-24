ЦСКА: уже не смешно

вчера, 23:20

Один раз – случайность, два – совпадение, три - ...? Игра ЦСКА в Лиге Европы вызывает только вопросы. «Соккер.ру» - об очередном поражении армейцев.

Только самые большие скептики и фанаты «Спартака» не радовались, когда случилась жеребьевка группового турнира Лиги Европы для ЦСКА . В соперниках – «Эспаньол», «Лудогорец» и «Ференцварош». Испанский середняк, перебивающийся от борьбы за выживание к случайным заскокам в еврокубки, болгарский выскочка, который поднялся на обломках местных клубов-грандов, да венгерский коллектив, от которого осталось только громкое имя и толстая книга по богатой истории. ЦСКА со всех сторон смотрелся в этой группе фаворитом.

А оказался на самом дне после половины группового этапа. Причем не просто прилег на дно, а завалился туда тяжелым камнем, поскольку не набрал ни одного очка, а разница мячей – 1:8. Без всяких «Атлетико», «Ювентусов» и даже «Бенфик» в соперниках. Надо отметить, что даже после первых двух поражений ситуация для армейцев не казалась критической. Ведь впереди маячили спаренные матчи со скромным «Ференцварошем», домашняя игра с «Лудогорцем» - все в руках команды Виктора Ганчаренко.

Как оказалось, черный октябрь ударил по армейцам сильнее, чем прогнозировали даже самые злые недруги ЦСКА . В этом месяце армейцы проиграли дома «Эспаньолу», проиграли дома «Ростову» и сыграли вничью на выезде с «Уфой». Ни одной победы. Проигрыш «Ференцварошу» дополнил печальную картину. И если в этих матчах команда Ганчаренко смотрелась по-разному, то в истории все равно останется только серия результатов. А она выбила армейцев с первого места в РПЛ и приколотила на последнее место в группе Н. И ведь нельзя сказать, что ЦСКА сознательно сливает турнир, что он проводит какую-то безумную ротацию, ставя совсем уж юнцов. Нет, видно, что ЦСКА играет всерьез, но так же всерьез и проигрывает.

Если говорить конкретно о матче с «Ференцварошем», то гости-то не наиграли на победу, но получили ее. Потому что ЦСКА тоже не предпринял решающего усилия для получения нужного результата. Армейцы очень бодро провели первую часть матча, возились вокруг ворот венгров, всем видом показывая, что гол – дело времени. Действительно, у владений Денеша Дибуша было горячо, но мяч не шел в ворота после частых ударов армейцев.

Эти промахи все равно были из числа тех, про которые говорят, что «пахнет голом». Однако тут тот случай, когда дым остался без огня. ЦСКА не стал дожимать противника и играл так, словно вот эта возня вокруг да около и есть конечная цель футбола. Не было стремления что-то менять, как-то разнообразить подходы и приладиться к этой не самой искусной обороне «Ференцвароша».

Напротив, это венгры по ходу второго тайма эволюционировали и начали придумывать какие-то контрмеры против однообразной игры ЦСКА , которая вроде как и острая, но не до конца. Как шпага спортивного фехтовальщика. Армейцы будто и сами заскучали от своей игры, ожидая, что гол сам собой нарисуется. Но мяч не только не соизволил влететь самостоятельно в ворота гостей, а еще и оказался в воротах ЦСКА . Причем в ходе весьма простой контратаки. И в самое неудобное время – когда на спасение у армейцев уже не было сил и простора.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (4) – 11 (5)

Можно обратить внимание на то, с какой степенью бережливости к своим подходам и моментам относились ЦСКА и «Ференцварош». Армейцы почти в два раза чаще били по воротам, но точных ударов у них оказалось меньше, чем у венгров. Так что можно сколько угодно кивать на невезение и на то, что все хорошо, лишь реализация подвела. Все плохо, если из 20 ударов только четыре приходятся в створ. Можно доводить мяч хоть до вратарской, но не забивать – за это очки не дают.

Владение мячом (точность передач): 54% (80%) – 46% (76%)

Тут можно было ожидать большего превосходства ЦСКА , но венгры неплохо держали структуру игры. Армейцы на правах вроде как более мастеровитой команды и хозяев чуть больше владели мячом, но не критично. Да и точность более высокая набивалась пасами, которые не обостряли. «Ференцварош», играя от соперника, тоже показал хорошие результаты в контроле мяча. Обычно откровенно контратакующие гости демонстрируют более слабые цифры.

Хордур Магнуссон (защитник ЦСКА ): «Создали много моментов. Но не смогли забить. В этом была проблема. Нам просто не повезло. У нас хорошие позиции в чемпионате. Нужно быть позитивнее. Мы сильны. Смотрим только вперед, очень хотим улучшить свои позиции в чемпионате».

Вадим Карпов (защитник ЦСКА ): «Нас подвела реализация. Технически мы не так оснащены, как соперник. У нас было много хороших моментов, как в обороне, так и в нападении. Мы очень хорошо сыграли в центре, и надо было забивать и выигрывать. Все решится в трех матчах. Там посмотрим. Мы будем готовиться».

Если футболисты ЦСКА предсказуемо твердили о невезении при хорошей игре, то главному тренеру армейцев Виктору Ганчаренко хватило смелости признать, что все же имеет место системная проблема:

У нас продолжение того, что есть во многих матчах. Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва. В чем проблема с реализацией? Путем тренировок можно улучшить завершение атаки. Но не коренным образом. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота и огромного вратаря. Если у тебя ноги ватные, момент реализовать сложнее. Тем более, мы только восстанавливаемся на тренировках. На что точно не надо ссылаться, так это на невезение. Последние 15 минут разве что, а у нас весь второй тайм выпал. Мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Иногда надо держать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию. И получаем контратаки за спину. Мы больше всех в РПЛ атакуем, но все потому, что слишком торопимся.