Жизнь после. Месяц назад из «Спартака» убрали Кононова - фиксируем кардинальные перемены

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Последние дни сентября: «Спартак» уже попрощался с Европой, выдал серию поражений в чемпионате, унизительно близко свалился к зоне вылета. Декаденс. Домашнее поражение от «Оренбурга» (1-2) стало последней ниточкой, связывавшей Олега Кононова с клубом.

Конец октября - над «Открытием», похоже, снова выглянуло солнце. Фиксируем основные перемены, случившиеся с красно-белыми за последний месяц.

Уверенность

В начале осени, анализируя слабую игру «Спартака», Игорь Шалимов назвал, на мой взгляд, одну из ключевых причин: игроки подсознательно прячутся на поле, избегают ответственности. Вместо того, чтобы проявить инициативу, робко смотрят за игрой, поскорее отдают мяч ближнему партнеру или в спешке теряют его. Кононов попал под жуткий пресс СМИ и болельщиков и не смог оградить от «нервяка» команду - напротив, аккумулировал негатив и сообщал его коллективу.

Первое отличие «Спартака» Тедеско - уверенность и инициативность. Нельзя сказать в какой мере это заслуга нового коуча - все-таки на игроках сказалась и сама по себе рокировка главного (подпиши клуб вместо Тедеско хоть Кузнецова, хоть Карпина первоначальный эффект был бы похожим), да еще перерыв на игры сборных, - но заслуга есть. На публике и, по всей видимости, в раздевалке Тедеско ведет себя образцово: он спокоен, последователен, справедлив в суждениях, не боится принимать ответственные решения (как посадить «на банку» одновременно Шюррле и Тиля, например).

Но лучший тимбилдинг - это, конечно, победы. 5-1 в трех матчах: «Спартак» уверен в себе и хочет продолжения.

Эффективность

Только ленивый не сказал «рано» - рано делать выводы по нескольким матчам, но пока что «Спартак» образцово действует в завершении атак и это второе отличие нынешней команды от кононовской. С «Рубином» (0-0) красно-белые почти совсем не создавали моменты, в основном киксы, прострелы и удары Умярова со средней дистанции. С «Локомотивом» (3-0) залетело все, кроме удара Шюррле - немец угодил в каркас. С «Ростовом» (2-1) та же история - все, что Бакаев и ко создали, они реализовали.

Отчасти дело в той же уверенности, но ещетважнее «удельный вес» моментов. Кажется, что при Тедеско «Спартак» создает более выгодные позиции для завершения. Прокрутите в голове голы Понсе и Ларссона в последних играх и поймете о чем я - они атаковали ворота с убойнейших позиций.

Акцент на «могу», а не на «хочу»

Кононов с первого дня в красно-белом клубе выставил себя идейным человеком с очень нужным, очень спартаковским генетическим кодом. И заставил болельщиков словить диссонанс, а команду - дисбаланс. «Спартак» достаточно наивно шел в атаку большими силами и даже скромный «Тун» наказывал москвичей быстрыми ответами, а пиковые кошмары пришлись на домашние матчи с «Брагой» и «Уралом». Ни схема с 4 защитниками и Гулиевым в опорний зоне, ни атакующая философия в этом огороде вырасти не смогли.

Первое, что сделал Тедеско как тренер, отказался от первого и от второго. Слова немца после «Ростова»: «В первом тайме мы хотели сыграть терпеливо, мы ждали момент». Новый «Спартак» острожен и терпелив. И честно говоря, пока нет ощущения, что команда при этом потеряла в зрелищности. «Спартак» больше не атакующий в примитивно-идеологическом понимании, зато надежный и быстрый, выдерживающий равновесие между обороной и нападением.



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Пока что полет в посткононовский период у «Спартака» нормальный, изменения носят сугубо позитивный характер, но прочность конструкции, которую на пару выстраивают Томас Цорн и Доменико Тедеско, будет проверяться позже, первыми неудачами и естественным эмоциональным спадом.