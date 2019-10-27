«Локомотив» - «Спартак»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 09:29

«Локомотив»

Подопечные Юрия Семина приятно удивляют в этом сезоне. Мало кто верил, что команда имеет реальные шансы на то, чтобы быть лидером РПЛ . Сейчас исключительно по дополнительным показателям, но при этом «железнодорожники» находятся на первом месте в турнирной таблице.

«Локомотив» обидно уступил в Турине. До 78-й минуты команда вела в счете, но два мяча Пауло Дибалы полностью перевернули ход противостояния.

«Спартак»

Подопечные Доменико Тедеско однозначно не впечатляют в этом сезоне. Новый главный тренер пока только знакомится со своими подопечными. В последнем туре «красно-белые» со счетом 0:0 сыграли с «Рубином». Откровенно не чувствуются серьезных улучшения в действиях коллектива из Москвы.

«Спартак» сейчас находится на десятой строчке в РПЛ . От зоны вылета команды отделяет четыре очка.

Котировки БК Pinnacle

Победа Локомотива – 2,04

Ничья – 3,50

Победа Спартака – 3,87

Интересные факты

«Локомотив» один раз в семи встречах проигрывал «Спартаку»

«Спартак» проиграл 5 из 6 поединков в РПЛ

«Красно-белые» пропускали в каждом выездном поединке в этом сезоне

Прогноз

Тяжело будет «Локомотиву». Наверняка подопечные Семина будут действовать выжидающе в надежде, что их оппонент ошибется первым. Если это случится, то вот здесь необходимо сказать о том, что тогда шансы гостей, чтобы зацепиться за очки будут минимальными. Мы все же поддержим «Спартак», так как они находятся в лучшем физическом состоянии. Это должно помочь им получить хотя бы один заветный пункт. Играем Х2 на гостей в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 1,71.