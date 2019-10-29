Куда катиться «Милан»

сегодня, 18:50

После очередного тура в итальянской серии «А» в котором «Милан» в очередной раз проиграл, становится ясно. Команда находится в глубокой яме. С чем это связано? У команды вроде бы не плохой подбор футболистов, с главным тренером ситуация более-менее понятна. Но вместе с тем, «Милан» играет плохо. Это не тот футбол, который мы привыкли видеть в исполнении футболистов этого клуба. Не привычно видеть клуб на столь низком месте в турнирной таблице серии «А». Почему некогда великий клуб скатился до уровня рядовой футбольной команды и ее игра не радует своих поклонников?

Новый главный тренер. Новые надежды

В межсезонье команда пережила очередную ломку. Владельцы клуба «ушли» Дженарро Гаттузо. На смену эмоциональному главному тренеру пришел спокойный и рассудительный Франко Джампаоло. Приход нового специалиста на пост главного тренера выглядел многообещающим, так как все ожидали, что Джампаоло сумеет вернуть утерянный стиль игры. Не беда, что ранее Марко Джампаоло не руководил столь именитым клубом. Сегодня «россонери» являются рядовой командой и такое место в самый раз для любого специалиста, имеющего свои амбициозные планы.

Новый главный тренер по своему стилю работы напоминает Маурицио Сарри. И тот и другой специалист использует в игре схему 4-3-1-2. Оба тренера начинали в «Эмполи», однако дальше карьеры обеих тренеров пошли разными путями. Сарри возглавил «Наполи», а вот Джампаоло перешел в генуэзскую «Сампдорию».

В помощь главному тренеру пришел Паоло Мальдини, ставший техническим директора миланского клуба. Чтобы избежать куда более глубокого падения авторитета клуба, специально по ряду причин команду исключили из числа участником турнира Лига Европы. Вероятно, здесь сыграла свою роль и финансовая составляющая, позволяя клубу избежать лишних расходов на участие в международном кубке. Предпочтение отдавалось расходам на трансферном рынке.

По словам Паоло Мальдини Марко отдает предпочтение тактическим действиям на поле. Основной акцент делается на оборону. В этом ключе используются ампула футболистов, с целью повысить их продуктивность на футбольном поле во время матча. К слову. В первых же официальных матчах стало ясно, какая тактика лежит в голове у главного тренера!

Футболисты «Милана» помешаны на прессинге, однако при грамотном подходе эта тактика дает определенный успех. В случае с «россонери» все выглядит с точностью до наоборот. Подопечные Джампаоло носятся по полю как лоси, однако толку от этого мало. Возникают свободные зоны, которые эффективно использует соперник, развивая свои атакующие действия. В прессинге даже задействованы форварды и почти все вингеры.

В средней линии главная идея тренерского штаба выражается в глубоком положении центрального полузащитника. Подход интересный, особенно если учитывать подбор футболистов на эту позицию. Пока игра на этой позиции Леандро Паредеса не выглядит внушительной и эффективной. По замыслу главного тренера успешная работа средней линии зависит от своевременного перехода футболистов от схемы 4-3-1-2 к схеме 4-3-3. Ожидаемое получение численного превосходства на определенном участке поля пока не получило должного развития.

Складывается впечатление, что нынешний состав «Милана» не отвечает задумках главного тренера. Не хватает ни технического мастерства, ни опыта. Не факт, что в составе есть такие имена как Фабио Квальярелла и Джан Пьеро Гасперини. И тот и другой порой не знают, что им нужно делать на поле. Остальные футболисты изо всех сил стараются на поле, однако четкого рисунка игры не видно до сих пор. Выстраивать игру необходимо не только по установке тренера. Футболисты должны сами проникнуться идеей, которую исповедует главный тренер, пытаться ее реализовать на поле, только в своей интерпретации.

А теперь о проблемах «Милана» с составом

Санкции ФФП продолжают душить команду. Нехватка финансового ресурса значительно сократила возможности клуба на трансферном рынке. Ушли из команды по окончанию своих контрактов Сапата и Абате. Руководство клуба из экономических соображений не стало продлевать с ними контракты. Аналогично сложилась ситуация и с уходом других футболистов. Естественно, костяк команды распался, однако возникла надежда набрать молодых и талантливых футболистов. Пусть не звезд, но зато трудолюбивых и амбициозных, горящих желанием играть в футболке «россонери».

Перед началом сезона в клуб пришли футболисты, появление которых могло, подчеркиваю, могло значительно усилить команду. Особые надежды были связаны с приходом Беннасера, молодого таланта, ставшего знаменитым после завершившегося Кубка Африки. Высокие ставки делались на Эрнандеса, Леау Рафаэля и Крунича. Потенциал футболистов велик, однако начавшийся сезон в серии «А» пока говорит об обратном. Продолжают играть на высоком уровне вратарь Доннарумма, однако его мастерство теряется на фоне слабой игры команды в обороне. Мусаккье, Романьоли и Эрнандес играеют не шатко, ни валко. За 9 матчей оборона «Милана» пропустила 13 мячей. Многовато как для команды, которая практикует высокий прессинг и должна играть от обороны.

Приходит на память подобная тактика, которая принесла успех мадридскому «Атлетико». Команда Диего Симеоне не случайно имеет самую трудно проходимую оборону в клубном футболе. Желание Джампаоло сделать из «россонери» непроходной автобус на поле, пока успеха не принесло.

Нападение у «Милана» на вид выглядит мощно. Хорват Анте Рэбич и поляк Пентек по идее играют на уровне. Увы, не всегда их действия на футбольном поле своевременно поддерживаются игрой полузащиты. Вингеры в команде тоже не слабенькие, но слаженности в их действиях нет. Ивуариец Кесси слаб при быстрых переходах в атаку. Совсем сник на поле турецкий полузащитник Чалханоглу. Пока без перспективно выглядит на поле испанец Сусо.

Одним словом. В распоряжении главного тренера имеется большой выбор футболистов. Каждый по отдельности представляет собой мастера, а вот вместе эти игроки сыграть не могут. Что-то не хватает на поле, нет той идеи, нет коллектива единомышленников, который всегда присутствовал в этой команде. Остается только ждать, когда старания Джампаоло принесут свои плоды. Пока, после 9 туров «Милан» торчит на 12 месте в турнирной таблице. В активе команды всего 3 победы. Пять поражений явно не красят работу тренера.