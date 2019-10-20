Поворотный матч для Сульшера

сегодня, 11:12

Классическое противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» застает клубы в совершенно разном состоянии. «Соккер.ру» - о принципиальном матче на «Олд Траффорд».

Положение дел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признает: «Ливерпуль» сейчас неудержим и безошибочен. Противостоять такой мощи не просто сложно, а почти невозможно. Но хитрый испанец занимает выжидательную позицию и просто говорит, что нужно подождать. Он понимает, что пройти весь путь без спадов и осечек не получится ни у кого. Поэтому надо терпеть и ждать своего часа.

А с турнирной точки зрения не грешно и за МЮ поболеть, потому что «Юнайтед» сейчас в глобальном смысле меньший конкурент «Сити», чем «Ливерпуль», который приближается к рекорду «горожан» по числу побед подряд в чемпионате Англии. На данный момент «красные» имеют 17 побед кряду – в сумме с концовкой прошлого сезона. В нынешнем чемпионате «Ливерпуль» просто выиграл все матчи.

Причем они выдавались разными по содержанию, по уровню сложности, но результат неизменен – победа команды Юргена Клоппа. Говоря о напряженности, можно вспомнить победу над «Лестером» в последнем туре, когда удалось ее вырвать на заключительных минутах благодаря пенальти Джеймса Милнера. Победы разные, но за них дают одинаковые три очка. И сейчас разница очков между «Ливерпулем» и «Сити» составляет пять, при этом «горожане» на матч больше провели.

Совсем в другом мире обитает на старте сезона «Манчестер Юнайтед». У МЮ в Премьер-Лиге пока только две победы. Причем одна из них – над «Челси» (4:0) – случилась аж в первом туре. С тех пор только «Лестер» удалось замучить четыре тура назад. А потом – ничья с «Арсеналом» и поражения от «Вест Хэма» и «Ньюкасла» - не те команды, которых должен бояться и которым должен уступать клуб калибра МЮ . Даже «Олд Траффорд» особо не назовешь крепостью, потому что тут, например, проиграли «Кристал Пэлас». Как следствие всего этого – 14-е место и всего девять очков – на балл больше, чем в зоне вылета. Такого кошмарного старта «Манчестер» не знал много лет.

История отношений

Богатое на самые драматичные и яркие матчи противостояние насчитывает 204 матча. Преимущество по победам у МЮ достаточно весомое – 81 раз «Юнайтед» был сильнее «Ливерпуля». «Красные» побеждали 67 раз, еще 56 матчей завершились вничью. Как раз последняя игра и закончилась миром – нулевой ничьей. Это было на «Олд Траффорд» в феврале этого года. Встреча на «Энфилде» в прошлом сезоне закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:1. А последняя победа «Манчестера» датирована мартом 2018 года – тогда дубль Маркуса Рэшфорда стал счастливым для МЮ – 2:1.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Рохо, МакТоминэй, Матич, Перейра, Мата, Джеймс, Рэшфорд.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Даже предположительные составы говорят нам о том, что у МЮ не только с результатами проблемы, но и с кадрами. Слишком много футболистов основного состава по тем или иным причинам выбыли из строя. Даже участие Ван-Биссаки под вопросом. На грани восстановления и травмированного состояния находится целый ряд игроков: Марсьяль, Лингард, Джонс, Гринвуд. Точно травмированы Погба, Де Хеа, Шоу, Байи. У «Ливерпуля» под сомнением находятся Матип и Шакири, а травмирован только Клайн. Поэтому Оле-Гуннару Сульшеру приходится лепить состав из подручных средств, тогда как Юрген Клопп может рассчитывать на костяк и оптимальное сочетание на поле.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Победа над «Юнайтед» может стать большим следующим шагом. Это важный шаг для нашей истории. Наша команда пишет свою историю прямо сейчас. Но мы не можем добиться успеха, просто рассуждая о нем. Надо показать свой самый лучший футбол. В таком состоянии мы очень неудобный соперник для любого. Мы все ближе к цели. Сейчас мы в таком положении, что от нас ждут побед на любом поле и в любое время.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Я уверен, что МЮ рано или поздно вернется и выиграет чемпионат. Нам не придется ждать следующего титула 30 лет. Хороший результат в этом матче может перевернуть наш сезон. Он может придать уверенности игрокам, вернуть им настроение и позитив. Порой они недостаточно верят в себя. Когда возникает неуверенность, ты действуешь не инстинктивно, а слишком долго раздумываешь. Но я уверен, что мои игроки достаточно хороши, чтобы побеждать.

Матч имеет разную ценность для команд, если абстрагироваться от его безусловной важности. Все-таки «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом, и даже потеря очков не сильно ударит по репутации и позициям как команды, так и Клоппа. А вот Сульшер уже сидит на горячем кресле. На него оказывается колоссальное давление. Пока кредита доверия хватает, чтобы удерживать пост и даже размышлять публично о дальних перспективах у руля «Юнайтед». Но проигрыш дома принципиальному сопернику может окончательно выбить тренерское кресло из-под Сульшера. Давление может стать критическим и сбить его с ног.