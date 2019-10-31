Прошлогодний «Ростов» и футбольный Джордан

вчера, 22:46

«Ростов» приберег основных игроков на матч РПЛ с «Краснодаром», что повысило шансы «Спартака» на успех. «Соккер.ру» оценивает, но не переоценивает.

Карпин «креативит», Тедеско гнёт линию

Стартовые составы, которые стали доступны широкой общественности традиционно примерно за час до стартового свистка, дали пищу для размышлений. Вернее, так можно сказать только о выборе Валерия Карпина, ведь Тедеско ожидаемо выстроил команду по победной схеме 3-5-2 из матча с «Локомотивом» и сделал парочку, опять же, читаемых изменений в стартовом составе. О том, что Андре Шюррле не сыграет с первых минут, мы писали в предматчевом материале, Понсе и Ларссон составили пару форвардов. Вторым ходом Тедеско стала замена правого линейного игрока — Зобнин вместо Мельгарехо в зеркальной с Айртоном позиции.

А вот Карпин натворил дел! Но разве нельзя было предположить, что «Ростов» накануне матча с «Краснодаром» в РПЛ не станет бросать лучшие силы на Кубок России? Если говорить об игроках железного старта «желто-синих» в этом сезоне, то с первых минут против «Спартака» вышли только Чистяков и Попов. Бабурин, Сигурдссон, Козлов, Чернов, Еременко, Байрамян, Ионов и Шомуродов остались в запасе, Норманн даже не прилетел в морозную Москву. Вроде как подхватил инфекцию. О каком серьезном отношении к Кубку России со стороны «Ростова» можно говорить с таким сочетанием игроков? Кстати, расставил их Валерий Карпин по схеме из прошлого сезона — 5-3-2, новый-то «Ростов» играет в атаку и придерживается тактики 4-2-3-1.

Культурно-тактическая программа в первом тайме

Но понятно, что «Ростов» вышел на поле не проигрывать, просто было решено не использовать для достижения цели лучшие ресурсы. А из тех футболистов, которых Карпин себе разрешил трогать, он составил боеспособного и неудобного для «Спартака» соперника. Схема Тедеско хорошо зашла в контратакующем футболе против «Локомотива», но «Ростов» выставил «автобус» и предложил «Спартаку» создавать моменты в позиционных атаках, что обернулось для москвичей мучением. Случайно получился годный момент в дебюте матча, когда Бакаев нашел длинной передачей на дальней штанге Айртона, а после этого «красно-белые» раскатывали унылые комбинации между центральными защитниками и вратарем.

Проникающих передач в среднюю линию не было, полузащитники работали на ограниченном пространстве под постоянным давлением, а Ларссон и Понсе не совсем те форварды, на которых можно эффективно играть длинными передачами. Для борьбы в воздухе габаритов нет, могут убежать, но бежать некуда, ведь оборонительная линия «Ростова» располагалась низко, сокращая Джордану и Эсекелю возможности для маневров. Фланговые игроки Айртон и Зобнин поднимались высоко, и хотя помогали держать «Ростов» на его половине поля, сами были скованы. Команде Карпина такая игра нравилась, «желто-синие» были явно не прочь потерпеть, дождаться ошибки, стандарта или контратаки, но…

Создание результата

Рано или поздно команда с правильной мотивацией и думающим тренером должна была брать свое в матче, к которому соперник так отнесся, поставив в приоритет другую игру. Могло показаться, что определяющий гол «Спартака», забитый в концовке первого тайма не был симптоматичным, однако позже мы увидим еще несколько косых передач низом в штрафную площадь в расчете на короткие рывки Ларссона, значит, без вмешательства тренерского штаба не обошлось, эту логичную возможность Тедеско и Хинкель рассмотрели, сопоставив сильные и слабые стороны своих форвардов и чужих защитников.

Второй момент — результативную передачу сделал Георгий Джикия, то есть центральный защитник пошел вперед, создал численный перевес на правом полуфланге, вследствие чего ростовчане немного растерялись. И третье, что нужно отметить, это качественную работу футболистов внутри штрафной. Понсе пошел открываться в недодачу на угол вратарской и увел за собой игрока, Роман Зобнин прибежал из зоны правого латераля, чтобы закрыть дальнюю штангу, а в самой выигрышной позиции оказался Джордан Ларссон, который на рывке ушел от Вилюша и четко пробил.

А в начале второго тайма «Спартак» разогнал контратаку, в которой поучаствовали Бакаев, Понсе и Ларссон, швед завершил выпад точным ударом с добивания, но до этого исполнил классный проникающий пас в штрафную на Понсе, а аргентинец красиво оставил Зелимхану, ударившему с правой ноги. Это уже начинает напоминать фирменный стиль «Спартака» при Тедеско, хотя сам Доменико пока всячески открещивается и настаивает, что «его игры» пока просто нет.

Немножко настоящего «Ростова»

В концовке «Ростов» показал, что приехал не за поражением, а «Спартаку» рано задирать нос. Выход всего двух игроков стартового состава — Байрамяна и Шомуродова, а также переход на привычную по нынешнему сезону схему 4-2-3-1 перевернул ход игры. «Ростов» уже смело расписывал элегантные комбинации, демонстрировал качественное движение, за которым спартаковцы не всегда успевали и даже забил гол усилиями Долгова. На большее «желто-синих» не хватило, но последние 20 минут показали, что игра была бы совсем другой, выстави Валерий Карпин на «Открытие Арене» всех сильнейших.