Манчестер грустит в слезах, и Ливерпуль под проливным дождём

сегодня, 14:48

«Соккер.ру» рассказывает о центральном матче тура Английской Премьер-Лиги.

Два самых титулованных клуба Англии встретятся на «Олд Траффорд». Ещё несколько лет назад это был бы центральный матч тура - 20-кратный чемпион против 18-кратного. Но сегодня это встреча безоговорочного лидера и, увы, серенького середняка. Давно «красные дьяволы» и просто «красные» не подходили к очной встрече в столь разных весовых категориях. Чтобы «Ливерпуль» был так силён, а «Манчестер Юнайтед» - слаб, даже безнадёжен.

«Ливерпуль» выиграл все восемь матчей текущего первенства и готов выиграть девятую встречу. Даже если Мохамед Салах не выйдет в Манчестере. Мерсисайдцам надо выиграть чемпионство первое за тридцать с хвостиком лет. А поэтому никого не жалко, никого. Тем более того, кто обошёл на повороте и показал язык. Если «Ливерпуль» выиграет, то его победная серия с учётом прошлого сезона достигнет 18 встреч. А отрыв от «Манчестер Сити» составит 8 очков. Мерсисайдцам удалось невозможное - сделать союзниками, пусти и на время, двух непримиримых врагов. Ведь завтра против них будет болеть и голубая, в смысле клубных пристрастий, часть Манчестера.

Если же «Ливерпуль» не выиграет, то ничего страшного для него не произойдёт. Отрыв достаточно велик, а все серии когда-нибудь заканчиваются. Для «Манчестер Юнайтед» проигрыш может иметь серьёзные последствия. А именно - привести к отставке тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Вспомните, как прошлой зимой норвежец триумфально вернулся в свой бывший клуб, как выдал серию побед. Казалось, вот оно и счастье, и решение проблем, и преемственность. Кому, как не игроку великой команды Алекса Фергюсона, выводить клуб из кризиса. Но красивая сказка кончилась ещё весной, растаяла как снегурочка. Нынче и вовсе всё грустно. Разгром «Челси» в стартовом туре уже не радует. Команда недалеко от зоны вылета.

Потенциальное увольнение Сульшера - это не просто рутинная тренерская отставка. Это ещё и подведение черты под эпохой Фергюсона. Дом, который построил Алекс, обветшал и восстановлению не подлежит. Его надо сносить, всё нужно строить заново. Всё верно. Но это легко говорить кому угодно, кроме жильцов этого самого дома. Признавать, что сэр Алекс не нашёл преемника, что всё обрывается очень тяжело. Как поётся в русском переводе одной известной песни, «если ты вчерашний день, то как я дальше буду жить». Сульшер остаётся последней ниточкой, которая связывает нынешнюю команду с той великой. И поэтому не каждая рука способна взять ножницы, которая эту нить перережет. Даже таким циникам, как Глейзеры, это сделать будет непросто.

Есть ли шанс у Манчестер Юнайтед» избежать экзекуции, а у его тренера отставки? Да, хоть и маленький. Тем более что в воскресенье не сыграют Поль Погба и Давид Де Хеа. Француз, несмотря на своё откровенное желание свалить из Манчестера, - один визит к Зидану в Эмираты чего стоит, игрок сильный. Сильнейший в нынешнем составе манкунианцев. И без него будет крайне сложно. Полузащита «Ливерпуля» вытопчет среднюю линию хозяев, а это уже половина успеха. Погба, даже сонный, пьяный, забивший на всё, остаётся Погба. Который и разгуляться соперникам не позволит, и в атаке много чего придумает.

Потеря Де Хеа. Тут не всё так однозначно, хотя испанец порой демонстрировал высший класс именно в матчах с «Ливерпулем». Серхио Ромеро, он же Чикито, тоже отличный вратарь. Даром, что последние семь лет он играет от случая к случаю. И отсутствие практики не мешало аргентинцу. Более того, последний крупный успех, а именно победа в Лиге Европы была одержана, когда ворота защищал Серхио.

Но вот какой поворот. В отличие от своих предшественников - Луи ван Гала и Жозе Моуриньо, норвежский тренер не замечал Чикито, не давал ему играть вообще. Даже во второстепенных матчах. Какие отношения сложились между тренером и футболистом? Скорее всего, никакие. И вот теперь дело приобрело такой оборот, что судьба Сульшера находится в руках Чикито. Как игла со смертью Кощея. Кто упрекнёт вратаря, не игравшего больше года за ошибку? Да никто. Это вовсе не означает, что Ромеро «сольёт» тренера, не проявившего к нему должного внимания и уважения. Просто Серхио от проигрыша «Ливерпулю» и возможных перемен, ничего особенного не потеряет. Поправится Де Хеа, и Чикито снова присядет на лавке. Вне зависимости от личности, кто будет этой лавкой руководить.

А так уж неизбежна отставка Сульшера в случае проигрыша? Пусть в Манчестере сами решают. Но хочется напомнить, что во второй половине восьмидесятых «Манчестер Юнайтед» трясло ещё больше. Что под руководством Алекса Фергюсона, команда, скорее мучилась, чем играла. Что на завоевание первого трофея ушло почти четыре года. Что толпы болельщиков выходили с требованиями «чемодан, вокзал, Глазго». Вытерпели, выстояли. Получили результат. Времена нынче не те, чтобы ждать? А что, собственно, изменилось? Можно за три года сменить трёх тренеров и ничего не добиться. А можно и дать все три года одному. Ведь получалось же у Сульшера зимой. Куда же оно пропало?

А вот и поглядим. Выйдет «Манчестер Юнайтед» злым, даст бой, пусть даже и проиграет. Значит, есть смысл не спешить с перестановками. А если хозяева поля будут похожи на жертвенных баранов, то вряд ли стоит тянуть. Больной безнадёжен.

А пока в преддверии матча двух великих команд посмотрите видеоролик, на первый взгляд не имеющий отношения к футболу. Заодно поймёте, что за слова вынесены в заголовок.

