Поворотный матч для Сульшера

Классическое противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» застает клубы в совершенно разном состоянии. «Соккер.ру» - о принципиальном матче на «Олд Траффорд».
Положение дел
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признает: «Ливерпуль» сейчас неудержим и безошибочен. Противостоять такой мощи не просто сложно, а почти невозможно. Но хитрый испанец занимает выжидательную позицию и просто говорит, что нужно подождать. Он понимает, что пройти весь путь без спадов и осечек не получится ни у кого. Поэтому надо терпеть и ждать своего часа.
А с турнирной точки зрения не грешно и за МЮ поболеть, потому что «Юнайтед» сейчас в глобальном смысле меньший конкурент «Сити», чем «Ливерпуль», который приближается к рекорду «горожан» по числу побед подряд в чемпионате Англии. На данный момент «красные» имеют 17 побед кряду – в сумме с концовкой прошлого сезона. В нынешнем чемпионате «Ливерпуль» просто выиграл все матчи.
Причем они выдавались разными по содержанию, по уровню сложности, но результат неизменен – победа команды Юргена Клоппа. Говоря о напряженности, можно вспомнить победу над «Лестером» в последнем туре, когда удалось ее вырвать на заключительных минутах благодаря пенальти Джеймса Милнера. Победы разные, но за них дают одинаковые три очка. И сейчас разница очков между «Ливерпулем» и «Сити» составляет пять, при этом «горожане» на матч больше провели.
Совсем в другом мире обитает на старте сезона «Манчестер Юнайтед». У МЮ в Премьер-Лиге пока только две победы. Причем одна из них – над «Челси» (4:0) – случилась аж в первом туре. С тех пор только «Лестер» удалось замучить четыре тура назад. А потом – ничья с «Арсеналом» и поражения от «Вест Хэма» и «Ньюкасла» - не те команды, которых должен бояться и которым должен уступать клуб калибра МЮ. Даже «Олд Траффорд» особо не назовешь крепостью, потому что тут, например, проиграли «Кристал Пэлас». Как следствие всего этого – 14-е место и всего девять очков – на балл больше, чем в зоне вылета. Такого кошмарного старта «Манчестер» не знал много лет.
История отношений
Богатое на самые драматичные и яркие матчи противостояние насчитывает 204 матча. Преимущество по победам у МЮ достаточно весомое – 81 раз «Юнайтед» был сильнее «Ливерпуля». «Красные» побеждали 67 раз, еще 56 матчей завершились вничью. Как раз последняя игра и закончилась миром – нулевой ничьей. Это было на «Олд Траффорд» в феврале этого года. Встреча на «Энфилде» в прошлом сезоне закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1. А последняя победа «Манчестера» датирована мартом 2018 года – тогда дубль Маркуса Рэшфорда стал счастливым для МЮ – 2:1.
Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Рохо, МакТоминэй, Матич, Перейра, Мата, Джеймс, Рэшфорд.
Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Даже предположительные составы говорят нам о том, что у МЮ не только с результатами проблемы, но и с кадрами. Слишком много футболистов основного состава по тем или иным причинам выбыли из строя. Даже участие Ван-Биссаки под вопросом. На грани восстановления и травмированного состояния находится целый ряд игроков: Марсьяль, Лингард, Джонс, Гринвуд. Точно травмированы Погба, Де Хеа, Шоу, Байи. У «Ливерпуля» под сомнением находятся Матип и Шакири, а травмирован только Клайн. Поэтому Оле-Гуннару Сульшеру приходится лепить состав из подручных средств, тогда как Юрген Клопп может рассчитывать на костяк и оптимальное сочетание на поле.
Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):
Победа над «Юнайтед» может стать большим следующим шагом. Это важный шаг для нашей истории. Наша команда пишет свою историю прямо сейчас. Но мы не можем добиться успеха, просто рассуждая о нем. Надо показать свой самый лучший футбол. В таком состоянии мы очень неудобный соперник для любого. Мы все ближе к цели. Сейчас мы в таком положении, что от нас ждут побед на любом поле и в любое время.
Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):
Я уверен, что МЮ рано или поздно вернется и выиграет чемпионат. Нам не придется ждать следующего титула 30 лет. Хороший результат в этом матче может перевернуть наш сезон. Он может придать уверенности игрокам, вернуть им настроение и позитив. Порой они недостаточно верят в себя. Когда возникает неуверенность, ты действуешь не инстинктивно, а слишком долго раздумываешь. Но я уверен, что мои игроки достаточно хороши, чтобы побеждать.
Матч имеет разную ценность для команд, если абстрагироваться от его безусловной важности. Все-таки «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом, и даже потеря очков не сильно ударит по репутации и позициям как команды, так и Клоппа. А вот Сульшер уже сидит на горячем кресле. На него оказывается колоссальное давление. Пока кредита доверия хватает, чтобы удерживать пост и даже размышлять публично о дальних перспективах у руля «Юнайтед». Но проигрыш дома принципиальному сопернику может окончательно выбить тренерское кресло из-под Сульшера. Давление может стать критическим и сбить его с ног.
Но победа над «Ливерпулем» значительно облегчит участь тренера. Восприятие Сульшера фанатами и прессой еще не так испорчено, поэтому даже одна победа – зато над «Ливерпулем» - способна увести его из-под огня критики. Хотя бы на время. Так что в значительной мере этот матч – поворотный для Сульшера. И приходится справляться с ограниченными кадровыми ресурсами. В сторонников статистических закономерностей из числа болельщиков МЮ надежду вселяет разве что любопытный факт из биографии Клоппа – единственным клубом, на чьем поле не побеждал еще Юрген, остается как раз МЮ. Многое говорилось, что «Олд Траффорд» уже не неприступный бастион, но для Клоппа он пока таковым остается, что любопытно.