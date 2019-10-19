Карпин vs Дзюба и другие мини-дуэли матча «Зенит» – «Ростов»

сегодня, 15:21

Матч «Зенита» и «Ростова» изобилует противостояниями, которые добавляют контрастности этой и без того не рядовой встрече РПЛ . «Соккер.ру» сталкивает всех лбами!

Валерий Карпин vs «Зенит»

У Карпина и «Зенита» давняя и взаимная неприязнь, в первую очередь, потому что Валерий Георгиевич – все-таки человек «Спартака». В качестве футболиста Карпин потерпел первое поражение в чемпионатах России именно от «Зенита», зато он с наслаждением забивал в еврокубках «сине-бело-голубым» за «Сельту», а потом на протяжении нескольких лет соперничал с «Зенитом» в качестве тренера «Спартака». За это время был и конфликт с Денисовым, и «сраный „Твенте“», который отгрузил трешку «Зениту», и дисквалификация Веллитона, и столкновение Диканя с Кержаковым, и много чего еще. Карпин никогда не стеснялся говорить о «Зените» в критическом и даже пренебрежительном ключе:

С «Зенитом» бесполезно бороться, этот клуб потратит столько, сколько нужно, чтобы заткнуть за пояс любого конкурента. Нам акционеры тоже выделяют средства на усиление состава, но наш бюджет не бездонная бочка.

Естественно, обраточки Валерию Георгиевичу тоже прилетали регулярно. Случалось, весь «Петровский» пел для него одного, фанаты «Зенита» посвятили Карпину массу оскорбительных зарядов. «Валера, Валера, найди себе кавалера!», - самое безобидное, что нынешний главный тренер «Ростова» слышал в свой адрес в Санкт-Петербурге.

Валерий Карпин vs Артем Дзюба

Особая история взаимоотношений у Валерия Георгиевича и лидера «Зенита». Карпин, как известно, тренировал Дзюбу в «Спартаке», их отношения пережили несколько взлетов и падений, но остановились в точке взаимной ненависти, буквально пару лет назад футболист и тренер столкнулись в московском отеле и едва не подрались. На смене Карпина у Дзюбы случился конфликт с командой в «Спартаке», когда он якобы без спроса позаимствовал деньги у Владимира Быстрова, в результате чего молодого форварда отправили в Томск.

Дзюба утверждает, что его подставили, а Карпин, видимо, не смог разобраться по справедливости. Впрочем, Артем из командировки вернулся, а Валерий Георгиевич то доверял ему, то не доверял, то обещал сгноить в запасе и засыпал оскорблениями. Дзюба всего этого проглотить не смог, по иронии судьбы, он в 2013 году ушел от Карпина в «Ростов», который в свое время дал приют и тренеру. С тех пор они встречались только как соперники, но у Дзюбы по-прежнему больше всего матчей в карьере под руководством врага – 73 игры (Семак второй, он выпускал Артема на поле 52 раза).

Сердар Азмун vs «Ростов»

В составе «Зенита» осталось три бывших футболиста «Ростова»: Дзюба, Азмун и Ерохин. Артем причастен к завоеванию Кубка России в сезоне-2013/14, а Сердар и Александр завоевали «серебро» под руководством Курбана Бердыева и сыграли за «желто-синих» в Лиге чемпионов. Выделим из этой компании Сердара Азмуна, все-таки иранец больше всего голов в профессиональной карьере забил именно за «Ростов» – 25 (в составе «Рубина» отличился 17 раз, за «Зенит» – 19). Наверняка Азмун с особым рвением будет искать гол в матче против бывшей команды.

Алексей Ионов vs «Зенит»

Для Ионова игра на «Газпром-Арене» тоже будет особенной, ведь Алексей – воспитанник «Зенита». Во времена своей бурной молодости форвард не сумел закрепиться в родном клубе, карьера побросала Ионова из стороны в сторону, но в «Ростове» он обрел свое футбольное счастье. Шутка ли, в 30 лет Алексей является игроком стартового состава сборной России. У футболиста точно сохранились чувства к «Зениту», каждый раз Ионов играет с особым настроем против родного клуба, правда, это ему чаще мешает, особенно по части реализации. В 13 матчах против «сине-бело-голубых» Алексей забил один гол, отдал 4 результативные передачи, а выиграл лишь однажды.

Валерий Карпин vs Сергей Семак

В 90-е Карпин играл за «Спартак», а Семак — за ЦСКА , зато вместе представляли сборную России на международной арене. Когда Валерий Георгиевич стал тренером, Сергей Богданович еще с удовольствием играл в футбол, регулярно забивал «Спартаку» Карпина за «Рубин» и «Зенит», становился чемпионом, обходя команду Валерия Георгиевича в таблице. Тренерская дуэль Карпина и Семака насчитывает всего три матча, все они сыграны в прошлом сезоне в рамках противостояния «Ростова» и «Зенита». Преимущество в бескомпромиссной дуэли пока на стороне Валерия Георгиевича, который выиграл оба матча на «Ростов Арене» – 3:1 в Кубке России и 1:0 в РПЛ . Семак тоже взял верх в домашней игре – 2:0.

Артем Дзюба vs Элдор Шомуродов

Шомуродов — один из двух лучших бомбардиров РПЛ , в 12 турах узбекский форвард забил уже 10 мячей, а Дзюба – в тройке по системе «гол+пас». На футбольном поле Артем и Элдор вряд ли будут встречаться слишком часто, разве что на стандартах, но от эффективности этих нападающих во многом зависит результат центрального матча тура. Кто сегодня в ударе?

Александр Кокорин vs Павел Мамаев

В октябре прошлого года в Санкт-Петербург приезжал другой южный клуб – «Краснодар». В составе «быков» тогда играл Павел Мамаев, он даже забил с пенальти, но победителем матча стал его друг Кокорин, чей выход на замену склонил чашу весов в пользу «Зенита». После той игры Саша и Паша ушли в загул, который обернулся для них лишением свободы. Сегодня Кокорин по-прежнему игрок «Зенита», а Мамаев недавно подписал контракт с «Ростовом». Сегодня на поле они появиться не смогут, но отметить очередную годовщину дружбы никто не мешает. Главное, чтобы не как в прошлый раз.